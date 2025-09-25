Cô gái xinh đẹp "vén váy" hút triệu người xem: Bùng nổ tranh cãi pickleball

Những ngày gần đây, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang chơi pickleball tại Việt Nam thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Điều khiến cộng đồng sục sôi là chiếc váy của VĐV này được “vén" lên khi cô đang thi đấu, tạo nên làn sóng tranh cãi nảy lửa về trang phục pickleball.

Việc vận động viên nữ để lộ một phần da thịt hoặc điều chỉnh váy áo khi thi đấu, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, vẫn luôn là đề tài nhạy cảm và dễ gây tranh cãi.

Hình ảnh nữ VĐV pickleball Việt Nam "vén váy" khi thi đấu gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

👕🎾Thực trạng trang phục pickleball tại Việt Nam

Pickleball ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự tham gia của nhiều lứa tuổi, trong đó không ít cô gái trẻ với phong cách năng động, hiện đại. Tuy nhiên, khác với những đất nước phương Tây, văn hóa và chuẩn mực ăn mặc của người Việt Nam vẫn giữ giá trị truyền thống, tế nhị hơn, khiến mọi hành động liên quan đến trang phục dễ bị soi xét kỹ càng.

Nhiều người chơi pickleball xác nhận rằng hiện chưa có một quy chuẩn chung về trang phục thi đấu tại các câu lạc bộ, giải đấu trong nước. Các vận động viên thường tự do chọn trang phục sao cho thoải mái nhất, phục vụ hiệu quả cho phong độ thi đấu. Nhưng cũng chính vì sự “tự do” này, những bộ đồ thể thao hơi ngắn hoặc ôm sát cơ thể dễ gây cảm giác phản cảm hoặc bị đánh giá là “không phù hợp”.

💬📱 Phản ứng từ cộng đồng mạng xã hội

Làn sóng tranh luận trên mạng xã hội đã chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt, một bên bảo vệ còn phần còn lại thì phản bác, chỉ trích.

Những ý kiến ủng hộ như: “Thể thao là để tận hưởng, thể hiện cá tính và giữ sức khỏe. Nếu trang phục không gây nguy hiểm hay làm mất an toàn thì tại sao lại phải giới hạn quá khắt khe?”, tài khoản T.H nêu quan điểm.

“Cá nhân tôi thấy việc chỉnh váy áo khi chơi thể thao là rất bình thường, ai cũng có quyền thoải mái mà. Người ta chơi đẹp, mà cứ soi mói trang phục thì không hay”, khán giả là nam giới ủng hộ.

Một bình luận sâu sắc của chị M.T nói: “Chúng ta cần nhìn nhận pickleball như một phong trào thể thao hiện đại, nơi mọi người được tự do và không bị ràng buộc bởi những định kiến về hình thức bên ngoài”.

Các ý kiến phản đối cũng xuất hiện nhiều. “Việc "vén váy" ngay trên sân khi đông người theo dõi tạo phản cảm và gây mất tập trung cho người khác”, ý kiến của tài khoản L.H.

“Dù thể thao nhưng không thể buông lỏng cách ăn mặc, nhất là ở nơi công cộng và trong một xã hội có chuẩn mực truyền thống như Việt Nam”, tài khoản là nam giới, T.Q.Đ nêu ý kiến.

Một số người còn nhấn mạnh, việc thi đấu cần giữ gìn hình ảnh đẹp, tránh gây chú ý theo chiều hướng tiêu cực, nhất là khi pickleball đang trong quá trình xây dựng nền tảng văn hóa thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam.

⚖️👤 Trang phục pickleball: Tự do cá nhân hay chuẩn mực xã hội?

Trang phục thể thao luôn là vấn đề tế nhị, phản ánh sự giao thoa giữa tự do cá nhân và chuẩn mực xã hội. Môn pickleball, sân chơi thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, năng động cũng không nằm ngoài quy luật này. Những bộ đồ thoải mái, gọn nhẹ, thậm chí gợi cảm một chút, hoàn toàn có thể tăng cảm hứng chơi và giúp vận động viên phát huy tốt phong độ.

Song, văn hóa Việt Nam đòi hỏi sự cân nhắc tinh tế, không chỉ để bảo vệ người chơi mà còn giữ gìn sự tôn trọng trong giao tiếp và không gian chung. Việc một cô gái thoải mái chỉnh trang váy áo giữa sân pickleball có thể xem là sự biểu đạt tự nhiên của thể thao hiện đại.

Nhưng ở một góc nhìn khác, đây cũng là lúc chúng ta cần bàn bạc về một bộ quy tắc ứng xử và trang phục phù hợp dành riêng cho pickleball tại Việt Nam, dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng vận động viên, ban tổ chức và người hâm mộ.

Chúng ta không nên đào sâu những tranh cãi mang tính cực đoan, mà cần nhìn nhận theo hướng dung hòa, tôn trọng quyền cá nhân, đồng thời xây dựng nền văn hóa thể thao lành mạnh, văn minh, nơi mọi người đều cảm thấy tự tin nhưng cũng biết giữ gìn hình ảnh, phong cách phù hợp.