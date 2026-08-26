Bao Phương Vinh & Quyết Chiến gặp thử thách ở giải bi-a siêu cúp 100 triệu đồng

🌟 Nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến cùng dàn cao thủ bị loại

Trong ngày thi đấu 25/8, ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải Billiard carom 3 băng Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 nhằm xác định 4 tấm vé còn lại vào vòng chung kết đã chứng kiến nhiều bất ngờ.

Vũ Huy Tín loại nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến

Đặc biệt, ở lượt trận tranh vé diễn ra vào buổi tối cùng ngày, nhà cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến đã bất ngờ dừng bước khi để thua Vũ Huy Tín. Đây là trận đấu mà Huy Tín đã dẫn trước 15-9 sau hiệp đầu. Bằng bản lĩnh của mình, Thành Tiến san hòa 18-18. Bước ngoặt đến khi Huy Tín có liên tiếp 2 series 5 điểm để thắng chung cuộc với cách biệt 20-30 sau 25 lượt cơ, qua đó giành suất góp mặt ở vòng chung kết cùng những ngôi sao hàng đầu Việt Nam.

Tài năng trẻ Minh Trí có chiến thắng ấn tượng trước Đình Quốc

Bên cạnh đó, nhiều cơ thủ kỳ cựu khác cũng dừng bước ở ngày thi đấu ngày. Bất ngờ lớn sớm xảy ra ở những lượt trận đầu tiên khi tài năng 17 tuổi Nguyễn Minh Trí đã loại người đàn anh Nguyễn Đình Quốc. Cơ thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam thi đấu ở World Cup đã có trận đấu cực hay với 3 series 7 điểm để thắng 30-10 chỉ sau 11 lượt cơ, đạt hiệu suất ấn tượng 2,727 điểm/lượt cơ. Tuy nhiên sau đó, Minh Trí cũng phải dừng bước trước Võ Cao Trí.

💥 Bao Phương Vinh so tài nhà vô địch Quốc Thích

Một số tên tuổi khác cũng bất ngờ bị loại như Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quốc Thuận…Đây cũng là ngày thi đấu chứng kiến các cơ thủ có nhiều series từ 10-12 điểm. Điều này cho thấy sự phát triển về trình độ của các VĐV phong trào. Một tín hiệu đáng mừng cho bộ môn carom 3 băng tại Việt Nam.

Bao Phương Vinh có màn so tài đáng chờ đợi với Phạm Quốc Thích

Trong ngày 26/8, giải sẽ bắt đầu vòng chung kết. Ngày thi đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn khi có sự góp mặt của các ngôi sao đẳng cấp như cơ thủ 4 lần vô địch World Cup Trần Quyết Chiến, nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự, các nhà vô địch các giải lớn trong nước như Nguyễn Như Lê, Phạm Quốc Thích, huyền thoại Lý Thế Vinh, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Thành Thật…

Cơ thủ Văn Hiền gây chú ý khi loại đối thủ kỳ cựu Nguyễn Thanh Tùng

Đặc biệt ở trận đấu mở màn của vòng chung kết, Bao Phương Vinh sẽ đối đầu với Phạm Quốc Thích, cơ thủ giàu thành tích trong làng carom 3 băng nước nhà, đặc biệt là chức vô địch Molinari 2024. Ngoài ra, Trần Quyết Chiến gặp Trần Tiến Phong hay Lý Thế Vinh so tài Cao Thành Trúc cũng là những cặp đấu đáng chú ý.