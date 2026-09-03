Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 mới nhất

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026

Ngày Vòng Bảng Đội 1 Đội 2 27/9 Vòng bảng A Nhật Bản Uzbekistan 27/9 Vòng bảng A Pakistan Kazakhstan 27/9 Vòng bảng B Iran Kyrgyzstan 27/9 Vòng bảng B Indonesia Thái Lan 27/9 Vòng bảng C Qatar Hong Kong (Trung Quốc) 27/9 Vòng bảng C Ấn Độ Việt Nam 27/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Philippines 27/9 Vòng bảng D Trung Quốc Đài Loan (Trung Quốc) 28/9 Vòng bảng A Nhật Bản Kazakhstan 28/9 Vòng bảng A Uzbekistan Pakistan 28/9 Vòng bảng B Iran Thái Lan 28/9 Vòng bảng B Kyrgyzstan Indonesia 28/9 Vòng bảng C Qatar Việt Nam 28/9 Vòng bảng C Hong Kong (Trung Quốc) Ấn Độ 28/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) 28/9 Vòng bảng D Philippines Trung Quốc 29/9 Vòng bảng A Nhật Bản Pakistan 29/9 Vòng bảng A Kazakhstan Uzbekistan 29/9 Vòng bảng B Iran Indonesia 29/9 Vòng bảng B Thái Lan Kyrgyzstan 29/9 Vòng bảng C Qatar Ấn Độ 29/9 Vòng bảng C Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc) 29/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Trung Quốc 29/9 Vòng bảng D Đài Loan (Trung Quốc) Philippines 01/10 Tứ kết — Nhất bảng A Nhì bảng B 01/10 Tứ kết — Nhất bảng B Nhì bảng A 01/10 Tứ kết — Nhất bảng C Nhì bảng D 01/10 Tứ kết — Nhất bảng D Nhì bảng C 02/10 Bán kết — Thắng TK1 Thắng TK2 02/10 Bán kết — Thắng TK3 Thắng TK4 03/10 Chung kết — Thắng BK1 Thắng BK2

* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.

Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nam ASIAD 2026

Bảng A Bảng A Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 2 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 3 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B Bảng B Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 3 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 4 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C Bảng C Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 2 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 4 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D Bảng D Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 2 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 3 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 4 Philippines 0 0 0 0 0 0 0

Bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, quy tụ 16 đội tuyển chia thành 4 bảng. Các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu công viên trung tâm Okazaki và Park Arena Komaki.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (TQ). Đây được xem là bảng đấu mà thầy trò Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội để hướng tới vị trí cao và giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với các đối thủ trong cùng bảng.

Theo điều lệ, thứ hạng được xác định lần lượt dựa trên số trận thắng, điểm trận, tỷ lệ set thắng/thua, tỷ lệ điểm thắng/thua và kết quả đối đầu trực tiếp nếu các đội vẫn bằng nhau.

Trận thắng 3-0 hoặc 3-1 mang về 3 điểm, trong khi thắng 3-2 được 2 điểm và đội thua nhận 1 điểm. Sau vòng bảng, các đội có thành tích tốt sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi những đội không lọt nhóm tranh huy chương tiếp tục thi đấu ở nhánh phân hạng từ 9 đến 16.

Với Việt Nam, mục tiêu trước mắt là cạnh tranh một trong những vị trí dẫn đầu bảng C để tiến vào tứ kết, trước khi hướng tới những thứ hạng cao hơn. Lịch thi đấu và bảng xếp hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục sau từng trận đấu.