Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ)

76’

VÀO!! NINH BÌNH 2-1 THANH HÓA!! Xem video

VĂN TÙNG!! Văn Tùng ở trung lộ bật tường với Abdurakhmanov trước khi băng lên, anh dùng tốc độ vượt qua Turci và tung cú sút căng vào góc gần đánh bại Văn Lâm!!

Văn Tùng có vẻ bị chấn thương ngay sau bàn thắng và đã ra dấu xin ra trước khi nằm bệt xuống sân.