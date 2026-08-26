Thái Lan xây chắc ngôi đầu, Việt Nam thoát hiểm ngoạn mục ở bảng xếp hạng bóng chuyền nữ châu Á

🚀 Thái Lan nhất bảng, đặt thử thách cho tuyển Việt Nam

Ở lượt cuối bảng B giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 gặp Kazakhstan kết thúc trưa ngày 25/8, tuyển nữ Thái Lan có chiến thắng 3-1 lần lượt với các tỉ số 25-22, 25-16, 23-25 và 25-11 trước Kazakhstan. Kết quả này giúp Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Indonesia rộng cửa có vé đi tiếp bằng ngôi nhì bảng khi chỉ gặp Australia được đánh giá không cao ở lượt cuối vào ngày 26/8.

Thái Lan giành ngôi nhất bảng B

Điều đáng nói, việc Thái Lan để thua Kazakhstan 1 set ở lượt trận trên đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào thế khó khi Thanh Thúy và đồng đội đang phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp với suất cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong các bảng. Với việc Kazakhstan có 1 set thắng, tuyển nữ Việt Nam bắt buộc phải thắng 1 set hoặc ghi ít nhất từ 41 điểm trở lên trước Nhật Bản, đội bóng hạng 6 thế giới.

⭐ Tuyển nữ Việt Nam ngoạn mục đi tiếp

Trước thử thách lớn này, các cô gái Việt Nam đã có màn trình diễn ở lượt ở lượt cuối bảng C trước Nhật Bản. Dù vẫn để thua 0-3 (23-25, 17-25 và 21-25) nhưng các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã ghi tổng đến 61 điểm, thậm chí suýt chút thắng được set đầu nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Nhật Bản nhất bảng C, tuyển Việt Nam đi tiếp ngoạn mục

Mặc dù vẫn chỉ đứng hạng 3 ở bảng C với 3 điểm, hiệu số phụ tốt giúp tuyển nữ Việt Nam chắc suất vào tứ kết dành cho top 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhật Bản chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, ngôi nhì bảng sẽ khó thoát khỏi tay Hàn Quốc khi chỉ đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Bảng A cũng dần ngã ngũ với 2 vị trí cao nhất nhiều khả năng lần lượt là Trung Quốc và Iran

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Iran thắng dễ dàng 3-0 (25-4, 25-7 và 25-5) để củng cố ngôi nhì bảng A. Trong khi ngôi nhất bảng nhiều khả năng sẽ thuộc về Trung Quốc, đội bóng hạng 7 thế giới sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt cuối diễn ra trong ngày 26/8.