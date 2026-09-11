Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 2) Bảo Toàn có cơ hội kết liễu Thanh Hóa nhưng lại sút dội cột ở pha đối mặt.
V-League | 18h, 11/9 |
Điểm
Văn Lâm
Lucas Turci
Thái Bình
Romeu
Tiến Anh
Đức Chiến
Ngọc Mỹ
Friday
Lucao
Lê Phát
Quốc Việt
Điểm
Thanh Diệp
Martins
Thanh Nam
Ngọc Hà
Đình Huyên
Đức Mạnh
Trọng Phú
Văn Tùng
Lorvic
Abdurakhmanov
Văn Thắng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Ninh Bình giao bóng.
4’
THANH DIỆP CẢN PHÁ LUCAO!!
Ninh Bình phản công từ sân nhà và Lucao thoát xuống sau một quả chọc khe, nhưng anh bị dồn ra góc hẹp và cú đá thấp đi thẳng vào người Thanh Diệp!!
9’
VÀO!! NINH BÌNH 1-0 THANH HÓA!!
LUCAO!! Turci có động tác quặt bóng rất hay khiến Thanh Nam đo sân và quả lật bóng vào của Turci được Lucao đánh đầu cận thành!!
14’
KHÔNG PENALTY
Lucao xoay người đón bóng trong vòng cấm Thanh Hóa và bị đốn ngã, anh đòi 11m nhưng trọng tài lắc đầu vì trước đó đã có lỗi việt vị.
20’
THẺ VÀNG
Lovric để mất bóng trước khi xoạc Ngọc Mỹ khá nguy hiểm ở giữa sân. Trọng tài rút thẻ vàng, sau đó vào kiểm tra màn hình theo tham vấn của tổ VAR, nhưng quyết định rút thẻ ban đầu được giữ nguyên.
26’
VĂN LÂM LẬP BẬP!!
Văn Lâm đã để bóng bật ra sau cú sút xa của Martins, anh lao tới và vồ bóng ngăn Văn Tùng dứt điểm. Văn Tùng ngã ra trong khi Văn Thắng băng vào sút bồi vọt xà, trọng tài không cho Thanh Hóa penalty bất chấp sự khiếu nại của Văn Tùng.
30’
CƠ HỘI CHO VĂN TÙNG!
Thanh Nam bật tường để thoát xuống cánh phải trước khi căng chìm vào cho Văn Tùng, nhưng Văn Tùng có nhịp xoay hơi gượng trước khi dứt điểm ra ngoài.
37’
VÀO!! NINH BÌNH 2-0 THANH HÓA!!
NGỌC MỸ!! Ninh Bình phản công và pha bóng kết thúc với quả tạt của Tiến Anh từ cánh phải, Ngọc Mỹ đón bóng ở cột xa với cú đánh đầu chéo góc. Phía Thanh Hóa yêu cầu VAR vào cuộc và trọng tài đã xem lại tình huống Ngọc Mỹ va vào Thanh Nam từ phía sau bên phần sân Ninh Bình, nhưng bàn thắng vẫn được tính.
44’
LUCAO SÚT ĐẬP CỘT!!
Đức Mạnh tỏ ra không chủ động trong một tình huống Ninh Binh thả bóng vào vòng cấm Thanh Hóa và anh để cho Lucao cướp được bóng, nhưng ở góc hẹp Lucao sút đập cột và bóng dội ngược lại người Lucao bật ra!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Ninh Bình tạm dẫn Thanh Hóa 2-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Thanh Hóa giao bóng.
63’
THANH HÓA TẤN CÔNG
Ninh Bình mất bóng bên phần sân nhà nhưng họ vẫn rất đông quân để tổ chức phòng thủ. Thanh Hóa bí ý tưởng tấn công và Đức Hoàng có cú sút xa đi quá bổng.
64’
KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Một cú sút xa của Quốc Việt bị Thanh Diệp bắt dính và thủ môn này phất luôn lên thẳng phía trên cho Martins. Martins trả ra cho Văn Tùng sút xa vào cột gần, Văn Lâm đẩy bóng ra và Martins đã lao tới căng ngang cho Văn Tùng đệm vào lưới trống, nhưng trọng tài bắt việt vị với Martins.
66’
SUÝT NỮA ĐÁ PHẢN!!
Thanh Nam từ cánh phải tạt thấp vào vòng cấm Ninh Bình, Turci rướn chân cố phá nhưng lại vô tình đưa bóng về khung thành nhà, dù vậy Văn Lâm vẫn kịp cản phá được!!
69’
NINH BÌNH TẤN CÔNG
Văn Thuận thoát xuống cánh phải nhưng trong vòng cấm anh đã đẩy bóng hơi dài và bị Đình Huyên che người. Lucao lao vào đón bóng nhưng bị Martins khép góc sút.
76’
VÀO!! NINH BÌNH 2-1 THANH HÓA!!
VĂN TÙNG!! Văn Tùng ở trung lộ bật tường với Abdurakhmanov trước khi băng lên, anh dùng tốc độ vượt qua Turci và tung cú sút căng vào góc gần đánh bại Văn Lâm!!
Văn Tùng có vẻ bị chấn thương ngay sau bàn thắng và đã ra dấu xin ra trước khi nằm bệt xuống sân.
87’
CHỆCH CỘT DỌC!
Lovric đập nhả với đồng đội ở trung lộ trước khi tung cú sút đi chệch cột dọc cầu môn Ninh Bình!
90+1’
BẢO TOÀN ĐÁ TRÚNG CỘT DỌC!!!
Ninh Bình phản công và Bảo Toàn đã xộc vào vòng cấm đối mặt Thanh Diệp, nhưng anh lại đưa bóng dội cột xa!!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa 2-1.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trong trận đấu mở màn mùa giải, đội bóng Ninh Bình đã có chiến thắng ấn tượng khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Dù bị dẫn trước sau hiệp một, nhưng Ninh Bình đã có màn lội ngược dòng xuất sắc trong hiệp hai. Cú hat-trick của Lucao cho thấy trung phong này vẫn ở phong độ rất cao, và anh còn được tiếp tục dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm như đã từng làm việc tại Hải Phòng.
Điểm mạnh của đội bóng này nằm ở tuyến giữa, nơi các cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công hiệu quả, giúp họ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Cầu thủ Việt kiều Thành Trung đã tỏa sáng với hai đường kiến tạo, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà.
Trong khi đó, Thanh Hóa cũng khởi đầu mùa giải với 3 điểm sau chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc để thủng lưới hai lần ngay trên sân nhà cho thấy hàng phòng ngự của họ vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.
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Doãn Ngọc Tân cho biết anh đã nghe Đoàn Văn Hậu xin lỗi ngay trên sân và hậu vệ CLB Công an Hà Nội không cố tình phạm lỗi nguy hiểm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/09/2026 12:48 PM (GMT+7)