Hot girl làng gym vòng ba 99 cm vẫn muốn nâng cấp: Thúy Vi, Ngọc Lan "đọ dáng"

💪 Nguyễn Ngọc Lan vòng ba 99 cm muốn giảm cân thi thể hình, cải thiện thành tích chạy 21km

Ngọc Lan là cái tên khá nổi tiếng ở cả lĩnh vực thể hình và chạy bộ. Gần nhất, cô giành cú đúp HCV Cup Ruby Fitness mở rộng, HCV giải thể hình Nghệ An mở rộng 2025, HCV giải thể hình Hà Nội mở rộng 2025….Song song đó, người đẹp này luôn nhận được rất nhiều sự chú ý khi tham gia các giải chạy nhờ thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như vệ nữ.

Ngọc Lan tích cực giảm cân để cải thiện thành tích chạy 21km và thi thể hình

Trên trang cá nhân, Ngọc Lan thường xuyên gây “sốt” với các bộ ảnh bikini, khoe vóc dáng nóng bỏng nhận nhiều lời khen và trầm trồ. Đáng chú ý, dù đã sở hữu vóc dáng “vạn người mê”, đặc biệt là vòng ba 99 cm quyến rũ, Ngọc Lan chia sẻ cô sẽ dùng kỳ nghỉ lễ để tiếp tục tập luyện thể thao để giảm cân, nâng cấp cơ thể.

Người đẹp khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini

“Tôi sẽ dành thời gian tập gym, tập tạ tại nhà cũng như chạy bộ trong dịp lễ này. Mục tiêu của tôi là giảm khoảng 5kg. Cơ thể tôi đang bị quá nhiều cơ bắp nên tôi muốn cải thiện sự linh hoạt nhằm chạy tốt hơn cự ly 21km ở các giải marathon vào cuối tháng 11 tới đây tại Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi cũng đã có kế hoạch siết cân nhằm chuẩn bị cho một số cuộc thi thể hình vào đầu năm sau”, Ngọc Lan tiết lộ.

🏋️ Kiên Thúy Vi nâng cấp vòng ba, luyện thể lực để thi pickleball

Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, số đo vòng ba 98 cm nhờ nhiều năm tập gym, người đẹp Kiên Thúy Vi cho biết vẫn sẽ dành thời gian tập luyện trong dịp lễ để nâng cấp bản thân. Theo đó, người đẹp cho biết cô vẫn tập đều đặn khoảng 2-3 buổi gym trong tuần với mục tiêu tăng 2-3kg và tăng số đo vòng ba của mình.

Thúy Vi tích cực nâng cấp vòng ba

“Trong thời gian tới, cả trong dịp lễ, tôi sẽ tập trung cho hai bộ môn là gym và pickleball. Ngoài tăng số đo, làm đẹp vóc dáng, gym sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh, thể lực để thi đấu pickleball tốt hơn. Tôi thường tập mức tạ 70-80kg mỗi lần nâng cho các bài tập chuyên về mông và đùi”, Thúy Vi nói.

Song song với gym, hot girl này chia sẻ cô vẫn chơi pickleball với tần suất khoảng 3-4 buổi trong tuần, trong đó có những buổi tập chuyên sâu với HLV riêng. Thúy Vi cho biết cô ưu tiên các buổi thi đấu giao hữu để tăng khả năng thực chiến, sự tập trung cũng như rèn luyện tinh thần vững vàng để bước vào các giải đấu sắp tới.

Thúy Vi rèn luyện thể lực, sức mạnh để thi đấu pickleball

Ngoài ra, Thúy Vi cho biết cô thường dành những ngày cuối tuần để thư giãn bằng cách tham gia các hoạt động thể thao khác như leo núi trong nhà hay bơi lội.