Hot girl mặc đồ gym chơi pickleball gây tranh cãi: Các chuyên gia & người đẹp nói gì?

Thời gian gần đây, hình ảnh một hot girl mặc trang phục tập gym trên sân pickleball đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cách ăn mặc này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về ranh giới giữa “thời trang” và “phản cảm”. Bên cạnh đó, một số nhận định cho rằng việc mặc trang phục của môn thể thao khác chơi pickleball còn có thể dẫn đến chấn thương. Trước sự việc này, giới chuyên môn cũng như VĐV đã lên tiếng.

🗣️ Chuyên gia Maik Berger: “Vẫn có thể mặc đồ gym chơi pickleball”

Thạc sĩ Maik Berger là VĐV điền kinh chuyên nghiệp trong 17 năm của đội tuyển quốc gia Đức và từng thi đấu ở Olympic năm 2008. Sau khi giải nghệ, ông làm giảng viên các trường đại học, huấn luyện viên và chuyên gia các lĩnh vực dinh dưỡng, trị liệu và phục hồi chức năng.

Chuyên gia Maik Berger cho biết vẫn có thể mặc đồ tập gym để chơi pickleball

Là chuyên gia hàng đầu về phòng chống chấn thương thể thao đang làm việc tại Việt Nam hiện nay, ông Maik Berger nhận xét khẳng định việc mặc đồ gym vẫn có thể chơi pickleball.

“Theo tôi, việc mặc đồ tập gym khi chơi pickleball nhìn chung là chấp nhận được vì bộ môn này không có quy định quá khắt khe về trang phục. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái, khả năng vận động linh hoạt và chất liệu thấm hút mồ hôi”.

“Người chơi nên chọn quần áo thể thao cho phép di chuyển toàn diện. Nếu quần áo quá rộng hoặc quá chật, người chơi có thể bị hạn chế chuyển động, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thi đấu. Giày thì càng cần chú trọng hơn. Nên dùng loại thiết kế riêng cho các môn thể thao trên sân, thay vì chỉ dùng giày chạy bộ”, ông Maik nhận định.

Chuyên gia người Đức nhận định pickleball không có quy định quá khắt khe về trang phục

Vị chuyên gia người Đức cho rằng chơi pickleball cần ưu tiên trang phục co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, chẳng hạn như quần short, váy thể thao, áo bra thể thao chuyên dụng, đặc biệt là chọn quần áo vừa vặn, chất liệu thoáng khí, co giãn tốt để hạn chế chấn thương. Với nữ giới, áo bra thể thao có độ nâng đỡ tốt là cần thiết.

Bên cạnh đó, ông Maik lưu ý về chiều dài trang phục khi chơi pickleball cũng phải phù hợp để có thể ngồi thấp, cúi người hay bật nhảy mà không gây lộ liễu. Ngoài ra, việc khởi động kỹ với nhiều động tác kéo giãn trước khi vào sân cũng rất quan trọng.

📢 Người đẹp thể thao Đăng Thư: “Tránh hớ hênh để bản thân bị thiệt thòi”

Là người đã thi đấu ở nhiều môn thể thao khác nhau trước khi gắn bó với pickleball, hot girl Nguyễn Đăng Thư cho rằng việc ăn mặc của các vận động viên nữ rất khó để làm hài lòng hết mọi người.

Đăng Thư nhận xét các bạn nữ cần tránh việc hớ hênh để bản thân chịu thiệt thòi

“Tôi cho rằng vẻ đẹp, sự phù hợp, thẩm mỹ thì mỗi người sẽ có một quan điểm, tùy vào ánh mắt và nhận định của từng người. Cũng là một VĐV nữ, tôi nghĩ ăn mặc thế nào để bản thân vừa có sự thoải mái, vừa thẩm mỹ mà không quá hở hang là hợp lý nhất. Tôi thấy có một số bạn nữ ăn mặc cũng rất bình thường nhưng lại bị xem là phản cảm, điều này là không đúng”.

“Bên cạnh đó, các bạn nữ cũng cần chú ý đến trang phục khi chơi pickleball vì đây là môn thể thao vận đồng nhiều. Nếu hớ hênh thì chính bản thân mình mới là người thiệt thòi nhất”, người đẹp Đăng Thư nói.

👀 Nhà tổ chức giải Đoàn Ngọc Minh: “Trang phục gym dễ lộ điểm nhạy cảm”

Anh Đoàn Ngọc Minh, nhà sáng lập của PWC, đơn vị tổ chức nhiều giải đấu pickleball danh tiếng tại Việt Nam chia sẻ:

“Tại các giải đấu, chúng tôi luôn khuyến khích mọi người ra sân với trang phục mà mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất, miễn là trang phục đó đảm bảo sự an toàn, tôn trọng không gian chung của sân đấu, không vi phạm về thuần phong mỹ tục, đặc biệt phải ưu tiên yếu tố an toàn, tránh chấn thương lên hàng đầu”.

Anh Đoàn Ngọc Minh cho rằng cần cân bằng giữa hình ảnh giải đấu và sự lựa chọn trang phục của VĐV

“Với trang phục tập gym, tuy là trang phục năng động và thoải mái, giúp người chơi dễ dàng di chuyển, nhưng đồ gym quá bó sát sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy không tự tin vì sẽ để lộ nhiều khuyết điểm hoặc các điểm nhạy cảm khi thực hiện các bộ cú đánh trong lúc chơi pickleball, nhất là bộ môn này cần sự linh hoạt của cơ thể và sự thoải mái tự tin khi tham gia”, anh Ngọc Minh nhận xét.

Anh Ngọc Minh cho rằng các giải đấu cần cân bằng giữa việc duy trì hình ảnh của giải và việc tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của vận động viên. Nếu có những trang phục quá hở hang, gây phản cảm hoặc có in hình ảnh, khẩu hiệu không phù hợp với tinh thần thể thao thì có thể thông báo cho các vận động viên thay thế quần áo khác. Dù vậy, cũng không nên quá khắt khe để mất đi sự đa dạng về phong cách cũng như màu sắc của một giải đấu.