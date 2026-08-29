Haaland lập cú đúp vượt huyền thoại Arsenal, bật cười khi sao Man City văng tục

Haaland vượt mặt huyền thoại Arsenal

Haaland có thể đã không còn mái tóc dài bồng bềnh, nhưng bản năng săn bàn của Tiền đạo người Na Uy vẫn còn nguyên vẹn. Anh lập cú đúp vào lưới Crystal Palace, giúp Man City giành chiến thắng thuyết phục 4-1 ngay tại Selhurst Park. Đây là những bàn thắng đầu tiên của Haaland trong mùa giải mới, khi chân sút 26 tuổi bắt đầu hành trình hướng tới danh hiệu Vua phá lưới Premier League thứ ba liên tiếp, và là lần thứ tư trong 5 mùa giải.

Haaland đã có màn trình diễn không thể ngăn cản trước Crystal Palace

Haaland mở tỷ số bằng pha bật nhảy xoay người, dễ dàng vượt qua trung vệ người Mỹ Chris Richards để đánh đầu đưa bóng vào lưới sau đường chuyền bổng của Antoine Semenyo. Sau đó, Haaland làm điều anh giỏi nhất để hoàn tất cú đúp. Anh di chuyển quanh khu vực đầu vòng cấm trước khi bất ngờ tăng tốc hướng về phía khung thành. Phil Foden đột phá vào vòng cấm rồi chuyền vừa vặn với đà băng xuống của Haaland, trước khi tiền đạo người Na Uy tung cú sút quyết đoán vào góc gần đánh bại Dean Henderson. “Gã khổng lồ” cao 1,96 m khép lại trận đấu với 2 bàn thắng sau chỉ 5 cú sút và 20 lần chạm bóng.

Với cú đúp này, Haaland hiện đã nâng tổng số bàn thắng ghi được tại Ngoại hạng Anh lên 114. Anh chính thức vượt qua huyền thoại Arsenal Ian Wright (113 bàn).

Chưa hết, Haaland tiếp tục là “cơn ác mộng” với Crystal Palace. Theo thống kê, anh đã ghi bàn trong tất cả các lần đối đầu “Đại bàng” tại Premier League. Cụ thể, tiền đạo người Na Uy đã ghi 10 bàn sau tổng cộng 6 trận gặp đội bóng thành London.

Cú đúp này cũng đánh dấu những bàn thắng đầu tiên của Haaland kể từ màn ra mắt World Cup xuất sắc. Anh không chỉ ghi 7 bàn sau 6 trận tại World Cup, mà còn dẫn dắt Na Uy, đội tuyển chưa góp mặt tại World Cup trong gần 30 năm, tạo nên hành trình lịch sử vào tới tứ kết, trong đó có chiến thắng trước Brazil, đội từng 5 lần vô địch thế giới.

Haaland bật cười khi Cherki văng tục

Rayan Cherki khiến Haaland bật cười khi văng tục trực tiếp trên sóng Sky Sports. Dù cũng lập cú đúp như Haaland, tuyển thủ Pháp lại không hài lòng với màn thể hiện của bản thân trong 45 phút đầu tiên.

Phát biểu với Sky Sports ngay sau trận đấu, Cherki nói: “Màn trình diễn của tôi chỉ ở mức tạm được. Trong hiệp một, chúng tôi không tìm được khoảng trống. Tôi chơi tệ vãi. Khi tôi thấy HLV muốn thay tôi ra, tôi không thích điều đó và tôi cần cho họ thấy rằng tôi muốn thi đấu, muốn ghi bàn, muốn kiến tạo cho Erling. Hôm nay tôi không chuyền nhiều bóng cho cậu ấy, nhưng lần tới tôi muốn chuyền cho cậu ấy thật nhiều”.

Haaland không thể nhịn cười với phát biểu của đồng đội dù anh cũng từng văng tục trực tiếp trên Sky Sports trong quá khứ.

Cherki hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu ở hiệp hai khi ghi 2 bàn, trong đó có một pha solo tuyệt đẹp. Tuyển thủ Pháp còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nói về pha solo xuất sắc của mình, Cherki chia sẻ: “Khi Erling không nhận được bóng, đó là bản năng của tôi. Tôi rất vui vì chiến thắng hôm nay. Hẹn gặp lại tuần sau”.

Haaland tinh nghịch ngắt lời: “Cứ nói đúng điều cậu thực sự nghĩ đi. Cậu ghi 2 bàn quá đỉnh!”

Cherki đáp: “Điều đó chẳng là gì cả. Tôi muốn kiến tạo một bàn cho anh ấy”.

Màn trình diễn của Cherki nhận được những lời khen có cánh từ Jamie Redknapp. Phát biểu trên Sky Sports, Redknapp nói: “Cherki đã vẽ nên một kiệt tác với bàn thắng đầu tiên. Cậu ấy tạo ra ảnh hưởng đáng kinh ngạc lên trận đấu. Cậu ấy là một thiên tài, những gì cậu ấy có thể làm với trái bóng thật đặc biệt. Cậu ấy mang đến cho bạn yếu tố X”.