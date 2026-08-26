Bao Phương Vinh & Quyết Chiến gặp thử thách ở giải bi-a siêu cúp 100 triệu đồng
(Tin thể thao, tin bi-a) Trong khi dàn cao thủ liên tiếp bị loại, Bao Phương Vinh gặp thử thách ở trận ra quân tại giải siêu cúp có chức vô địch 100 triệu đồng.
🌟 Nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến cùng dàn cao thủ bị loại
Trong ngày thi đấu 25/8, ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải Billiard carom 3 băng Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 nhằm xác định 4 tấm vé còn lại vào vòng chung kết đã chứng kiến nhiều bất ngờ.
Vũ Huy Tín loại nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến
Đặc biệt, ở lượt trận tranh vé diễn ra vào buổi tối cùng ngày, nhà cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến đã bất ngờ dừng bước khi để thua Vũ Huy Tín. Đây là trận đấu mà Huy Tín đã dẫn trước 15-9 sau hiệp đầu. Bằng bản lĩnh của mình, Thành Tiến san hòa 18-18. Bước ngoặt đến khi Huy Tín có liên tiếp 2 series 5 điểm để thắng chung cuộc với cách biệt 20-30 sau 25 lượt cơ, qua đó giành suất góp mặt ở vòng chung kết cùng những ngôi sao hàng đầu Việt Nam.
Tài năng trẻ Minh Trí có chiến thắng ấn tượng trước Đình Quốc
Bên cạnh đó, nhiều cơ thủ kỳ cựu khác cũng dừng bước ở ngày thi đấu ngày. Bất ngờ lớn sớm xảy ra ở những lượt trận đầu tiên khi tài năng 17 tuổi Nguyễn Minh Trí đã loại người đàn anh Nguyễn Đình Quốc. Cơ thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam thi đấu ở World Cup đã có trận đấu cực hay với 3 series 7 điểm để thắng 30-10 chỉ sau 11 lượt cơ, đạt hiệu suất ấn tượng 2,727 điểm/lượt cơ. Tuy nhiên sau đó, Minh Trí cũng phải dừng bước trước Võ Cao Trí.
💥 Bao Phương Vinh so tài nhà vô địch Quốc Thích
Một số tên tuổi khác cũng bất ngờ bị loại như Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quốc Thuận…Đây cũng là ngày thi đấu chứng kiến các cơ thủ có nhiều series từ 10-12 điểm. Điều này cho thấy sự phát triển về trình độ của các VĐV phong trào. Một tín hiệu đáng mừng cho bộ môn carom 3 băng tại Việt Nam.
Bao Phương Vinh có màn so tài đáng chờ đợi với Phạm Quốc Thích
Trong ngày 26/8, giải sẽ bắt đầu vòng chung kết. Ngày thi đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn khi có sự góp mặt của các ngôi sao đẳng cấp như cơ thủ 4 lần vô địch World Cup Trần Quyết Chiến, nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự, các nhà vô địch các giải lớn trong nước như Nguyễn Như Lê, Phạm Quốc Thích, huyền thoại Lý Thế Vinh, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Thành Thật…
Cơ thủ Văn Hiền gây chú ý khi loại đối thủ kỳ cựu Nguyễn Thanh Tùng
Đặc biệt ở trận đấu mở màn của vòng chung kết, Bao Phương Vinh sẽ đối đầu với Phạm Quốc Thích, cơ thủ giàu thành tích trong làng carom 3 băng nước nhà, đặc biệt là chức vô địch Molinari 2024. Ngoài ra, Trần Quyết Chiến gặp Trần Tiến Phong hay Lý Thế Vinh so tài Cao Thành Trúc cũng là những cặp đấu đáng chú ý.
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Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 là giải đấu carom 3 băng do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng Hệ thống Billiards Phúc Thịnh tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 22 đến 27/8 tại CLB Bida Phúc Thịnh chi nhánh số 28 (208 Linh Đông, phường Hiệp Bình, TP.HCM). Sau 4 mùa giải, Siêu Cúp Phúc Thịnh ngày càng tạo được sức hút trong cộng đồng billiards Việt Nam khi quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước, trong đó có những gương mặt sở hữu thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới.
Ở mùa giải thứ 5, giải đấu gây chú ý đặc biệt với cơ cấu tiền thưởng hấp dẫn. Nhà vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, trong khi á quân nhận 40 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba nhận 15 triệu đồng/người. Ngoài ra, các cơ thủ lọt Top 8 nhận 2 triệu đồng; giải Best Game có phần thưởng 4 triệu đồng. 16 cơ thủ vượt qua vòng loại sẽ nhận 500.000 đồng mỗi người.
(Tin thể thao) Cơ thủ Phạm Điền Thanh gây bất ngờ lớn khi loại á quân quốc gia Đoàn Minh Kiệt tại ngày khởi tranh Siêu Cúp Billiards Phúc Thịnh 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 08:12 AM (GMT+7)