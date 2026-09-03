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Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Asiad 2026

Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ 27/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, với 16 đội tranh tài. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 

Ngày Vòng Bảng Đội 1 Đội 2
27/9 Vòng bảng A Nhật Bản Uzbekistan
27/9 Vòng bảng A Pakistan Kazakhstan
27/9 Vòng bảng B Iran Kyrgyzstan
27/9 Vòng bảng B Indonesia Thái Lan
27/9 Vòng bảng C Qatar Hong Kong (Trung Quốc)
27/9 Vòng bảng C Ấn Độ Việt Nam
27/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Philippines
27/9 Vòng bảng D Trung Quốc Đài Loan (Trung Quốc)
28/9 Vòng bảng A Nhật Bản Kazakhstan
28/9 Vòng bảng A Uzbekistan Pakistan
28/9 Vòng bảng B Iran Thái Lan
28/9 Vòng bảng B Kyrgyzstan Indonesia
28/9 Vòng bảng C Qatar Việt Nam
28/9 Vòng bảng C Hong Kong (Trung Quốc) Ấn Độ
28/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc)
28/9 Vòng bảng D Philippines Trung Quốc
29/9 Vòng bảng A Nhật Bản Pakistan
29/9 Vòng bảng A Kazakhstan Uzbekistan
29/9 Vòng bảng B Iran Indonesia
29/9 Vòng bảng B Thái Lan Kyrgyzstan
29/9 Vòng bảng C Qatar Ấn Độ
29/9 Vòng bảng C Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc)
29/9 Vòng bảng D Hàn Quốc Trung Quốc
29/9 Vòng bảng D Đài Loan (Trung Quốc) Philippines
01/10 Tứ kết Nhất bảng A Nhì bảng B
01/10 Tứ kết Nhất bảng B Nhì bảng A
01/10 Tứ kết Nhất bảng C Nhì bảng D
01/10 Tứ kết Nhất bảng D Nhì bảng C
02/10 Bán kết Thắng TK1 Thắng TK2
02/10 Bán kết Thắng TK3 Thắng TK4
03/10 Chung kết Thắng BK1 Thắng BK2

* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.

Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 

Bảng A

Bảng A

Trận đấu

Điểm

Set

Điểm

Hạng

Đội

T

B

T

B

T

B

1

 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0

2

 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0

3

 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0

4

 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

Bảng B

Trận đấu

Điểm

Set

Điểm

Hạng

Đội

T

B

T

B

T

B

1

 Iran 0 0 0 0 0 0 0

2

 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0

3

 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0

4

 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

Bảng C

Trận đấu

Điểm

Set

Điểm

Hạng

Đội

T

B

T

B

T

B

1

 Qatar 0 0 0 0 0 0 0

2

 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0

3

 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0

4

 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

Bảng D

Trận đấu

Điểm

Set

Điểm

Hạng

Đội

T

B

T

B

T

B

1

 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0

2

 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0

3

 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0

4

 Philippines 0 0 0 0 0 0 0

Bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, quy tụ 16 đội tuyển chia thành 4 bảng. Các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu công viên trung tâm Okazaki và Park Arena Komaki.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (TQ). Đây được xem là bảng đấu mà thầy trò Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội để hướng tới vị trí cao và giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với các đối thủ trong cùng bảng.

Theo điều lệ, thứ hạng được xác định lần lượt dựa trên số trận thắng, điểm trận, tỷ lệ set thắng/thua, tỷ lệ điểm thắng/thua và kết quả đối đầu trực tiếp nếu các đội vẫn bằng nhau.

Trận thắng 3-0 hoặc 3-1 mang về 3 điểm, trong khi thắng 3-2 được 2 điểm và đội thua nhận 1 điểm. Sau vòng bảng, các đội có thành tích tốt sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi những đội không lọt nhóm tranh huy chương tiếp tục thi đấu ở nhánh phân hạng từ 9 đến 16.

Với Việt Nam, mục tiêu trước mắt là cạnh tranh một trong những vị trí dẫn đầu bảng C để tiến vào tứ kết, trước khi hướng tới những thứ hạng cao hơn. Lịch thi đấu và bảng xếp hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục sau từng trận đấu.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 22:51 PM (GMT+7)
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