Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Trung Quốc: Kịch tính set 2, nỗ lực đáng khen (Giải châu Á)

Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều và phải chịu áp lực trước khán đài, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và thậm chí có thời điểm dẫn trước chủ nhà Trung Quốc. Đội Trưởng Thanh Thúy cùng hai tài năng trẻ Quỳnh Hương và Ánh Thảo mang về những điểm số ấn tượng cho đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, Việt Nam không duy trì được thế trận khi để cho Trung Quốc dần nới rộng khoảng cách. Đội chủ nhà giành phần thắng set 1 với tỷ số cách biệt 25-15.

Quỳnh Hương là người ghi nhiều nhất cho Việt Nam

Sang set hai, Trung Quốc nhập cuộc nhanh khiến Việt Nam lúng túng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chơi kiên trì bám đuổi để san bằng cách biệt 21-21. Bộ đôi phụ công Như Anh và Bích Thủy đều hoạt động hiệu quả cả trong tấn công lẫn bám chắn. Nhưng đúng vào những điểm số quyết định, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại rút đội Trưởng Thanh Thúy ra sân. Việt Nam sau đó để thua 22-25 đáng tiếc.

Đến set ba, Việt Nam không còn duy trì được sự hưng phấn. Ngược lại, Trung Quốc không chỉ phối hợp tấn công biến hóa, mà còn khai thác triệt để điểm yếu khâu đỡ bước một của Việt Nam. Đội chủ nhà thắng cách biệt 25-13.

Trung Quốc cho thấy đẳng cấp vượt trội của đội bóng hàng đầu thế giới

Trận này, Phạm Quỳnh Hương tiếp tục có màn trình diễn nổi bật. Chủ công 18 tuổi ghi điểm nhiều nhất cho Việt Nam với 11 điểm, trong đó có 2 điểm chắn bóng, đạt hiệu suất tấn công 36,36%.

Như vậy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2026. Trong khi đó, Trung Quốc giành quyền vào bán kết gặp Iran, đội đã ngược dòng đánh bại Indonesia 3-1 với các tỷ số (19-25, 25-16, 25-12, 25-17).