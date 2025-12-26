Quyết Chiến 2 lần thắng Bao Phương Vinh ở giải bi-a độc đáo nhất Việt Nam

Khởi tranh giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025

Trong ngày 25/12, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 chính thức bước vào tranh tài. Giải đấu diễn ra từ ngày 25-31/12 này chứng kiến lần đầu tiên, carom 3 băng nước nhà có một giải đấu thi đấu theo thể thức Team League (đấu đội) độc đáo.

Quyết Chiến thắng áp đảo Bao Phương Vinh

Giải có 8 đội tranh tài, trong đó quy tụ những cơ thủ chuyên nghiệp, nữ và trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay tranh chấp tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận về 120 triệu đồng. Song song đó, giải đấu còn có những giải phụ cực kỳ hấp dẫn như Perfect Q Set 7 (50 triệu đồng), Perfect Q nữ 9 điểm, (20 triệu đồng), Perfect Q nam 15 điểm (20 triệu đồng) và Perfect Q 12 điểm (10 triệu đồng).

VBTL áp dụng 7 nội dung thi đấu, mỗi nội dung là 1 set độc lập. Gồm: Set 1 song tô nam (chạm 12 điểm). Set 2 đơn nam (chạm 15 điểm). Set 3 song tô nam nữ (chạm 9 điểm). Set 4 đơn nam U22 (chạm 12 điểm). Set 5 đơn nữ (chạm 9 điểm). Set 6 đơn nam (chạm 12 điểm). Tiếp sức 6 người (relay, chạm 10 điểm). Về tính điểm, nếu đội thắng với cách biệt 4-0, 4-1 hoặc 4-2 sẽ được 3 điểm. Thắng 4-3 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.

Thể thức mới mẻ, quy định mỗi đội đều phải có cơ thủ 1-2 nữ và cơ thủ trẻ, VBTL được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào phong trào Billiards tại Việt Nam, đặc biệt góp phần phát triển mạnh mẽ hơn phong trào carom 3 băng của nữ và trẻ.

Trần Quyết Chiến tiếp nối phong độ đỉnh cao, thắng áp đảo Bao Phương Vinh

Tâm điểm của ngày thi đấu mở màn 25/12 được đổ dồn vào màn thư hùng giữa hai đội Thế Giới Billiards và 9scoreboard. Nhất là khi ở set 2 đơn nam, Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu với người đàn em nhiều duyên nợ Bao Phương Vinh.

Bảng xếp hạng sau ngày thi đấu mở màn

Những tưởng sẽ là màn so tài đầy kịch tính thì Quyết Chiến thể hiện phong độ ấn tượng để tạo ra thế trận một chiều. Nhà đương kim vô địch Blois 3-Cushion Challenge 2025 mới đây tại Pháp nhanh chóng thắng Phương Vinh với tỉ số 15-3, trong đó có 2 series 5 điểm và 7 điểm cực kỳ ấn tượng. Quyết Chiến sau đó tiếp tục ra sân ở trận đôi nam nữ để cùng nhà vô địch quốc gia Nguyễn Thị Liên (Liên Quỳnh) thắng 9-7 trước đôi thầy trò Bao Phương Vinh và Hứa Thảo Huyền.

Ở set 1 đôi nam, Nguyễn Đình Quốc và Lê Thành Tiến thắng 12-9 trước Trần Mạnh Hùng và Lê Văn Thái. Tay cơ trẻ Phạm Quốc Hào thắng 12-9 trước á quân trẻ quốc gia 2025 Diệp Chấn Hưng, qua đó giúp đội Thế Giới Billiards thắng trọn vẹn 4-0 và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

VBTL có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng thể thức mới mẻ

Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Team Million sau chiến thắng 4-1 trước Tường Thành Billiards với điểm nhấn là chiến thắng 15-9 của Nguyễn Chí Long trước Trần Thanh Lực. Ở 2 cặp trận còn lại, team VEDC thắng 4-2 trước đội Bilavi Group còn Team World Vision thắng kịch tính 4-3 trước Team Niz, qua đó lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4.