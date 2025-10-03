Cô gái "vén váy" chơi pickleball, xuất hiện làm nóng giải PPA Tour Vietnam Cup

📰 Hiện tượng “emkimsayhi” gây bão mạng xã hội

Tại PPA Tour Vietnam Cup tổ chức ở Đà Nẵng, giải đấu pickleball quốc tế lớn nhất châu Á tính đến năm 2025, xuất hiện một cô gái xinh đẹp mang biệt danh "emkimsayhi" đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Khác với các vận động viên tranh tài, "emkimsayhi" không tham gia thi đấu mà góp mặt với vai trò Media Partner, làm công tác truyền thông, đưa tin, phỏng vấn các tay vợt hàng đầu thế giới và các ngôi sao Việt Nam.

Cô nàng này đang có mặt tại PPA Tour Asia ở Đà Nẵng với tư cách Media Partner

Cô từng gây xôn xao mạng xã hội với hình ảnh độc đáo khi thi đấu pickleball theo phong cách “vén váy” đầy cá tính. Trang phục quen thuộc gồm áo bra thể thao kết hợp váy xếp ly ngắn có quần bảo hộ bên trong, nhưng thói quen vén váy lên khi chạy nhanh khiến nhiều người tranh cãi.

Một số ý kiến cho rằng đây là chiêu trò gây chú ý, trong khi đó không ít người bảo vệ phong cách này là tự nhiên và mang tính tiện lợi khi di chuyển. Trước những lời mỉa mai như “gọi vốn” hay “đi kiếm chồng giàu”, cô gái xinh đẹp thẳng thắn chia sẻ rằng đó chỉ là câu nói trêu đùa và cô rất hào hứng vì thực tế mình đang đi “gọi vốn cho sự kiện”.

Dù từng gây tranh cãi về phong cách thi đấu, cô gái này vẫn giữ được sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp trong vai trò Media Partner. Cô bày tỏ sẵn sàng đối mặt với những bình luận khen chê và coi đó là động lực để thể hiện bản thân đồng thời quảng bá sự kiện thành công.

🏆 Vai trò mới và sự kiện PPA Tour ở Đà Nẵng 2025

Ở giải đấu diễn ra từ ngày 30/9 đến 4/10 tại TP. Đà Nẵng, "emkimsayhi" đồng hành cùng ban tổ chức trong vai trò Media Partner, đảm nhận công việc truyền thông đa chiều như cập nhật kết quả thi đấu, phỏng vấn các vận động viên nổi bật và hỗ trợ đưa tin kịp thời trên các kênh mạng xã hội. Sự hiện diện của cô gái trẻ đã góp phần làm nóng bầu không khí giải đấu, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

PPA Tour Asia – Vietnam Cup 2025 được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng, với quy mô lớn bậc nhất châu Á, bao gồm gần 600 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào từ Việt Nam và thế giới. Giải diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn, quy tụ nhiều tay vợt huyền thoại như Ben Johns, Tyson McGuffin, cùng các ngôi sao Việt Nam như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam...

Quy mô giải thưởng lên tới 150.000 USD, được kỳ vọng thúc đẩy phát triển và quảng bá mạnh mẽ thể thao pickleball tại Việt Nam và khu vực.