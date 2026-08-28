Vừa phẫu thuật xong, nữ thần Olympic lập tức làm nên điều không tưởng

Trong thể thao đỉnh cao, chấn thương có thể khiến một VĐV phải tạm dừng sự nghiệp đúng lúc phong độ đang lên. Với Csenge Bacskay, ca phẫu thuật dây chằng ở tay tưởng như có thể cản bước cô, nhưng nữ VĐV Hungary nhanh chóng trở lại và tạo dấu ấn tại giải vô địch TDDC châu Âu 2026.

Vừa trở lại sau phẫu thuật, Bacskay lập tức khiến TDDC châu Âu phải chú ý

Từ phòng mổ trở lại sàn đấu

Trước thềm giải đấu, Bacskay phải trải qua một trong những thử thách khó khăn nhất sự nghiệp khi gặp chấn thương nghiêm trọng ở dây chằng bên trụ (UCL) của tay và buộc phải phẫu thuật.

Đây là tổn thương đặc biệt đáng ngại với một VĐV TDDC, bởi đôi tay đóng vai trò quan trọng trong các động tác chống đỡ, xoay người, bật nhảy và tiếp đất.

Không nhiều người kỳ vọng Bacskay có thể sớm trở lại thi đấu ở cấp độ cao nhất. Thế nhưng, nữ VĐV Hungary đã khiến tất cả bất ngờ khi kịp góp mặt tại giải vô địch TDDC châu Âu 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 23/08.

Sự trở lại ấy càng ấn tượng bởi cô không chỉ xuất hiện để hoàn thành phần thi, mà còn cạnh tranh trực tiếp với những VĐV hàng đầu châu lục.

Tỏa sáng ở nội dung Vault

Ngay tại vòng loại, Bacskay gây chú ý với màn trình diễn ở nội dung nhảy chống (Vault).

Nữ VĐV Hungary đạt 13,866 điểm, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết đơn môn Vault. Thành tích này mang ý nghĩa đặc biệt sau quãng thời gian phải điều trị và phục hồi chấn thương.

Việc trở lại sàn đấu đã khó, cạnh tranh một suất vào chung kết còn khó hơn. Bacskay đã làm được điều đó bằng màn trình diễn cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát kỹ thuật đáng nể.

Từ một VĐV vừa trải qua ca phẫu thuật, cô nhanh chóng trở lại đấu trường châu lục và tiếp tục cạnh tranh ở nội dung sở trường.

Nữ VĐV tài năng của Hungary

Sinh năm 2003 tại Budapest, Bacskay đã sớm tạo dấu ấn trong làng TDDC Hungary.

Cô từng giành HCB tại Thế vận hội trẻ 2018 và HCĐ đồng đội tại giải vô địch châu Âu 2020. Bên cạnh sự nghiệp quốc tế, Bácskay còn có nhiều năm thi đấu tại hệ thống NCAA của Mỹ, lần lượt khoác áo Nebraska Cornhuskers và Georgia GymDogs.

Mùa giải 2025-2026 cũng đánh dấu chặng cuối trong sự nghiệp sinh viên của cô tại Mỹ trước khi tập trung nhiều hơn cho đấu trường quốc tế.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ, Bacskay thường thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài ấy là một VĐV đã trải qua không ít thử thách để duy trì vị trí trong nhóm những gương mặt đáng chú ý của TDDC Hungary.

Từ phòng phẫu thuật đến vòng chung kết châu Âu, hành trình của Bacskay là minh chứng cho nghị lực của một VĐV đỉnh cao. Chấn thương có thể khiến cô phải dừng lại, nhưng không thể ngăn nữ VĐV Hungary tiếp tục trở lại sàn đấu.

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