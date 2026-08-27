Bóng chuyền Thái Lan toàn thắng giải châu Á, nữ Việt Nam gặp đội nào ở tứ kết?

🔥 Hàn Quốc bất ngờ để Hong Kong thắng set đầu, chạm trán Thái Lan ở tứ kết

Ở lượt trận cuối bảng C diễn ra trong ngày 26/8 tại giải vô địch châu Á 2026 ở Thiên Tân (Trung Quốc), Hàn Quốc có màn khởi đầu không như mong đợi khi bất ngờ để Hong Kong (Trung Quốc) giành chiến thắng 25-20 trong set đầu tiên.

Hàn Quốc giữ vị trí nhì bảng C, gặp Thái Lan ở tứ kết

Sau cú sảy chân ở set đầu, đội bóng xứ kim chi nhanh chóng lấy lại thế trận. Hàn Quốc lần lượt thắng 25-15, 25-11 và 25-18, qua đó ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp Hàn Quốc bảo vệ ngôi nhì bảng C với 6 điển, xếp sau Nhật Bản (9 điểm).

Đáng chú ý, trước đó một ngày, Thái Lan cũng từng để Kazakhstan thắng một set. Kết quả này tạo nên một trong những cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất khi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Thái Lan.

🌟 Indonesia giành vé tứ kết, gặp Iran

Tại lượt cuối bảng B cũng diễn ra trong ngày 26/8, Indonesia khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Australia với các tỷ số 25-18, 25-17 và 25-21. Chiến thắng giúp Indonesia kết thúc vòng bảng với thành tích 2 thắng, 1 thua và 6 điểm, qua đó giành vị trí thứ hai bảng B và tấm vé trực tiếp vào tứ kết.

Indonesia có màn so tài đáng chờ đợi với Iran sau khi vào tứ kết bằng vị trí nhì bảng B

Đối thủ của Indonesia ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là Iran, đội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Đây được dự báo là màn so tài hấp dẫn khi cả Indonesia lẫn Iran đều chưa từng lọt vào top 4 của giải đấu. Vì vậy, tấm vé vào bán kết sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội.

💥 Trung Quốc toàn thắng, chờ Việt Nam ở tứ kết

Ở trận đấu còn lại có ý nghĩa quan trọng với cục diện vòng tứ kết, chủ nhà Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số 3-0. Các cô gái Trung Quốc lần lượt thắng 25-17, 25-16 và 25-7, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và giữ vị trí số 1.

Chủ nhà Trung Quốc đứng nhất bảng A, gặp tuyển Việt Nam ở tứ kết

Với vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà sẽ gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở tứ kết. Đây chắc chắn là thử thách rất lớn đối với Thanh Thúy và các đồng đội khi Trung Quốc vừa sở hữu lợi thế sân nhà vừa được đánh giá cao về lực lượng.

Trận đấu tứ kết giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h ngày 27/8.