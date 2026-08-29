4 ngày cuối chuyển nhượng: Chờ Enzo Fernandez - Alvarez phá kỷ lục Ngoại hạng Anh

Hạn chót chuyển nhượng tại Anh là 5h sáng ngày 2/9 (giờ Hà Nội). Các CLB được thêm 2 giờ ân hạn, đến 7h sáng, để hoàn tất thủ tục nếu hồ sơ đã được nộp đúng thời hạn. Và giờ là lúc để các CLB giàu tham vọng tìm cách chốt các thương vụ quan trọng trước khi phiên chợ hè khép lại.

Hàng loạt thương vụ "bom tấn" đang chờ hoàn tất

Arsenal săn tiền đạo, Alvarez là phương án trong mơ

Arsenal không có quá nhiều cầu thủ dư thừa như Chelsea, nhưng Mikel Arteta vẫn cần thanh lọc đội hình. Gabriel Jesus, Fabio Vieira và Reiss Nelson đều không còn nằm trong kế hoạch, trong khi Ethan Nwaneri nhiều khả năng được đem cho mượn.

Sau khi thất bại trong cuộc đua giành Bradley Barcola, người đang tiến gần Liverpool, Arsenal cần chuyển hướng sang một mục tiêu đẳng cấp khác. Julian Alvarez là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo người Argentina chỉ muốn gia nhập Barcelona, nhưng mối quan hệ với Atletico Madrid đang trở nên căng thẳng, mở ra khả năng anh cân nhắc một bến đỗ khác.

Arsenal cũng sắp chia tay Gabriel Martinelli, nên một tiền đạo mới gần như là bắt buộc. “Pháo thủ” cần một ngôi sao thực sự có thể nâng tầm hàng công, thay vì giải pháp ngắn hạn như mượn Raheem Sterling vào ngày cuối.

MU rất muốn chiêu mộ Lewis Hall

Man Utd nhắm Lewis Hall, Man City quyết tâm có Enzo Fernandez

Man Utd đã hoàn tất cuộc cải tổ tuyến giữa với Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos, nhưng hàng thủ vẫn là điểm yếu. Michael Carrick đặc biệt cần một hậu vệ trái mới để tăng chiều sâu đội hình.

Lewis Hall được xem là lựa chọn lý tưởng, nhưng Newcastle United không muốn bán. HLV Matthias Jaissle thậm chí khẳng định thẳng thừng: “Không có cơ hội”. Man Utd vì thế có thể phải đặt niềm tin vào Luke Shaw, dù đây là phương án đầy rủi ro khi mùa giải châu Âu trở lại. Nếu muốn tăng cơ hội lọt top 5, “Quỷ đỏ” cần một hậu vệ trái chất lượng trước khi phiên chợ đóng cửa.

Trong khi đó, Man City đang trải qua cuộc đại tu đội hình với hàng loạt cầu thủ ra đi. Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nathan Ake, Savinho và Omar Marmoush đều đã rời Etihad, khiến đội hình của tân HLV Enzo Maresca trở nên khá mỏng.

Enzo Fernandez của Chelsea hiện là mục tiêu hàng đầu. Nếu thương vụ thành công, Man City có thể chi hơn 300 triệu bảng chỉ cho các tiền vệ trung tâm. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, "Man xanh" sẵn sàng trả 140 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhả người. Nếu thương vụ này hoàn thành, Fernanez sẽ thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới cho giải Ngoại hạng Anh.

Bên canh đó, Man City còn phải tìm người thay thế Savinho và Marmoush, đặc biệt khi đội bóng đang đặt gần như toàn bộ niềm tin vào Erling Haaland. Với lực lượng hiện tại, Man City khó có đủ chiều sâu để cạnh tranh sòng phẳng với Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Enzo Fernandez sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh

Liverpool chốt xong Barcola, nhưng vẫn cần thêm tân binh

Liverpool đang tiến rất gần Bradley Barcola sau khi đạt thỏa thuận với PSG. Đây là thương vụ quan trọng, nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề của đội hình.

Đội bóng của HLV Andoni Iraola vẫn cần thêm một cầu thủ chạy cánh và đặc biệt là một tiền vệ trung tâm. Jamie Carragher từng chỉ ra rằng Liverpool chưa sở hữu tuyến giữa đủ khả năng vận hành hiệu quả. Dominik Szoboszlai chưa phát huy hết khả năng, Florian Wirtz vẫn cần thời gian thích nghi với Premier League, trong khi Alexis Mac Allister có dấu hiệu mệt mỏi.

Một tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ảnh hưởng lớn là điều Liverpool cần. Tuy nhiên, với chỉ 4 ngày còn lại, khả năng họ tiếp tục thực hiện một thương vụ “bom tấn” khác là không cao.

Dù vậy, Barcola vẫn là thương vụ mà Liverpool phải hoàn tất. Trong một kỳ chuyển nhượng được dự báo còn nhiều biến động, 4 ngày cuối có thể quyết định diện mạo của cuộc đua vô địch Premier League.