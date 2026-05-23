Chiêm Hồng Thái ngược dòng vào tứ kết bi-a World Cup, đấu siêu sao hạng 3 thế giới

🔥 Chiêm Hồng Thái ngược dòng vào tứ kết, đại chiến siêu sao Dick Jaspers

Tâm điểm tại vòng knock-out top 16 của giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra trưa ngày 23/5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du là màn so tài giữa Trần Thanh Lực và siêu sao lừng danh Dick Jaspers. Cơ thủ người Hà Lan đang xếp hạng 3 thế giới là người sở hữu số lượng chức vô địch World Cup nhiều thứ 2 trong lịch sử với 32 lần đăng quang.

Chiêm Hồng Thái là dại diện duy nhất của Việt Nam tại tứ kết

Ngay lượt cơ mở màn, Thanh Lực gây phấn khích cho khán giả với cú đề pa ghi liền 11 điểm. Cơ thủ của Việt Nam có tiếp series 5 điểm để tạo cách biệt 17-5. Liền sau đó, chỉ trong 3 lượt cơ, Dick Jaspers ghi 19 điểm, trong đó có đường cơ 12 điểm để dẫn ngược lại 27-21 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Thanh Lực đáp trả với series 9 điểm để rút ngắn tỉ số chỉ còn 36-37. Tuy nhiên lúc này, Dick Jaspers tiếp tục có những đường cơ chính xác để bứt lên, thắng chung cuộc 50-40 sau 18 lượt

Ở lượt trận cùng giờ, Chiêm Hồng Thái dù liên tục bị Bao Phương Vinh dẫn trước với khoảng cách 10 điểm nhưng có màn ngược dòng ngoạn mục, thắng 50-47 sau 34 lượt cơ. Trong trận đấu còn lại, Nguyễn Trần Thanh Tự để thua Kim Do Hyeon (Hàn Quốc) với tỉ số 37-50 sau 33 lượt cơ.

Đối thủ của Hồng Thái là Dick Jaspers

Với những kết quả này, Chiêm Hồng Thái là đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam lọt vào tứ kết TP.HCM World Cup 2026. Ở lượt trận tứ kết vào lúc 17h, Chiêm Hồng Thái sẽ so tài với Dick Jaspers.

Giải Billiards carom 3 băng cúp thế giới (TP.HCM World Cup) 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố (HBSF) tổ chức từ ngày 18 – 24/05 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM).

Lịch thi đấu trong ngày 23/5 của TP.HCM World Cup 2026

Giải quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới hứa hẹn cống hiến rất nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn, đẳng cấp và bất ngờ.