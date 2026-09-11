Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: V-League 2026-27 Ninh Bình Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Vòng 2) Bảo Toàn có cơ hội kết liễu Thanh Hóa nhưng lại sút dội cột ở pha đối mặt.

   

V-League | 18h, 11/9 |

Ninh Bình
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1
2 - 1
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1
Thanh Hóa
(H1: 2-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Lucao 9' Xem video
Ngọc Mỹ 37' Xem video
Xem video 76' Văn Tùng

1’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Ninh Bình giao bóng.

4’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

THANH DIỆP CẢN PHÁ LUCAO!!

Ninh Bình phản công từ sân nhà và Lucao thoát xuống sau một quả chọc khe, nhưng anh bị dồn ra góc hẹp và cú đá thấp đi thẳng vào người Thanh Diệp!!

9’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!! NINH BÌNH 1-0 THANH HÓA!!

LUCAO!! Turci có động tác quặt bóng rất hay khiến Thanh Nam đo sân và quả lật bóng vào của Turci được Lucao đánh đầu cận thành!!

14’

KHÔNG PENALTY

Lucao xoay người đón bóng trong vòng cấm Thanh Hóa và bị đốn ngã, anh đòi 11m nhưng trọng tài lắc đầu vì trước đó đã có lỗi việt vị.

20’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

THẺ VÀNG

Lovric để mất bóng trước khi xoạc Ngọc Mỹ khá nguy hiểm ở giữa sân. Trọng tài rút thẻ vàng, sau đó vào kiểm tra màn hình theo tham vấn của tổ VAR, nhưng quyết định rút thẻ ban đầu được giữ nguyên.

26’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

VĂN LÂM LẬP BẬP!!

Văn Lâm đã để bóng bật ra sau cú sút xa của Martins, anh lao tới và vồ bóng ngăn Văn Tùng dứt điểm. Văn Tùng ngã ra trong khi Văn Thắng băng vào sút bồi vọt xà, trọng tài không cho Thanh Hóa penalty bất chấp sự khiếu nại của Văn Tùng.

30’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO VĂN TÙNG!

Thanh Nam bật tường để thoát xuống cánh phải trước khi căng chìm vào cho Văn Tùng, nhưng Văn Tùng có nhịp xoay hơi gượng trước khi dứt điểm ra ngoài.

37’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!! NINH BÌNH 2-0 THANH HÓA!!

NGỌC MỸ!! Ninh Bình phản công và pha bóng kết thúc với quả tạt của Tiến Anh từ cánh phải, Ngọc Mỹ đón bóng ở cột xa với cú đánh đầu chéo góc. Phía Thanh Hóa yêu cầu VAR vào cuộc và  trọng tài đã xem lại tình huống Ngọc Mỹ va vào Thanh Nam từ phía sau bên phần sân Ninh Bình, nhưng bàn thắng vẫn được tính.

44’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

LUCAO SÚT ĐẬP CỘT!!

Đức Mạnh tỏ ra không chủ động trong một tình huống Ninh Binh thả bóng vào vòng cấm Thanh Hóa và anh để cho Lucao cướp được bóng, nhưng ở góc hẹp Lucao sút đập cột và bóng dội ngược lại người Lucao bật ra!

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Ninh Bình tạm dẫn Thanh Hóa 2-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Thanh Hóa giao bóng.

63’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

THANH HÓA TẤN CÔNG

Ninh Bình mất bóng bên phần sân nhà nhưng họ vẫn rất đông quân để tổ chức phòng thủ. Thanh Hóa bí ý tưởng tấn công và Đức Hoàng có cú sút xa đi quá bổng.

64’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Một cú sút xa của Quốc Việt bị Thanh Diệp bắt dính và thủ môn này phất luôn lên thẳng phía trên cho Martins. Martins trả ra cho Văn Tùng sút xa vào cột gần, Văn Lâm đẩy bóng ra và Martins đã lao tới căng ngang cho Văn Tùng đệm vào lưới trống, nhưng trọng tài bắt việt vị với Martins.

66’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

SUÝT NỮA ĐÁ PHẢN!!

Thanh Nam từ cánh phải tạt thấp vào vòng cấm Ninh Bình, Turci rướn chân cố phá nhưng lại vô tình đưa bóng về khung thành nhà, dù vậy Văn Lâm vẫn kịp cản phá được!!

69’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

NINH BÌNH TẤN CÔNG

Văn Thuận thoát xuống cánh phải nhưng trong vòng cấm anh đã đẩy bóng hơi dài và bị Đình Huyên che người. Lucao lao vào đón bóng nhưng bị Martins khép góc sút.

76’

VÀO!! NINH BÌNH 2-1 THANH HÓA!!

VĂN TÙNG!! Văn Tùng ở trung lộ bật tường với Abdurakhmanov trước khi băng lên, anh dùng tốc độ vượt qua Turci và tung cú sút căng vào góc gần đánh bại Văn Lâm!!

Văn Tùng có vẻ bị chấn thương ngay sau bàn thắng và đã ra dấu xin ra trước khi nằm bệt xuống sân.

87’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

CHỆCH CỘT DỌC!

Lovric đập nhả với đồng đội ở trung lộ trước khi tung cú sút đi chệch cột dọc cầu môn Ninh Bình!

90+1’

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

BẢO TOÀN ĐÁ TRÚNG CỘT DỌC!!!

Ninh Bình phản công và Bảo Toàn đã xộc vào vòng cấm đối mặt Thanh Diệp, nhưng anh lại đưa bóng dội cột xa!!

 Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa 2-1.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1
Văn Lâm, Lucas Turci, Thái Bình, Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Ngọc Mỹ, Friday, Lucao, Lê Phát, Quốc Việt
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1
Thanh Diệp, Martins, Thanh Nam, Ngọc Hà, Đình Huyên, Đức Mạnh, Trọng Phú, Văn Tùng, Lorvic, Abdurakhmanov, Văn Thắng

Trong trận đấu mở màn mùa giải, đội bóng Ninh Bình đã có chiến thắng ấn tượng khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Dù bị dẫn trước sau hiệp một, nhưng Ninh Bình đã có màn lội ngược dòng xuất sắc trong hiệp hai. Cú hat-trick của Lucao cho thấy trung phong này vẫn ở phong độ rất cao, và anh còn được tiếp tục dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm như đã từng làm việc tại Hải Phòng.

Điểm mạnh của đội bóng này nằm ở tuyến giữa, nơi các cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công hiệu quả, giúp họ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Cầu thủ Việt kiều Thành Trung đã tỏa sáng với hai đường kiến tạo, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng khởi đầu mùa giải với 3 điểm sau chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc để thủng lưới hai lần ngay trên sân nhà cho thấy hàng phòng ngự của họ vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Thanh Hóa: Bảo Toàn đối mặt vẫn sút vào cột (V-League) (Hết giờ) - 1

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Man Utd - Man City 13.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
Doãn Ngọc Tân: 'Đoàn Văn Hậu xin lỗi, nói không cố tình'
Doãn Ngọc Tân: 'Đoàn Văn Hậu xin lỗi, nói không cố tình'

Doãn Ngọc Tân cho biết anh đã nghe Đoàn Văn Hậu xin lỗi ngay trên sân và hậu vệ CLB Công an Hà Nội không cố tình phạm lỗi nguy hiểm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 12:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN