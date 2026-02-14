Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga)

Laliga | 3h, 15/2 | Estadio Bernabéu Real Madrid 0 - 0 Sociedad (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Sociedad Sociedad Điểm Courtois Alexander-Arnold Asencio Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Camavinga Brahim Mbappe Vinicius Điểm Remiro Odriozola Martin Caleta-Car Gomez Gorrotxategi Turrientes Marin Soler Guedes Oyarzabal Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Sociedad Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Brahim, Mbappe, Vinicius Remiro, Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez, Gorrotxategi, Turrientes, Marin, Soler, Guedes, Oyarzabal

Real Madrid hưng phấn, quyết bám đuổi ngôi đầu

Real cần điểm để tiếp tục bám đuổi Barca

Sau cú vấp trước Albacete ở Cúp Nhà vua, Real Madrid không hề suy sụp mà nhanh chóng lấy lại hình ảnh của ứng viên vô địch. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti thắng 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Valencia ở vòng đấu vừa qua. Việc được nghỉ trọn một tuần giúp “Kền kền trắng” có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn tiếp đón Sociedad.

Tại La Liga 2025/26, Real đang tạo thế song mã cùng đại kình địch Barcelona khi chỉ kém 1 điểm (57 so với 58). Hai ông lớn đã bỏ xa phần còn lại hơn chục điểm, khiến cuộc đua vô địch gần như chỉ còn là câu chuyện riêng của họ. Dù vậy, Real vẫn chịu tổn thất lực lượng khi Eder Militao và Jude Bellingham chấn thương, còn Ferland Mendy, Raul Asencio hay Rodrygo chưa chắc ra sân.

Real Sociedad thăng hoa nhưng ngại “dớp” Bernabeu

Phía bên kia chiến tuyến, Sociedad cũng đang đạt phong độ ấn tượng. Chiến thắng tối thiểu trên sân Athletic Bilbao mới đây đã nối dài chuỗi bất bại của đội bóng xứ Basque lên con số 11 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, khoảng cách 16 điểm với Real cho thấy sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp và tính ổn định.

Đáng lo hơn, Sociedad thường lép vế khi đối đầu Real. Họ thua 6/7 lần chạm trán gần nhất, bao gồm thất bại 1-2 ở lượt đi dù có lợi thế sân nhà. Chuyến hành quân tới Bernabeu vì thế được dự báo đầy sóng gió, nhất là khi Takefusa Kubo, Marrero chấn thương và Brais Mendez bị treo giò, còn Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea hay Luka Sucic chưa chắc đủ thể lực ra sân.