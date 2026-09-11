Siêu mẫu Kỳ Hân đoạt á quân World Cup Pickleball, diễn viên Minh Tiệp nhập viện sau chung kết

🏆✨ Kỳ Hân giành ngôi á quân Pickleball World Cup

Tại World Cup Pickleball 2026 vừa khép lại ở Đà Nẵng, siêu mẫu Kỳ Hân để lại dấu ấn khi giành ngôi á quân nội dung đôi nam nữ nghệ sĩ. Đánh cặp cùng diễn viên Lợi Trần, người đẹp cao 1m78 thi đấu ấn tượng và một mạch tiến vào trận chung kết.

Kỳ Hân trở lại tập luyện chăm chỉ sau World Cup thành công

Ở màn tranh chức vô địch, Kỳ Hân và Lợi Trần chạm trán Valentin Tran và Lê Hà. Đây là cặp đôi được đánh giá cao nhờ sự ăn ý cùng phong độ nổi bật. Sau những màn so tài căng thẳng, Kỳ Hân và đồng đội đành chấp nhận vị trí á quân.

“Giải World Cup Pickleball tại Đà Nẵng vừa qua mang đến cho Hân rất nhiều cảm xúc. Có những thời điểm trận đấu căng thẳng đến mức Hân hồi hộp đến nín thở. Cũng có những khoảnh khắc thăng hoa và vỡ òa vô cùng đáng nhớ. Danh hiệu á quân ở nội dung đôi nam nữ nghệ sĩ là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để Hân nghiêm túc hơn với bộ môn này”, Kỳ Hân chia sẻ.

Siêu mẫu cao 1m78 giành ngôi á quân tại World Cup Pickleball

Sau giải đấu, Kỳ Hân không dành quá nhiều thời gian nghỉ ngơi mà nhanh chóng trở lại tập luyện. Người đẹp tập trung hoàn thiện kỹ thuật, đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế được bộc lộ sau quá trình thi đấu tại World Cup.

Kỳ Hân cho biết cô đang đặt ra những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, người đẹp hướng đến việc bước lên vị trí cao nhất ở giải đấu tiếp theo thay vì chỉ hài lòng với ngôi á quân.

Kỳ Hân là một trong những nghệ sĩ tiếp cận pickleball khá sớm và nhanh chóng dành nhiều tâm huyết cho bộ môn này. Hành trình của người đẹp không phải lúc nào cũng thuận lợi khi cô từng gặp chấn thương nặng trong quá trình tập luyện, phải ngồi xe lăn một thời gian dài. Tuy nhiên, những khó khăn đó không khiến Kỳ Hân từ bỏ. Trái lại, người đẹp ngày càng đầu tư nghiêm túc cho pickleball và liên tục có thành tích đáng chú ý.

Trước khi tham dự World Cup Pickleball 2026, Kỳ Hân đã có 1 chức vô địch đôi nam nữ, 1 ngôi á quân MLP đồng đội và 1 HCĐ đôi nữ celeb. Đây là những kết quả cho thấy người đẹp đang có sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu.

🚑 😷 Diễn viên Minh Tiệp nhập viện sau chung kết kịch tính

Một gương mặt nghệ sĩ khác để lại dấu ấn tại World Cup Pickleball 2026 là diễn viên Minh Tiệp.

Ở tuổi 50, Minh Tiệp thuộc nhóm những nghệ sĩ lớn tuổi nhất tham dự giải nhưng vẫn thi đấu ấn tượng và giành ngôi á quân nội dung Celeb đôi nam.

Diễn viên Minh Tiệp cùng đồng đội có trận chung kết kịch tính

Trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính. Khi tỷ số đang là 19-19, Minh Tiệp và đồng đội mất 2 điểm khá đáng tiếc, qua đó thua sát nút 19-21 và lỡ cơ hội giành chức vô địch.

“Dù đã thi đấu khá nhiều giải lớn trong nước và quốc tế, cũng như từng giành ngôi á quân tại PPA, việc thi đấu tại giải đấu cực lớn như World Cup Pickleball với gần 80 quốc gia tham dự vẫn khiến tôi vô cùng hồi hộp, căng thẳng hơn so với các giải khác”, Minh Tiệp chia sẻ.

Nam diễn viên thừa nhận tiếc nuối khi để thua ở trận chung kết, nhưng cho rằng thể thao không nên đổ lỗi mà cần hướng tới việc cải thiện cho những giải đấu tiếp theo.

“Quan điểm của tôi là thể thao không đổ thừa mà phải cố gắng hơn cho các giải sau”, Minh Tiệp nói.

Nam diễn viên kỳ cựu phải nhập viện ngay sau giải đấu

Tại World Cup lần này, ngoài vai trò VĐV, Minh Tiệp còn đảm nhiệm vị trí trưởng ban cố vấn kiêm thành viên ban tổ chức. Ông hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam.

Minh Tiệp có gần 3 năm chơi pickleball, sau khoảng 19 năm theo đuổi tennis.

Đáng chú ý, ngay sau khi World Cup kết thúc, nam diễn viên đã phải nhập viện vì sốt cao.

“Ngay sau khi nhận thưởng, tôi bị sốt cao và phải nhập viện. Dù ở tuổi mình, tôi sẽ có những trở ngại nhiều hơn so với các tay vợt trẻ, đặc biệt là ở cả thể lực và sức rướn nhưng tôi vẫn đặt mục tiêu sẽ cải thiện kỹ thuật để có thể chơi tốt hơn ở các giải sau”, Minh Tiệp cho biết.

Nam diễn viên cũng tiết lộ kế hoạch tổ chức một giải pickleball dành riêng cho nghệ sĩ, dự kiến dưới sự đăng cai của Cục Điện ảnh.