Shelton hạ Alcaraz chấn động US Open: Thăng hoa nhờ nữ cầu thủ "đắt giá" nhất hành tinh

Đằng sau chiến thắng điên rồ rạng sáng ngày 9/9/2026 (theo giờ Mỹ) của Ben Shelton trước Carlos Alcaraz tại tứ kết US Open chính là nguồn sức mạnh vô hạn đến từ khán đài, cô bạn gái siêu sao bóng đá Trinity Rodman.

Shelton đang hạnh phúc bên nữ cầu thủ bóng đá Rodman

Bệ phóng từ những cột mốc lịch sử của Ben Shelton

Trước khi tạo nên cơn địa chấn lật đổ nhà đương kim vô địch Alcaraz sau 5 set đấu nghẹt thở, Ben Shelton đã và đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp:

Shelton đánh bại Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10/7) trong trận đấu kéo dài 4 giờ 28 phút và kết thúc vào lúc 3 giờ 33 phút sáng. Đây chính thức là trận đấu kết thúc muộn nhất trong lịch sử giải đấu US Open.

Tay vợt 23 tuổi đang sở hữu phong độ hủy diệt tại mùa giải sân cứng Bắc Mỹ với thành tích 13 thắng - 2 thua. Anh vừa xuất sắc thâu tóm danh hiệu ATP Masters 1000 tại Montreal và hiện đang hiên ngang đứng ở vị trí Số 9 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Rodman cổ vũ cho bạn trai ở US Open

Chân dung Trinity Rodman: Nữ cầu thủ tài năng và đắt giá nhất hành tinh

Sự xuất hiện của Trinity Rodman trên khán đài để tiếp lửa cho người yêu đã thu hút mọi ánh nhìn, khi cô vốn là một "bà hoàng" đích thực của thế giới bóng đá nữ.

Không dựa dẫm vào cái bóng của người cha huyền thoại NBA Dennis Rodman, Trinity sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ, tân binh xuất sắc nhất năm giải NWSL, 3 lần lọt vào đội hình tiêu biểu nhất giải đấu, và đặc biệt là tấm HCV Olympic danh giá cùng đội tuyển nữ Mỹ (USWNT). Cô cũng là người chủ động nhắn tin "thả thính" trước để bắt đầu mối tình này với câu nhắn: "Anh đánh đỉnh thật đấy".

Cô đang độc chiếm ngôi vị nữ cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới với mức thu nhập lên tới hơn 2 triệu USD/năm sau khi ký hợp đồng gia hạn lịch sử với câu lạc bộ Washington Spirit.

Cô đang là nữ cầu thủ bóng đá nhận mức lương cao nhất hành tinh

"Bùa hộ mệnh" ngọt ngào và sự thấu hiểu từ đỉnh cao

Shelton luôn tự hào gọi bạn gái là "bùa hộ mệnh" của đời mình: "Tôi đã vô địch ở hầu như mọi giải đấu mà cô ấy có mặt trực tiếp để cổ vũ".

Tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắc này bền chặt nhờ sự thấu hiểu tuyệt đối từ hai vận động viên đỉnh cao. Đi qua những áp lực khủng khiếp của danh vọng, truyền thông và cả những giai đoạn chấn thương dai dẳng, họ nương tựa vào nhau để cùng tỏa sáng.

Bản hợp đồng triệu đô của Washington Spirit có thể biến Trinity thành nữ hoàng sân cỏ, nhưng tại New York lúc này, cô đơn giản là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất giúp Ben Shelton tự tin hướng tới tham vọng giành chức vô địch US Open.