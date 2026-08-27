Bao Phương Vinh ghi điểm như máy gây sốt bi-a Việt Nam, ẵm “mưa” giải thưởng

🔥 Bao Phương Vinh ghi điểm gây “sốt”

Cộng đồng bi-a Việt Nam xôn xao trước màn ghi điểm quá mãn nhãn của Bao Phương Vinh ở lượt trận tứ kết giải billiards carom 3 băng Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 diễn ra sáng ngày 27/8 mới đây.

Bao Phương Vinh có màn ghi điểm gây "sốt" làng bi-a

Đối đầu với Chương Thanh Nhân, Bao Phương Vinh nhập cuộc ấn tượng với cú đề pa ghi liền 16 điểm. Khi đang dẫn trước 19-5, nhà cựu vô địch World Championship có tiếp một đường cơ 15 điểm để tạo cách biệt lên đến 34-5 chỉ sau 4 lượt cơ đầu, đạt hiệu suất ghi điểm lên đến 8,5 điểm/lượt cơ sau hiệp 1.

Nắm lợi thế lớn, Bao Phương Vinh dễ dàng có chiến thắng chung cuộc với tỉ số 40-16 sau 10 lượt cơ khi các lượt trận tứ kết khác chỉ mới diễn ra được một nửa.

Với những series ghi được trong trận đấu này cùng hiệu suất chung cuộc 4 điểm/lượt cơ, Bao Phương Vinh sáng cửa giành cả hai giải thưởng là “Vua Series” và Best Game. Song song đó, tấm vé vào bán kết cũng giúp cơ thủ sinh năm 1995 chắc chắn có danh hiệu tại giải.

Trận đấu này của Bao Phương Vinh được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bi-a trong nước. Hầu hết các bình luận bày tỏ sự trầm trồ, thán phục. Một số nhận xét cho rằng với hiệu suất ghi điểm này của Phương Vinh thì ngay đến những cao thủ hàng đầu thế giới cũng phải chào thua.

Trong ngày 27/8, Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 sẽ diễn ra tứ kết lúc 9h30, bán kết lúc 12h và chung kết lúc 15h, qua đó xác định chủ nhân của chức vô địch cùng 100 triệu đồng tiền thưởng.