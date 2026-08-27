Quyết Chiến bị loại bất ngờ, Bao Phương Vinh “phục hận” thành công tại siêu cúp bi-a

🎯 Bao Phương Vinh “đòi nợ” trước Mai Tân Huyên

Sau các lượt trận vòng bảng diễn ra hấp dẫn trong buổi sáng, tâm điểm ngày thi đấu 26/8 của giải billiards carom 3 băng Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 là những màn so tài tại vòng 16 diễn ra vào tối cùng ngày.

Bao Phương Vinh tiến vào tứ kết sau màn "phục hận" trước Mai Tân Huyên

Đáng chú ý nhất là màn tái đấu giữa Bao Phương Vinh và Mai Tân Huyên. Trước đó tại vòng bảng, Mai Tân Huyên từng đánh bại Bao Phương Vinh, đẩy cựu vô địch World Championship xuống nhánh thua và buộc anh phải trải qua trận play-off đầy khó khăn để giành quyền đi tiếp.

Ở lần tái ngộ, hai cơ thủ tiếp tục tạo nên thế trận giằng co. Bao Phương Vinh tạm dẫn 21-18 sau hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Mai Tân Huyên nhanh chóng san bằng cách biệt. Bao Phương Vinh lập tức đáp trả bằng một series 8 điểm để vượt lên dẫn 29-21. Từ thời điểm này, cựu vô địch World Championship dần kiểm soát thế trận và duy trì khoảng cách an toàn.

Sau một series 4 điểm, Bao Phương Vinh khép lại trận đấu với chiến thắng 40-28 sau 19 lượt cơ, qua đó giành quyền vào tứ kết và cũng có màn “phục hận” thành công trước đối thủ từng đánh bại mình ở vòng bảng.

💥 Quyết Chiến thua sốc trước Long Hồng

Bất ngờ lớn nhất tại vòng 16 đến từ màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và Long Hồng. Quyết Chiến được đánh giá cao hơn và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, Long Hồng đã có màn trình diễn đầy ấn tượng ngay từ đầu trận.

Quyết Chiến bị loại bất ngờ

Chỉ sau 7 lượt cơ của hiệp 1, Long Hồng đã dẫn Quyết Chiến tới 21-9, trong đó có một series 9 điểm. Cơ thủ này tiếp tục duy trì phong độ cao và tạo ra cách biệt rất lớn. Cao trào xuất hiện khi Long Hồng thực hiện series 6 điểm để nâng tỷ số lên 39-22, chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 điểm.

Tưởng như trận đấu đã an bài, Quyết Chiến bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Những đường cơ liên tiếp ghi điểm giúp cơ thủ số 1 Việt Nam rút ngắn khoảng cách xuống còn 36-39. Dù vậy, Long Hồng vẫn giữ được sự bình tĩnh ở thời khắc quyết định để ghi điểm kết thúc trận đấu, giành chiến thắng 40-36 sau 30 lượt cơ. Kết quả này khiến Quyết Chiến phải dừng bước sớm, trong khi Long Hồng tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch.

✨ Xác định 4 cặp tứ kết

Ngoài Bao Phương Vinh và Long Hồng, một số cơ thủ khác cũng giành quyền đi tiếp như Chương Thanh Nhân, Nguyễn Nhất Hòa, Cao Thành Trúc, Đinh Duy Tuấn, Nguyễn Trí Linh và Nguyễn Chí Linh.

Long Hồng có chiến thắng thăng hoa

Ở chiều ngược lại, nhiều hảo thủ đã phải dừng bước trong hành trình tranh cúp, trong đó có Nguyễn Như Lê, Phạm Quốc Thích, Nguyễn Trần Thanh Tự, Lý Thế Vinh hay Hồ Quan Thái.

Ngày 27/8 sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026. Ban tổ chức dự kiến diễn ra tứ kết lúc 9h30, bán kết lúc 12h và chung kết lúc 15h, qua đó xác định chủ nhân của chức vô địch cùng 100 triệu đồng tiền thưởng.