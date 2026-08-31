Chủ công bóng chuyền Phạm Quỳnh Hương: Cao 1m87, xinh tươi như mỹ nữ, xứng danh “tiểu Thanh Thúy”

Phạm Quỳnh Hương tạo ấn tượng mạnh ở tuổi 18

Phạm Quỳnh Hương năm nay 18 tuổi. Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 là lần đầu tiên nữ vận động viên sở trường chơi chủ công này được tranh tài trong màu áo ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở cấp độ châu lục.

Dù còn trẻ, nhưng Phạm Quỳnh Hương thể hiện sự tự tin cao độ, năng lực chuyên môn tốt. Sở hữu chiều cao 1m87, Phạm Quỳnh Hương cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn và không hổ danh với biệt hiệu “tiểu Thanh Thúy”.

Phạm Quỳnh Hương đã thi đấu rất nổi bật tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, Phạm Quỳnh Hương thi đấu xuất sắc, ngay cả khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trải qua những trận đấu khó khăn. Điển hình nhất là ở vòng tứ kết, dù ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua khá chênh lệch và chóng vánh với tỷ số 0-3 trước ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc, nhưng Phạm Quỳnh Hương vẫn tạo được dấu ấn đậm nét. Cụ thể, Phạm Quỳnh Hương ghi 11 điểm, trong đó có 9 điểm tấn công và 2 điểm chắn bóng thành công.

Bên cạnh đó, ở vòng bảng, Phạm Quỳnh Hương còn tạo ấn tượng với 80 lần đỡ bước một chính xác, 4 lần ghi điểm ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp) và tầm cắt bóng 2m90. Với những gì đã thể hiện, Phạm Quỳnh Hương hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD sắp tới cả cả tương lai rất dài phía trước.

Một số hình ảnh của Phạm Quỳnh Hương: (Nguồn ảnh: FBNV và Bóng Chuyền Việt Nam)

Sinh năm 2008 tại Quảng Ninh, Phạm Quỳnh Hương sớm thể hiện niềm đam mê với bóng chuyền

Năm 12 tuổi, Quỳnh Hương đã đạt đến chiều cao 1,81m. Lợi thế chiều cao cùng với tình yêu bóng chuyền của Hương đã khiến bố cô tìm môi trường để con gái phát triển

Phạm Quỳnh Hương trúng tuyển vào lứa năng khiếu của Câu lạc bộ Binh Chủng Thông tin. Ban huấn luyện của Câu lạc bộ Binh chủng Thông tin ghi nhận, chủ công trẻ này sở hữu tố chất thể thao tốt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy ý chí tiến thủ.

Sau 3 năm tập luyện ở đội trẻ, Quỳnh Hương đoạt danh hiệu đầu tiên dành cho VĐV tấn công xuất sắc ở giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ toàn quốc 2023

Sự tiến bộ nhanh chóng của tay đập đến từ Quảng Ninh đã nhận được sự đánh giá cao từ phía huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ rằng lâu lắm rồi, bóng chuyền Việt Nam mới có một VĐV tiềm năng có chiều cao và sức mạnh rất tốt như Phạm Quỳnh Hương

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 là lần đầu tiên Phạm Quỳnh Hương được tranh tài cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại đấu trường châu lục

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Phạm Quỳnh Hương có sức trẻ, tài năng, gương mặt xinh xắn, rạng rỡ và được mệnh danh là "tiểu Thanh Thúy"

Ở ASIAD sắp tới, Phạm Quỳnh Hương hứa hẹn là trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam