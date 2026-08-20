Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất, lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026

Ngày Vòng Bảng Đội 1 Đội 2 16/9 Vòng bảng A Nhật Bản Nepal 16/9 Vòng bảng B Trung Quốc Philippines 16/9 Vòng bảng C Thái Lan Mongolia 16/9 Vòng bảng D Việt Nam Qatar 17/9 Vòng bảng A Nhật Bản Indonesia 17/9 Vòng bảng B Trung Quốc Kazakhstan 17/9 Vòng bảng C Thái Lan Kyrgyzstan 17/9 Vòng bảng D Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc) 18/9 Vòng bảng A Indonesia Nepal 18/9 Vòng bảng B Kazakhstan Philippines 18/9 Vòng bảng C Thái Lan Đài Loan (Trung Quốc) 18/9 Vòng bảng C Kyrgyzstan Mongolia 18/9 Vòng bảng D Việt Nam Hàn Quốc 18/9 Vòng bảng D Hong Kong (Trung Quốc) Qatar 20/9 Tứ kết — Nhất bảng A Nhì bảng B 20/9 Tứ kết — Nhất bảng B Nhì bảng A 20/9 Tứ kết — Nhất bảng C Nhì bảng D 20/9 Tứ kết — Nhất bảng D Nhì bảng C 21/9 Bán kết — Thắng TK1 Thắng TK2 21/9 Bán kết — Thắng TK3 Thắng TK4 22/9 Chung kết — Thắng BK1 Thắng BK2

* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.