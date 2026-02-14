Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

(3h, 15/2, vòng 24 La Liga) Real Madrid hưng phấn bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch, nhưng sẽ đối mặt thử thách không dễ từ Real Sociedad, đội đang bất bại 11 trận song thường lép vế tại Bernabeu.

  

Laliga | 3h, 15/2 | Estadio Bernabéu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga) - 1
Sociedad
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga) - 1
Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Brahim, Mbappe, Vinicius
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga) - 1
Remiro, Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez, Gorrotxategi, Turrientes, Marin, Soler, Guedes, Oyarzabal

Real Madrid hưng phấn, quyết bám đuổi ngôi đầu

Real cần điểm để tiếp tục bám đuổi Barca

Real cần điểm để tiếp tục bám đuổi Barca

Sau cú vấp trước Albacete ở Cúp Nhà vua, Real Madrid không hề suy sụp mà nhanh chóng lấy lại hình ảnh của ứng viên vô địch. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti thắng 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Valencia ở vòng đấu vừa qua. Việc được nghỉ trọn một tuần giúp “Kền kền trắng” có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn tiếp đón Sociedad.

Tại La Liga 2025/26, Real đang tạo thế song mã cùng đại kình địch Barcelona khi chỉ kém 1 điểm (57 so với 58). Hai ông lớn đã bỏ xa phần còn lại hơn chục điểm, khiến cuộc đua vô địch gần như chỉ còn là câu chuyện riêng của họ. Dù vậy, Real vẫn chịu tổn thất lực lượng khi Eder Militao và Jude Bellingham chấn thương, còn Ferland Mendy, Raul Asencio hay Rodrygo chưa chắc ra sân.

Real Sociedad thăng hoa nhưng ngại “dớp” Bernabeu

Phía bên kia chiến tuyến, Sociedad cũng đang đạt phong độ ấn tượng. Chiến thắng tối thiểu trên sân Athletic Bilbao mới đây đã nối dài chuỗi bất bại của đội bóng xứ Basque lên con số 11 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, khoảng cách 16 điểm với Real cho thấy sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp và tính ổn định.

Đáng lo hơn, Sociedad thường lép vế khi đối đầu Real. Họ thua 6/7 lần chạm trán gần nhất, bao gồm thất bại 1-2 ở lượt đi dù có lợi thế sân nhà. Chuyến hành quân tới Bernabeu vì thế được dự báo đầy sóng gió, nhất là khi Takefusa Kubo, Marrero chấn thương và Brais Mendez bị treo giò, còn Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea hay Luka Sucic chưa chắc đủ thể lực ra sân.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Gạt Vinicius & Bellingham, Real Madrid muốn xây Mbappe thành biểu tượng như Ronaldo
Gạt Vinicius & Bellingham, Real Madrid muốn xây Mbappe thành biểu tượng như Ronaldo

Real Madrid đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình, những cầu thủ có cái tôi lớn. Trong đó, Kylian Mbappe được "quy hoạch" với vị thế siêu sao...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN