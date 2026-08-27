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Trực tiếp bóng chuyền nữ Thái Lan - Hàn Quốc: Đẳng cấp nhà ĐKVĐ (giải châu Á)

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(13h, 27/8) Bóng chuyền nữ Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ giải châu Á AVC Cup. Họ sẽ có cơ hội chứng minh thực lực trước đối thủ mạnh là Hàn Quốc.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Thái Lan - Hàn Quốc: Đẳng cấp nhà ĐKVĐ (giải châu Á) - 1
Nữ Thái Lan
Nữ Hàn Quốc
Trực tiếp bóng chuyền nữ Thái Lan - Hàn Quốc: Đẳng cấp nhà ĐKVĐ (giải châu Á) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Ở lượt trận cuối bảng C diễn ra trong ngày 26/8 tại giải vô địch châu Á 2026 ở Thiên Tân (Trung Quốc), Hàn Quốc có màn khởi đầu không như mong đợi khi bất ngờ để Hong Kong (Trung Quốc) giành chiến thắng 25-20 trong set đầu tiên.

Sau cú sảy chân ở set đầu, đội bóng xứ kim chi nhanh chóng lấy lại thế trận. Hàn Quốc lần lượt thắng 25-15, 25-11 và 25-18, qua đó ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp Hàn Quốc bảo vệ ngôi nhì bảng C với 6 điển, xếp sau Nhật Bản (9 điểm).

Đáng chú ý, trước đó một ngày, Thái Lan cũng từng để Kazakhstan thắng một set. Kết quả này tạo nên một trong những cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất khi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Thái Lan.

Lịch thi đấu, kết quả & BXH bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam
Lịch thi đấu, kết quả & BXH bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ 21-30/8, quy tụ 12 đội tuyển. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn...

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

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-27/08/2026 09:35 AM (GMT+7)
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