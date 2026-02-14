Lội vô vườn ở Hà Tĩnh trồng thứ cây lá to như cái quạt mo, cắt mỏi tay, khắp nơi đang "a lô" đặt mua

Từ bao đời nay, lá dong không chỉ là sản vật mang lại sinh kế cho người dân nơi đây, mà còn là màu xanh góp phần gìn giữ ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Làng trồng lá dong bên bờ sông Lam

Nhờ nằm ven dòng sông Lam, được bồi đắp bởi lớp phù sa màu mỡ, thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) có điều kiện thổ nhưỡng lý tưởng để cây dong sinh trưởng, phát triển.

Nhờ trồng lá dong, nhiều hộ gia đình ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang, Hà Tĩnh kinh tế khá giả hẳn lên. Ảnh: PV

Nghề trồng lá dong ở đây đã hình thành, gắn bó với người dân suốt hàng chục năm qua, trở thành nguồn thu nhập quan trọng, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những ngày này, khu vườn của gia đình ông Phạm Chương, ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang phủ một màu xanh mướt mắt của những tán lá dong vươn cao, bản to, dày dặn.

Ông Phạm Chương là một trong những hộ có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng lá dong. Cứ từ khoảng ngày 15 tháng Chạp trở đi, gia đình ông lại bước vào cao điểm thu hoạch để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của người dân trong và ngoài tỉnh.

Lá dong ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh nổi tiếng nhờ độ dẻo, bền và khi luộc bánh chưng cho màu xanh đậm, hương thơm đặc trưng. Ảnh: PV

Gia đình ông Chương hiện có 3 vườn trồng lá dong với tổng diện tích gần 2 sào. Mỗi mùa Tết, nguồn thu từ lá dong mang lại khoản thu nhập đáng kể cho gia đình thuần nông như ông.

“Năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn bộ diện tích lá dong bị ngập. Sau khi nước rút, chúng tôi phải cắt bỏ hết lá cũ, rồi tập trung chăm sóc lại từ đầu, đến nay mới phục hồi được như thế này”, ông Chương chia hay.

Dự kiến vụ Tết năm nay, gia đình ông thu hoạch khoảng 2 vạn lá dong, ít hơn năm trước khoảng 3 vạn lá. Tuy nhiên, bù lại giá bán tăng cao, trung bình khoảng 10 triệu đồng mỗi vạn lá, cao hơn năm trước gần 4 triệu đồng.

Theo ông Phạm Chương, ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang, nghề trồng lá dong có hàng chục năm nay, đặc biệt khởi sắc mỗi dịp cuối năm. Ảnh: PV

“Sản lượng giảm nhưng giá cao nên bà con cũng thấy phấn khởi, riêng gia đình tôi tôi cũng khoản tiền mua sắm Tết”, ông Chương phấn khởi nói.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, song nhờ bàn tay cần cù, chịu khó, tinh thần bám đất, bám nghề của người nông dân, màu xanh lá dong vẫn hồi sinh mạnh mẽ trên những khu vườn ven sông Lam.

Giữ màu xanh cho mùa Tết sum vầy, ấm cúng

Cũng có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng lá dong, gia đình ông Thái Ngọc Hùng (thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang) hiện sở hữu hơn 1 sào dong. Dù diện tích không lớn, nhưng mỗi dịp giáp Tết, vườn dong vẫn mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định.

Vườn lá dong của ông Thái Ngọc Hùng (thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang) xanh mướt, hứa hẹn một cái Tết ấm no, đủ đầy. Ảnh: PV

“Trồng lá dong không quá vất vả như nhiều loại cây trồng khác, song lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cây dong phải mất gần một năm mới cho thu hoạch. Trong suốt quá trình đó, người trồng phải thường xuyên làm cỏ, giữ ẩm, đặc biệt là phòng trừ sâu bệnh để lá luôn xanh, bản to, không bị rách. Đây là tiêu chí quan trọng nhất khi bán lá gói bánh chưng”, ông Thái Ngọc Hùng bật mí.

Năm nay, vườn dong của gia đình ông Hùng dự kiến cho thu hoạch khoảng 2 vạn lá, giá bán trung bình từ 8 triệu đồng mỗi vạn, những ngày cận Tết cao điểm, lá đẹp có thể đạt 10 triệu đồng mỗi vạn.

Cây lá dong thường được trồng ở những vùng đất thấp trũng, có cây cao bao quanh để tránh gió làm rách lá, đảm bảo lá to và đẹp. Ảnh: PV

Theo thống kê, toàn xã Đức Quang hiện có hơn 150 hộ trồng cây dong lấy lá, hộ ít khoảng 0,5 sào, hộ nhiều lên tới 2 sào. Trung bình mỗi sào dong cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng mỗi vụ Tết. So với năm trước, giá lá dong năm nay tăng cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ cây dong, những năm gần đây, không chỉ riêng thôn Vĩnh Phúc mà nhiều thôn khác như Trung Thành, Vĩnh Đại, Vĩnh Hòa… cũng đã mở rộng diện tích trồng dong để tăng thêm nguồn thu.

Nhờ thổ nhưỡng phù hợp, lượng phù sa lớn, lá dong Đức Quang có ưu điểm bản to, dày, xanh bền, dễ gói, nên rất được thị trường ưa chuộng, thương lái tìm đến đặt mua từ sớm.

Theo ông Thái Ngọc Hùng, người dân bắt đầu tất bật thu hoạch từ khoảng giữa tháng Chạp (tháng 12 al) để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng Tết. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Biển – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: “Hiện Hội Nông dân xã đang xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng lá dong trên địa bàn. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong việc hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp giống, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân”.