Hot girl phòng gym Kim Hà mang tạ về quê để tập, quyết giữ "vòng ba" 105cm

Trần Kim Hà là một HLV Fitness có tiếng tại TP.HCM. Không chỉ có nhiều kinh nghiệm khi đã đến với gym khoảng 9 năm, cô còn được biết đến là người đam mê thể thao, chơi tốt nhiều môn như bóng chuyền, bắn súng, đạp xe, pickleball, chạy bộ….

Kim Hà giữ thói quen chạy bộ đều đặn vào sáng sớm (thường bắt đầu lúc 5h sáng) và sinh hoạt tại phòng gym suốt cả tuần. Bên cạnh đó, cô còn xen kẽ tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng, thử sức ở các môn khác nhau vào dịp cuối tuần.

Nhờ lối sống lành mạnh và tập luyện thể thao với cường độ cao, nữ gymer xinh đẹp sở hữu thể hình và sức bền đáng nể, đặc biệt là vòng ba săn chắc, quyến rũ với số đo lên đến 105 cm.

Trở về quê nhà Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) đón Tết, nữ HLV Fitness này bật mí cô mang theo một số cục tạ nhỏ để về nhà, tập luyện trong dịp nghỉ lễ để giữ vóc dáng, số đo cũng như duy trì thể lực và một nguồn năng lượng tốt.

“Công việc gắn với thể thao suốt cả năm nên tập luyện đều đặn đã trở thành một thói quen không thể thiếu với tôi, ngay cả trong dịp lễ. Năm nay, kỳ nghỉ Tết khá dài nên tôi sẽ mang theo vài dụng cụ hỗ trợ tập luyện về quê”.

“Một số bài tập hỗ trợ duy trì vóc dáng, đặc biệt là vòng ba rất tốt như Squat hay Fire Hydrant. Các bài tập này đơn giản, dễ thực hiện mà không cần nhiều dụng cụ, chỉ cần một tấm thảm là đủ. Bạn cũng chỉ cần thực hiện nhiều lần và đúng kỹ thuật”.

“Ngoài ra, chạy bộ cũng là ý tưởng hay để bạn có một ngày đi chơi Tết thật nhiều năng lượng. Tôi nghĩ khó khăn nhất để tập thể thao trong dịp lễ không phải là điều kiện tập luyện mà là tinh thần, phải vượt qua sự lười biếng của cơ thể”, nữ HLV nhận xét.

Kim Hà cho biết việc giữ thói quen tập luyện cũng giúp cô thoải mái ăn những món được mẹ nấu cho mình, đặc biệt là bánh tét, món ăn đặc sản của quê hương cô.

“Thực tế tôi không quá áp lực về chuyện số đo của mình trong dịp Tết. Bởi sau kỳ nghỉ, tôi thường quay lại với thể thao cường độ cao rất nhanh. Tôi đặt mục tiêu sẽ nâng cao kiến thức về fitness, thể lực và sức mạnh trong năm 2026”.

“Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực tập luyện 2 bộ môn là pickleball và chạy bộ. Tôi hy vọng mình sẽ có thể trải nghiệm một vài giải đấu ở 2 bộ môn này trong năm nay”, Kim Hà chia sẻ thêm.