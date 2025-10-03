Vợ đẹp tố đối thủ ăn gian, Lý Hoàng Nam "chỉ mặt" Vinh Hiển gây sốc pickleball Vietnam Cup

Cuộc đối đầu giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại bán kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 không chỉ gây sốt bởi những pha bóng căng thẳng trên sân, mà còn bùng nổ tranh cãi dữ dội sau khi vợ của Hoàng Nam công khai tố cáo đối thủ chơi thiếu tinh thần thể thao.

Hậu trường sau trận thua, Hoàng Nam có hành động "chỉ mặt" và cự cãi với team Vinh Hiển

🔥 Trận bán kết căng thẳng, bùng nổ tranh cãi

Trưa 3/10 tại Đà Nẵng, Lý Hoàng Nam bước vào trận bán kết đơn nam gặp Trương Vinh Hiển, đối thủ nhiều duyên nợ tại hệ thống PPA Tour châu Á. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha bóng đôi công quyết liệt. Tuy nhiên, hai tình huống gây tranh cãi nảy lửa đã trở thành bước ngoặt.

Ở những điểm số quan trọng, Trương Vinh Hiển cho rằng bóng ra ngoài ("call out") và trọng tài cũng đồng thuận, bất chấp việc nhiều khán giả trên khán đài và bình luận viên trực tiếp khẳng định bóng chạm vạch. Kết quả, Hoàng Nam mất điểm đầy ức chế và cuối cùng thua trận, dừng bước ở bán kết (tỷ số sau 3 set là 11-5, 9-11, 6-11).

Sau trận đấu, 1 clip căng thẳng xuất hiện, trong đó có hình ảnh Lý Hoàng Nam cự cãi với team của Trương Vinh Hiển. Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi Hoàng Nam chỉ mặt Vinh Hiển và nói điều gì đó, sau đó anh giải thích với đám đông rằng: "Nó nói em trước".

😡 Vợ Hoàng Nam lên tiếng chỉ trích

Ngay sau trận đấu, Phương Trinh, vợ Lý Hoàng Nam đã có bài đăng đầy bức xúc trên mạng xã hội, thẳng thắn nhắc tên đối thủ: “Chơi không đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao không? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang không hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển?”.

Bài viết nhanh chóng gây “bão” mạng, nhận về hàng nhiều tương tác chỉ trong vài giờ. Nhiều CĐV tràn vào Facebook cá nhân của Trương Vinh Hiển để chỉ trích thái độ thi đấu, cho rằng anh “ăn gian để thắng”.

Vợ Hoàng Nam, Phương Trinh (bên trái) lên tiếng ngay sau trận đấu

💬 Dân mạng chia phe, cuộc tranh luận nảy lửa

Dưới bài đăng của Phương Trinh, hàng loạt ý kiến xuất hiện:

Một người bày tỏ quan điểm: “Trương Vinh Hiển nghỉ đi em ạ, phi thể thao quá nhiều lần rồi!”

Tài khoản tiếp theo tỏ rõ nỗi bức xúc: “Thắng không thuyết phục rồi nhưng thái độ cũng khiến người xem không thể cảm thông. Cần phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp hơn nếu muốn tiến xa”.

Người khác thì viết đầy ẩn ý: “Xem mà thương anh Nam quá, 1 cân 2 chịu sao nổi”.

Một ý kiến khác: “Trọng tài sai hay đúng là bình thường… Nhưng thái độ và tinh thần thể thao thì cần xem lại đối thủ của Hoàng Nam…”

Dẫu vậy, vẫn có luồng ý kiến cho rằng trong thể thao, tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, và quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài chứ không phải Vinh Hiển. Một số người còn phản bác Phương Trinh, cho rằng việc công khai tố đối thủ là “không đẹp”.

Vinh Hiển lần đầu đánh bại đàn anh ở PPA Asia Tour với tỷ số 2-1 (5-11, 11-9, 11-6). Như vậy, Trương Vinh Hiển sẽ gặp Phúc Huỳnh ở trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp.