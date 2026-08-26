Thanh Thúy ghi điểm vượt hot girl bóng chuyền Nhật Bản, “người đặc biệt” đến cổ vũ

🏐 Thanh Thúy ghi điểm vượt người đẹp bóng chuyền Nhật Bản

Tối 25/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc) gặp Nhật Bản, đội bóng đang đứng hạng 6 thế giới.

Thanh Thúy ghi nhiều điểm nhất cho tuyển VN trước Nhật Bản

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn và nhận thất bại 0-3 với các tỷ số 23-25, 17-25 và 21-25, tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn. Những điểm số có được giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Trong trận đấu này, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý nhất bên phía Việt Nam. Chủ công cao 1m93 ghi được 14 điểm, trở thành tay đập có hiệu suất ghi điểm tốt nhất của đội nhà.

Đáng chú ý, thành tích của Thanh Thúy còn nhỉnh hơn chủ công xinh đẹp nổi tiếng Yoshino Sato (11 điểm), chỉ đứng sau một cầu thủ khác của Nhật Bản là Akimoto, người có 16 điểm.

Bên cạnh Thanh Thúy, các tuyển thủ Việt Nam cũng có đóng góp đáng kể. Lê Như Anh ghi 10 điểm, Trần Thị Bích Thủy có 9 điểm, Phạm Quỳnh Hương đóng góp 8 điểm, trong khi Nguyễn Thị Trà My ghi 2 điểm.

💥 Thanh Thúy được “người đặc biệt” cổ vũ

Một chi tiết đáng chú ý khác trong trận đấu là sự xuất hiện của HLV Masayasu Sakamoto trên khán đài. Ông Sakamoto hiện là HLV trưởng CLB bóng chuyền nữ Nhật Bản Gunma Green Wings, đồng thời từng có thời gian làm việc và trực tiếp dẫn dắt Thanh Thúy khi cô thi đấu tại Nhật Bản.

Thanh Thúy gặp gỡ HLV Sakamoto sau trận đấu

Sự xuất hiện của người thầy cũ mang đến một khoảnh khắc đặc biệt với đội trưởng tuyển Việt Nam. HLV Sakamoto đến Thiên Tân để theo dõi các trận đấu tại giải, đồng thời dành sự quan tâm cho cô học trò từng gắn bó với mình.

Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản khép lại, HLV Sakamoto đã trực tiếp gặp Thanh Thúy. Hai thầy trò có cuộc trò chuyện và trao đổi khá thân mật. Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ tiếp tục hướng đến những thử thách lớn hơn tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Á.