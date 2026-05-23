Bao Phương Vinh có cột mốc đáng nhớ tại bi-a World Cup, VN chắc suất tứ kết dù chưa đấu

🎯 Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái có cột mốc đáng nhớ

Vòng bảng chính thức của giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra trong ngày 22/5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du chứng kiến 4 đại diện Việt Nam giành suất đi tiếp.

Ấn tượng nhất là màn trình diễn đỉnh cao của Nguyễn Trần Thanh Tự với 3 trận toàn thắng tại bảng C, trong đó vượt qua cả siêu sao hạng 2 thế giới Eddy Merckx (Bỉ) cùng một series 17 điểm trước Peter Ceulemans (Bỉ).

Chiêm Hồng Thái (Bảng C) và Bao Phương Vinh (Bảng A) cũng có những chiến thắng quan trọng ở lượt trận quyết định để có suất vào vòng knock-out dành cho top 16. Kết quả này giúp cả hai cơ thủ của Việt Nam thiết lập cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out tại một kỳ World Cup trên sân nhà.

Chiếc vé đi tiếp còn lại thuộc về Trần Thanh Lực (Bảng F) sau chiến thắng với nhà đương vô địch U22 châu Á Kim Do Hyeon. Đáng tiếc ở bảng đấu này, Trần Quyết Chiến đã để thua 38-40 sau 26 lượt cơ trước Jose Juan Garcia (Colombia), qua đó dừng bước khi chỉ xếp vị trí thứ 3 với 2 điểm (2 trận hòa). Cơ thủ nhì bảng là Kim Do Hyeon (3 điểm, 1 thắng – 1 thua).

❌ Nhiều ngôi sao thế giới bị loại

Bên cạnh Trần Quyết Chiến, vòng bảng chính thức cũng chứng kiến nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới phải dừng bước. Ở bảng D, “quái kiệt” người Pháp Jeremy Bury bị loại trước sự xuất sắc của Marco Zanetti.

Tay cơ hàng đầu Hàn Quốc vừa vô địch châu Á là Kim Haeng Jik cũng bị loại ở bảng E, bảng đấu mà Tayfun Tasdemir đi tiếp. Cơ thủ số 1 Ai Cập Sameh Sidhom dừng bước tại bảng G nơi có sự góp mặt của Heo Jung Han. Ngoài ra danh sách bị loại còn có Kang Ja In (Hàn Quốc), Peter Ceulemans (Bỉ), Roland Forthomme (Bỉ)…

Dù vậy, vòng knock-out TP.HCM World Cup vẫn hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn với những ngôi sao sáng nhất như “thiên tài” Frederic Caudron, Dick Jaspers, Cho Myung Woo, Eddy Merckx, Marco Zanetti…

⚔️ Việt Nam chắc suất tứ kết, Thanh Lực so tài Dick Jaspers

Theo lịch thi đấu tại vòng knock-out, với việc Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh gặp nhau, Việt Nam có chắc 1 suất tại tứ kết. Tâm điểm ở vòng đấu này sẽ là màn so tài giữa Trần Thanh Lực và siêu sao lừng danh Dick Jaspers (hạng 3 thế giới). Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự gặp nhà đương kim vô địch trẻ châu Á người Hàn Quốc Kim Do Hyeon.

2 lượt trận tại vòng knock-out 1/8 sẽ diễn ra vào các khung giờ 12h và 14h30. Trong khi 2 lượt trận tứ kết sẽ diễn ra vào 17h và 19h30 cùng ngày.

Giải Billiards carom 3 băng cúp thế giới (TP.HCM World Cup) 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố (HBSF) tổ chức từ ngày 18 – 24/05 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM).

Giải quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới hứa hẹn cống hiến rất nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn, đẳng cấp và bất ngờ.