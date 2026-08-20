Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất, lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026, nơi đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (TQ) và Qatar, trước khi hướng tới mục tiêu tiến sâu tại Aichi, Nhật Bản.
Lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026
|Ngày
|Vòng
|Bảng
|Đội 1
|Đội 2
|16/9
|Vòng bảng
|A
|Nhật Bản
|Nepal
|16/9
|Vòng bảng
|B
|Trung Quốc
|Philippines
|16/9
|Vòng bảng
|C
|Thái Lan
|Mongolia
|16/9
|Vòng bảng
|D
|Việt Nam
|Qatar
|17/9
|Vòng bảng
|A
|Nhật Bản
|Indonesia
|17/9
|Vòng bảng
|B
|Trung Quốc
|Kazakhstan
|17/9
|Vòng bảng
|C
|Thái Lan
|Kyrgyzstan
|17/9
|Vòng bảng
|D
|Việt Nam
|Hong Kong (Trung Quốc)
|18/9
|Vòng bảng
|A
|Indonesia
|Nepal
|18/9
|Vòng bảng
|B
|Kazakhstan
|Philippines
|18/9
|Vòng bảng
|C
|Thái Lan
|Đài Loan (Trung Quốc)
|18/9
|Vòng bảng
|C
|Kyrgyzstan
|Mongolia
|18/9
|Vòng bảng
|D
|Việt Nam
|Hàn Quốc
|18/9
|Vòng bảng
|D
|Hong Kong (Trung Quốc)
|Qatar
|20/9
|Tứ kết
|—
|Nhất bảng A
|Nhì bảng B
|20/9
|Tứ kết
|—
|Nhất bảng B
|Nhì bảng A
|20/9
|Tứ kết
|—
|Nhất bảng C
|Nhì bảng D
|20/9
|Tứ kết
|—
|Nhất bảng D
|Nhì bảng C
|21/9
|Bán kết
|—
|Thắng TK1
|Thắng TK2
|21/9
|Bán kết
|—
|Thắng TK3
|Thắng TK4
|22/9
|Chung kết
|—
|Thắng BK1
|Thắng BK2
* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.
(Tin thể thao) Cặp chị em Thảo Vy & Thảo My sẽ không thi đấu cho ĐT bóng rổ Việt Nam tại ASIAD 20.
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 22:51 PM (GMT+7)