Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad : Ải khó chờ đón chủ nhà (La Liga)
(3h, 15/2, vòng 24 La Liga) Real Madrid hưng phấn bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch, nhưng sẽ đối mặt thử thách không dễ từ Real Sociedad, đội đang bất bại 11 trận song thường lép vế tại Bernabeu.
Laliga | 3h, 15/2 | Estadio Bernabéu
Điểm
Courtois
Alexander-Arnold
Asencio
Huijsen
Carreras
Valverde
Tchouameni
Camavinga
Brahim
Mbappe
Vinicius
Điểm
Remiro
Odriozola
Martin
Caleta-Car
Gomez
Gorrotxategi
Turrientes
Marin
Soler
Guedes
Oyarzabal
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Real Madrid hưng phấn, quyết bám đuổi ngôi đầu
Real cần điểm để tiếp tục bám đuổi Barca
Sau cú vấp trước Albacete ở Cúp Nhà vua, Real Madrid không hề suy sụp mà nhanh chóng lấy lại hình ảnh của ứng viên vô địch. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti thắng 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Valencia ở vòng đấu vừa qua. Việc được nghỉ trọn một tuần giúp “Kền kền trắng” có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn tiếp đón Sociedad.
Tại La Liga 2025/26, Real đang tạo thế song mã cùng đại kình địch Barcelona khi chỉ kém 1 điểm (57 so với 58). Hai ông lớn đã bỏ xa phần còn lại hơn chục điểm, khiến cuộc đua vô địch gần như chỉ còn là câu chuyện riêng của họ. Dù vậy, Real vẫn chịu tổn thất lực lượng khi Eder Militao và Jude Bellingham chấn thương, còn Ferland Mendy, Raul Asencio hay Rodrygo chưa chắc ra sân.
Real Sociedad thăng hoa nhưng ngại “dớp” Bernabeu
Phía bên kia chiến tuyến, Sociedad cũng đang đạt phong độ ấn tượng. Chiến thắng tối thiểu trên sân Athletic Bilbao mới đây đã nối dài chuỗi bất bại của đội bóng xứ Basque lên con số 11 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, khoảng cách 16 điểm với Real cho thấy sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp và tính ổn định.
Đáng lo hơn, Sociedad thường lép vế khi đối đầu Real. Họ thua 6/7 lần chạm trán gần nhất, bao gồm thất bại 1-2 ở lượt đi dù có lợi thế sân nhà. Chuyến hành quân tới Bernabeu vì thế được dự báo đầy sóng gió, nhất là khi Takefusa Kubo, Marrero chấn thương và Brais Mendez bị treo giò, còn Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea hay Luka Sucic chưa chắc đủ thể lực ra sân.
Real Madrid đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình, những cầu thủ có cái tôi lớn. Trong đó, Kylian Mbappe được "quy hoạch" với vị thế siêu sao...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/02/2026 16:50 PM (GMT+7)