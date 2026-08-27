Người đẹp bóng chuyền có gương mặt như "búp bê" gây sốt giải vô địch châu Á

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 không chỉ là cuộc đua của những đội tuyển hàng đầu mà còn thu hút sự chú ý bởi dàn VĐV trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật. Trong số đó, Rayanna Dyussenbayeva của Kazakhstan gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, chiều cao 1m84 và thần thái như “búp bê” Trung Á.

Gương mặt búp bê cùng chiều cao 1m84 giúp Rayanna Dyussenbaye nổi bật tại giải châu Á 2026

Nhan sắc như búp bê của chân dài bóng chuyền Kazakhstan

Rayanna Dyussenbayeva có gương mặt hài hòa, đôi mắt sâu và thần thái nhẹ nhàng giúp nữ tuyển thủ nhanh chóng lọt vào ống kính tại giải đấu năm nay.

Nhan sắc của Rayanna khiến cô được liên tưởng đến Sabina Altynbekova, một trong những mỹ nhân nổi tiếng của bóng chuyền Kazakhstan. Trang cá nhân của Rayanna cũng nhận được lượng tương tác tăng đáng kể khi cô cùng đội tuyển quốc gia góp mặt tại sân chơi châu lục.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Rayanna đang từng bước khẳng định năng lực ở vị trí chuyền hai.

Giai đoạn 2020-2023, cô thi đấu cho Almaty SVK và đội trẻ Altay-2. Sau đó, Rayanna khoác áo ARU-Astana và VC Astana trong hai mùa giải 2023/2024 và 2024/2025, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm tại giải vô địch quốc gia Kazakhstan.

Mùa giải 2025/2026, cô gia nhập Berel VKO, một trong những CLB đáng chú ý của Kazakhstan. Đây cũng là bước đệm để Rayanna có cơ hội góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Tỏa sáng trước nhà đương kim vô địch

Tại AVC Women's Volleyball Continental 2026, Rayanna chủ yếu được sử dụng để thay đổi nhịp độ trận đấu.

Trong hai cuộc đối đầu với Indonesia ngày 22/08 và Australia ngày 23/08, cô vào sân từ băng ghế dự bị và thực hiện 3 đường chuyền chiến thuật.

Đến trận gặp Thái Lan ngày 25/08, chuyền hai 22 tuổi được trao nhiều thời gian thi đấu hơn. Cô thực hiện 14 nỗ lực chuyền bóng, có 3 đường chuyền thành công, đạt hiệu suất 21,43%. Rayanna còn ghi 1 điểm ace từ một pha phát bóng hiểm hóc.

Những con số này chưa quá nổi bật, nhưng cho thấy nữ tuyển thủ Kazakhstan đang từng bước thích nghi với môi trường đội tuyển.

Với chiều cao 1m84, tầm đập bóng 282 cm và tầm chắn 275 cm, Rayanna sở hữu nền tảng thể chất phù hợp với vị trí chuyền hai hiện đại.

Ở tuổi 22, cô vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Rayanna Dyussenbayeva có thể trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng chuyền Kazakhstan.

Những hình ảnh đẹp về Dyussenbayeva