Hot-girl "vén váy" chơi pickleball hút triệu người xem: Chuyện như "cơm bữa"

✨ Hình ảnh cô gái "vén váy" chơi pickleball tiếp tục gây tranh cãi

Hình ảnh ghi lại cảnh một hot-girl mặc bộ trang phục như kiểu vô tình "vén lên" khi thi đấu pickleball đang gây bão mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Vén váy thi đấu là sở thích với cô gái xinh đẹp này. Nguồn ảnh Instagram nhân vật

Tuy nhiên, bên cạnh sự chú ý vì nhan sắc và phong cách gợi cảm, sự việc lại làm bùng nổ cuộc tranh luận về việc, liệu thể thao có nên thoải mái để vận động viên ăn mặc gợi cảm, hay cần khuôn khổ chặt chẽ hơn?

Thực ra, chuyện nữ VĐV diện đồ tôn dáng thi đấu pickleball không còn xa lạ. Cộng đồng từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự. Nhưng ở Việt Nam, bộ môn này chưa có quy định cụ thể về trang phục, nên “góc nhìn phản cảm hay không” hoàn toàn phụ thuộc vào dư luận.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

“Thể thao cũng là nơi để khẳng định phong cách, miễn sao tôn trọng khán giả”, một người viết.

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng thi đấu thì nên hạn chế khoảnh khắc nhạy cảm”, người khác góp ý.

“Mọi người cứ bàn trang phục hoài mà quên mất kỹ năng thi đấu mới là quan trọng”, tài khoản nói mọi người cần tập trung vào chuyên môn.

Tóm lại, câu chuyện này cho thấy pickleball đang cần chuẩn hóa trang phục để vừa giữ sự chuyên nghiệp, vừa đảm bảo vận động viên vẫn được thể hiện cá tính.

🔥 Hot-girl "vén váy" không phải ngẫu nhiên

Nhiều ý kiến cho rằng việc mặc trang phục theo kiểu "vén váy" của nữ chính là một tai nạn không mong muốn. Song, khi xem qua Instagram của cô nàng, dễ dàng nhận ra đây không phải lần đầu cô có những khoảnh khắc như vậy. Điều này cho thấy đây cũng có thể là phong cách cá nhân giúp cô cảm thấy tự tin hơn khi thi đấu.

Cô gái có nhiều khoảnh khắc tương tự. Nguồn ảnh Instagram nhân vật

Nếu nhìn vào lịch sử thể thao thế giới, không ít trường hợp vận động viên nổi tiếng có những cách biểu đạt phong cách riêng qua trang phục. Ví dụ như Eric Cantona từng tạo dấu ấn khi bẻ cổ áo mỗi khi thi đấu, hay Ronaldo được biết đến với sở thích mặc áo dài tay trên sân cỏ thời còn chơi bóng cho Real Madrid...

Hình ảnh gợi cảm xuất hiện như "cơm bữa" trên sân pickleball với những nét cá tính, phong cách, tự tin của vận động viên là một phần của xu hướng thể thao hiện đại. Quan trọng là xã hội cần có cái nhìn đa chiều, xây dựng môi trường thi đấu lành mạnh, chuyên nghiệp và hợp văn hoá nhưng vẫn trân trọng các yếu tố cá nhân, sáng tạo.