Tỷ phú Anh bị điều tra vì phát ngôn gây tranh cãi dữ dội, nội bộ MU nổi sóng ngầm

Ratcliffe cho rằng người nhập cư đã “thuộc địa hoá” nước Anh, đồng thời đưa ra con số sai lệch về tăng trưởng dân số trong 6 năm qua.

Tỷ phú Anh Ratcliffe phát ngôn gây tranh cãi

Số liệu bị bóc trần, FA cân nhắc điều tra

Ratcliffe phát biểu: “Nước Anh đã bị người nhập cư ‘thuộc địa hoá’, đúng không? Dân số Anh năm 2020 là 58 triệu, giờ đã lên 70 triệu. Tức là tăng 12 triệu người”.

Tuy nhiên, số liệu của Office for National Statistics cho thấy dân số Vương quốc Anh vào giữa năm 2020 là khoảng 67 triệu và đạt 70 triệu vào giữa năm 2024. Con số 58,9 triệu thực chất là ước tính từ năm 2000, cách đây hơn hai thập kỷ.

Sau đó, Ratcliffe nói “lấy làm tiếc” nếu phát ngôn gây tổn thương, nhưng không đưa ra lời xin lỗi trực tiếp, cho rằng cần phải nêu vấn đề nhập cư ra thảo luận. Truyền thông cũng đưa tin LĐBĐ Anh đang xem xét khả năng điều tra việc ông “làm ảnh hưởng tới uy tín của bóng đá”.

MU chỉ còn 6 cầu thủ sinh tại Anh

Trong bối cảnh những phát ngôn trên, việc đội hình MU gần như không còn cầu thủ người Anh càng khiến dư luận chú ý. Theo trang chủ CLB, chỉ có 6 cầu thủ đội một sinh tại Anh và không đi cho mượn: Tom Heaton, Harry Maguire, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount và Kobbie Mainoo.

Phần còn lại của đội hình chủ yếu là cầu thủ nước ngoài, và chỉ 4/6 cái tên kể trên góp mặt trong danh sách thi đấu ở trận hòa với West Ham United hôm thứ Hai.

Cầu thủ MU không hài lòng với giới chủ

Các cầu thủ MU, theo tiết lộ của Daily Express, tỏ ra không hài lòng với những phát ngôn của giới chủ. Một nguồn tin nội bộ cảnh báo quan điểm của Ratcliffe sẽ không nhận được sự đồng tình từ các cầu thủ, trong khi một nguồn tin khác trong phòng thay đồ cho rằng vị tỷ phú này đang "thiếu sự thấu hiểu thực tế".

Tỷ phú Ratcliffe bị chỉ trích đạo đức giả

Tỷ phú Jim Ratcliffe tiếp tục bị cáo buộc “đạo đức giả” khi bản thân ông là cư dân Monaco, quốc gia mà ông chuyển tới sinh sống sau khi rời Anh. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2024, phần lớn dân số Monaco là người nước ngoài, trong đó chưa đến 25% cư dân sinh ra tại đây.

Giới chủ MU bị chỉ trích dữ dội

Hội CĐV The 1958 chỉ trích Ratcliffe vì “bình luận về vấn đề của đất nước khi sống ở Monaco để tránh thuế”. Kể từ khi mua cổ phần thiểu số tại MU cuối năm 2023, Ratcliffe đã trở thành nhân vật gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng CĐV, đặc biệt sau các biện pháp thắt chặt chi tiêu tại Old Trafford dẫn tới cắt giảm nhân sự và quyền lợi của nhân viên CLB.