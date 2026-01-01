Giải bi-a có thể thức lạ nhất Việt Nam, Quyết Chiến & đồng đội vô địch kịch tính

🏆Quyết Chiến và đồng đội vô địch siêu kịch tính

Lượt trận tâm điểm của ngày thi đấu 31/12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) mùa 1 năm 2025 là màn đối đầu giữa Team Thế Giới Billiards (14 điểm) và Team Million (12 điểm). Đây là hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Quyết Chiến và đồng đội ăn mừng chức vô địch kịch tính

Có lợi thế về điểm số, Quyết Chiến và đồng đội sẽ vô địch nếu giành chiến thắng hoặc để thua với cách biệt 3-4 sau 7 set. Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự và đồng đội bắt buộc phải thắng với cách biệt 4-1 hoặc 4-2 để có trọn vẹn 3 điểm mới có thể đăng quang.

Team Million nhập cuộc cực tốt khi sớm vượt lên dẫn trước 3-0 sau chiến thắng ở 3 set đôi nam (Thanh Tự/Văn Tài), đơn nam (Thanh Tự) và đôi nam nữ (Mạnh Hùng/Yến Sinh). Trong đó, đội trưởng Thanh Tự gây ấn tượng khi tung 2 series 7 điểm và 8 điểm để thắng 15-10 chỉ sau 2 lượt cơ trước Quyết Chiến ở trận đơn nam. Điều này giúp Team Million sẽ giành chức vô địch nếu thắng ở 1 trong 4 set đấu còn lại.

Đội vô địch nhận 120 triệu đồng tiền thưởng

Cao trào xảy ra khi tay cơ 15 tuổi Phạm Quốc Hào và Nguyễn Thị Liên tỏa sáng rực rỡ ở 2 set đấu đơn nam U22 và đơn nữ tiếp theo giúp Team Thế Giới Billiards rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, qua đó đưa quyền quyết định chức vô địch vào trận đơn nam chạm 12 điểm giữa Vy Ngọc Châu (Team Thế Giới Billiards) và Nguyễn Chí Long (Team Million).

Set đấu này diễn ra cực kỳ căng thẳng khi hai tay cơ liên tục bám đuổi điểm số. Thậm chí Chí Long là người đã chạm đến championship point trước khi dẫn 11-10 nhưng anh không thể ghi điểm quyết định. Tận dụng cơ hội, Vy Ngọc Châu trước những thế bi rất khó đã tạo nên 2 siêu phẩm mãn nhãn, kết thúc bằng một cú đánh trái tay để thắng ngược 12-11, qua đó giúp Team Thế Giới Billiards giành chức vô địch đầy cảm xúc.

Kết quả 3 lượt trận còn lại trong ngày: Team 9scoreboard thắng 4-3 trước Team World Vision. Team Bilavi thắng 4-1 trước Team NIZ. Team Tường Thành và Team VEDC.

🎉 Xếp hạng chung cuộc

Với những kết quả này, Team Thế Giới Billiards lên ngôi vô địch. Quyết Chiến và đồng đội nhận chiếc cúp danh giá và 120 triệu đồng tiền thưởng. Với ngôi á quân, Team Million nhận 60 triệu đồng. Team 9scoreboard giành hạng 3 nhận 30 triệu đồng.

Trao thưởng giải á quân cho Team Million

Bao Phương Vinh và các đồng đội của Team 9scoreboard nhận hạng 3

Ở các vị trí còn lại, Team Tường Thành đứng hạng 4 nhận 20 triệu đồng. Team Bilavi đạt hạng 5 nhận 15 triệu đồng. Team World Vision xếp hạng 6 nhận 12 triệu đồng. Team VEDC đạt hạng 7 nhận 10 triệu đồng và Team NIZ xếp hạng 8 nhận 8 triệu đồng.

💫 Ý nghĩa của giải đấu

Như vậy sau 7 ngày tranh tài hấp dẫn và nhiều bất ngờ, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) mùa 1 năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải đấu mang đến trải nghiệm mới lạ cho cơ thủ lẫn người hâm mộ khi lần đầu tiên, carom 3 băng có sân chơi theo thể thức đấu đội đầy hấp dẫn, vui vẻ và nêu cao tinh thần tập thể.

Các đội từ hạng 4-8 nhận giải

Không chỉ quy tụ những cơ thủ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay, giải còn là sân chơi chất lượng, đầy hứa hẹn cho các cơ thủ nữ và trẻ trong nước, qua đó phát triển mạnh mẽ hơn phong trào carom 3 băng nước nhà.