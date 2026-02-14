Ngày đầu nghỉ Tết, Hà Nội vắng xe, người dân thong dong dạo phố

Ngày 27 Tết - thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày - đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng lạ thường. Nhiều người tranh thủ ra phố mua sắm, dạo chơi, cảm nhận không khí xuân rộn ràng.

Các tuyến đường thông thoáng, người dân di chuyển chậm rãi, thư thả hơn, trái ngược với hình ảnh ùn tắc thường thấy.

Nhiều người tranh thủ đạp xe rèn luyện sức khỏe, tận hưởng bầu không khí trong lành khi lượng phương tiện lưu thông trong thành phố giảm đáng kể.

Không ít người ghé lại những góc phố quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê và hàn huyên những câu chuyện cuối năm trong không khí nhẹ nhàng, thư thái,

Một gia đình lưu lại khoảnh khắc bên nhau tại quán cà phê trong ngày cận Tết.

Dọn dẹp nhà cửa, rửa xe… là những hình ảnh quen thuộc của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết. Mỗi gia đình đều tất bật hoàn tất công việc, chuẩn bị không gian gọn gàng, tươm tất để đón năm mới.

Tạm gác lại nhịp sống bận rộn, nhiều gia đình tranh thủ sắm đào, quất để trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng, đủ đầy.

Các tuyến phố rực rỡ sắc đào, không khí xuân lan tỏa khắp nơi.

Tại chợ hoa Hàng Lược, đông đảo người dân đổ về tham quan, mua sắm, tạo nên không khí nhộn nhịp những ngày giáp Tết.

Ai cũng tranh thủ sắm sửa, lựa chọn những món đồ, cành đào ưng ý để mang không khí Tết về với gia đình.

“Những ngày cuối năm, lượng khách đi chợ Tết tăng rõ rệt nên chúng tôi cũng nhập thêm nhiều đào để kịp phục vụ nhu cầu”, một tiểu thương cho biết.

Anh Hoàng Long (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Hôm nay mới chính thức được nghỉ nên tôi tranh thủ đi chọn một cành đào ưng ý về trưng Tết, chiều sẽ dọn nốt nhà cửa. Làm xong từng việc lại thấy Tết như đến gần hơn”.

Những ngày cuối năm trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người cùng nhau thư giãn, tận hưởng không khí cận Tết.

Tại khu vực Hồ Gươm, hàng trăm cô gái diện áo dài rực rỡ, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc trước thềm năm mới.

Dưới nắng vàng ấm áp, nhiều thiếu nữ Hà Nội rạng rỡ tạo dáng bên Tháp Rùa cổ kính, làm nổi bật vẻ duyên dáng của tà áo dài truyền thống.

Không gian hoa xuân tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hà Nội trong ngày đầu nghỉ Tết không chỉ rộn ràng không khí sắm sửa, mà còn có những khoảng lặng bình yên để người dân cảm nhận rõ rệt mùa xuân đang gõ cửa.