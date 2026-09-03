Lịch thi đấu môn bóng chuyền ASIAD 2026 mới nhất

Lịch thi đấu bóng chuyền ASIAD 2026

Ngày Thứ Nam Nữ 16/9 Thứ 4 — Vòng sơ loại (P) 17/9 Thứ 5 — Vòng sơ loại (P) 18/9 Thứ 6 — Vòng sơ loại (P) 19/9 Thứ 7 — — 20/9 Chủ nhật — Phân hạng (C) & Tứ kết (¼) 21/9 Thứ 2 — Phân hạng (C) & Bán kết (½) 22/9 Thứ 3 — Phân hạng (C) & Chung kết (F) 27/9 Chủ nhật Vòng sơ loại (P) — 28/9 Thứ 2 Vòng sơ loại (P) — 29/9 Thứ 3 Vòng sơ loại (P) — 30/9 Thứ 4 — — 01/10 Thứ 5 Phân hạng (C) & Tứ kết (¼) — 02/10 Thứ 6 Phân hạng (C) & Bán kết (½) — 03/10 Thứ 7 Phân hạng (C) & Chung kết (F) —

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao đáng chú ý tại ASIAD 2026, diễn ra từ ngày 16/9 đến 3/10 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu công viên trung tâm Okazaki và nhà thi đấu Park Arena Komaki. Nội dung nam có 16 đội tham dự, trong khi giải nữ cũng quy tụ 16 đội, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa những nền bóng chuyền hàng đầu châu Á.

Ở giải nam, Việt Nam nằm tại bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (TQ). Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (TQ) và Qatar.

Lịch thi đấu được chia thành nhiều giai đoạn, gồm vòng bảng, vòng phân hạng, tứ kết, bán kết và chung kết. Theo lịch dự kiến, bóng chuyền nam bắt đầu thi đấu từ ngày 17/9, trong khi nội dung nữ khởi tranh từ 16/9.

Các trận đấu quyết định huy chương sẽ diễn ra vào những ngày cuối của Đại hội. Lịch thi đấu bóng chuyền ASIAD 2026 sẽ được cập nhật theo từng ngày, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi hành trình của đội tuyển Việt Nam cũng như các cuộc đối đầu đáng chú ý tại Nhật Bản.