Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Trung Quốc: Quyết tâm vượt khó (Giải châu Á)

Gặp "núi cao" ở tứ kết

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi rất quả cảm ở vòng bảng của AVC Cup 2026 và có được 1 chiến thắng đậm đà trước Hong Kong (TQ). Chính trận thắng này giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Bước vào vòng 8 đội mạnh nhất, Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ phải đối đầu với Trung Quốc, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch AVC Cup 2026. Họ thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng bảng với 3 chiến thắng và không để thua một set đấu nào.