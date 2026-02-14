Đua top 5 NHA: MU - Chelsea hỏa lực mạnh, Liverpool biến điểm yếu thành "vũ khí"

Miếng bánh bàn thắng

Tình hình của cuộc đua top 5 hiện đang khá sôi động. MU, Chelsea và Liverpool cách nhau chỉ 3 điểm đổ lại, đội xếp cao nhất nhóm này lại là đội không phải đá ở cúp châu Âu và thậm chí cũng đã bị loại ở tất cả các đấu trường cúp quốc nội.

Với Bruno Fernandes trong vai trò kiến thiết, MU đang có khá nhiều chân sút lập công đều đặn

MU và Chelsea đang cùng số bàn thắng trong khi Liverpool ghi ít hơn 6 bàn, Chelsea lọt lưới ít nhất trong 3 đội (30 bàn thua) và cũng giữ sạch lưới nhiều nhất (9 trận), Liverpool lọt lưới 35 bàn thua và giữ sạch lưới 8 trận, nhưng đội thủng lưới nhiều hơn là MU (37 bàn thua – 4 trận giữ sạch lưới) lại đang đứng trên.

Trong cuộc cạnh tranh này mỗi đội đều có những thế mạnh riêng. Nhưng trong khi MU và Chelsea đều đang chia đều miếng bánh bàn thắng cho các chân sút, Liverpool không có nhiều chỗ dựa. MU chưa có ai chạm mốc 10 bàn ở Premier League, nhưng đã có 5 cầu thủ ghi được từ 5 bàn trở lên (Mbeumo, Sesko, Fernandes, Cunha, Casemiro), trong khi 3 chân sút tốt nhất của Chelsea, Joao Pedro – Palmer – Enzo Fernandez, đã lần lượt ghi được 10 – 8 – 8 bàn.

Liverpool có Hugo Ekitike đã ghi được 10 bàn ở Premier League. Nhưng người xếp sau anh, Cody Gakpo, kém anh tận một nửa số bàn (5) và kế đến là 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn. Hàng công của Liverpool hiện đang tỏ ra kém chất lượng nhất trong 3 đội.

Đi tìm thế mạnh

MU đang là đội ghi bàn nhiều nhất từ bóng sống trong 3 ứng viên top 5 (và nhiều thứ 2 Premier League, chỉ sau Man City) với 28 bàn. Liverpool thực ra xếp sau MU đúng 1 bàn, trong khi Chelsea xếp thứ 6 của giải với 23 bàn.

Các cầu thủ đá cánh của Chelsea đang là lực đẩy chính của hàng công đội bóng này

Vấn đề là Liverpool đã kém đi rất nhiều ở khả năng phản công: Cả mùa 2024/25 họ là đội ghi bàn từ phản công tốt nhất với 14 bàn, nhưng cho đến lúc này họ mới có 4 bàn. Và ở khâu tấn công bóng chết, Liverpool mới ghi được 8 bàn (trong đó tính cả các cú sút phạt trực tiếp, thế mạnh của Dominik Szoboszlai), trong khi MU đã có 13 bàn và Chelsea là 12 bàn.

MU và Chelsea đều có những bài đánh đa dạng để ghi bàn, trong đó MU dựa rất nhiều vào khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes, trong khi Chelsea dựa đều vào 2 biên để tổ chức tình huống (cả 2 cánh Chelsea đều chiếm 36% số đợt lên bóng của đội). Những James, Garnacho, Cucurella, Neto, Estevao, Gittens, Gusto chiếm tới 19 kiến tạo của đội.

Thế còn Liverpool? Ekitike đang là chân sút duy nhất ghi bàn ổn định và phần nhiều khả năng săn bàn của đội phụ thuộc vào các pha phối hợp giữa anh với Florian Wirtz, họ đang là cặp tấn công kiến tạo cho nhau nhiều nhất của bóng đá Anh (6 lần). Salah kiến tạo nhiều nhất cho Liverpool nhưng con số đó mang lại một sự phản ánh giả: Salah hoặc kiến tạo bằng đá phạt góc, hoặc bằng những quả lật vào từ cánh dù không qua được người kèm.

Từ điểm yếu thành cứu cánh

Mặt trận tấn công của Liverpool đang rất cùn, fan Việt Nam thậm chí gọi đội nhà là “chim cánh cụt” vì Gakpo – Salah đá cực dở nhưng vẫn được Arne Slot cho vào đá chính đều đặn. Salah chưa ghi được 1 bàn nào ở Premier League từ đầu tháng 11 đến giờ, còn Gakpo đã ghi 1 bàn trong 8 trận Premier League từ đầu năm 2026.

Bóng chết, điểm yếu trong suốt nửa đầu mùa của Liverpool, bỗng trở thành điểm mạnh từ đầu năm mới

Một điều kỳ lạ là gần đây Liverpool bỗng cải thiện ở khâu bóng chết trên mọi đấu trường. Từ tháng 8/2025 đến hết năm, họ đã ghi 8 bàn và thủng lưới 13 lần từ các quả phạt, nhưng sang năm mới họ ghi 8 bàn từ các quả phạt trong khi chỉ lọt lưới 2 bàn.

Sự thay đổi này được cho là bởi Liverpool đã sa thải HLV bóng chết Aaron Briggs (người thực ra còn không chuyên về lĩnh vực này nhưng bị ép nhận chức) rồi thăng chức cho chuyên viên phân tích Lewis Mahoney lên chức vụ mới. Nên trong lúc 2 cánh “cụt”, Liverpool vẫn có cặp Ekitike – Wirtz và các pha bóng cố định để trông cậy trong cuộc đua top 5.

Xét về độ mong manh trong khả năng ghi bàn, Liverpool đúng là kém nhất trong 3 ứng viên đua top 5. Nhưng với những “vũ khí” ít ỏi còn sót lại trong tay, họ có lẽ sẽ chưa bị bỏ quá xa trong cuộc đua. Những trận thua trước Bournemouth và Man City đúng là tổn hại rất nhiều tới vị trí của “The Reds”, nhưng họ mới thua chỉ 2 trong 14 vòng gần nhất (dù vậy hòa tận 6 trận).