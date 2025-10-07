Nảy lửa bi-a Hanoi Open: Hoàng "Sao" so tài dàn cơ thủ mạnh nhất hành tinh

Hà Nội hứa hẹn “bùng nổ” cùng Hanoi Open Pool Championship 2025 với giải đấu billiards 9 bi đẳng cấp thế giới sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Năm nay, sự kiện do Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, Vietcontent và Matchroom phối hợp tổ chức, đánh dấu mùa thứ ba liên tiếp giải đấu góp mặt trong hệ thống World Nineball Tour, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ bi-a thế giới.

Aloysius Yapp, số 2 thế giới đến từ Singapore đã có mặt tại Hà Nội

🔥 Dàn sao thế giới đổ bộ Hà Nội

Hơn 256 cơ thủ từ 40 quốc gia sẽ tranh tài, trong đó có 128 tay cơ hàng đầu thế giới, những cái tên khiến người hâm mộ phải thổn thức.

Trở lại Việt Nam lần này là Johann Chua, đương kim vô địch đầy bản lĩnh người Philippines, bên cạnh đó là Carlo Biado, nhà vô địch thế giới từng khiến cả đấu trường 9 bi nghiêng mình.

Không thể bỏ qua, số 1 thế giới, Fedor Gorst, cùng những ngôi sao khác như Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay Albert AJ Manas, những ngôi sao hàng đầu thế giới ở nội dung pool 9 bi.

Giải năm nay có tổng giải thưởng 200.000 USD, con số kỷ lục trong khu vực, biến Hà Nội thành “kinh đô bi-a” sôi động nhất châu Á trong tháng 10 này.

Hoàng "Sao", đang giữ hạng 22 thế giới là niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam tại Hà Nội Open

🌟 Hoàng “Sao” niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà

Trong dàn cơ thủ Việt Nam, Dương Quốc Hoàng, biệt danh Hoàng “Sao”, là niềm hy vọng lớn nhất. Sau hai giải đấu quốc tế liên tiếp ghi dấu ấn mạnh mẽ, lọt top 16 Giải vô địch thế giới 10 bi (WPA World 10-Ball Championship) và lọt top 32 tại Peri Open 2025, Hoàng bước vào Hanoi Open với sự tự tin và quyết tâm lớn hơn bao giờ hết.

Hoàng chia sẻ đầy cảm xúc trước giờ khai mạc: “Trở lại giải Hanoi Open luôn mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt. Đây không chỉ là một giải đấu, mà là nơi giấc mơ lớn của billiards Việt Nam bắt đầu. Tôi không biết bao giờ đạt được phiên bản mạnh nhất của mình, nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng sửa mình, để cú đánh sau tròn trịa hơn cú trước”.

Anh tự ví mình như “một cái cây nhỏ”, không thể hóa thành chim để bay, nhưng có thể vươn cao, xanh thêm mỗi ngày. Với phong thái điềm tĩnh, lối chơi bản lĩnh và tinh thần không lùi bước, Hoàng đang từng bước chứng minh người Việt hoàn toàn có thể đứng vững giữa những tay cơ mạnh nhất hành tinh.

Bên cạnh Hoàng, nhiều gương mặt Việt khác như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện... cũng đang được chờ đợi tạo bất ngờ trước khán giả nhà. Việc có tới 68 cơ thủ Việt Nam tham dự giải cho thấy sự phát triển của bi-a nước nhà, cả về số lượng lẫn chất lượng.

💬 Những chia sẻ từ người trong cuộc

Ở buổi ra mắt sự kiện ngày 6/10, bà Trần Thùy Chi, Tổng Giám đốc Vietcontent, khẳng định: “Hanoi Open Pool Championship không chỉ là một giải thể thao quốc tế, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa xã hội. Thể thao không chỉ để thi đấu, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tích cực, chia sẻ và yêu thương”.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trích 100 triệu đồng từ doanh thu bán vé để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, nghĩa cử đẹp cho thấy tinh thần “thể thao vì cộng đồng” luôn được đặt lên hàng đầu.

Từ phía quốc tế, bà Emily Frazer, CEO Matchroom Multi Sport, chia sẻ: “Tôi luôn háo hức trở lại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện mà tôi yêu thích nhất. Khán giả Việt Nam đam mê billiards đến kinh ngạc, và chính họ đã biến Hanoi Open thành một trong những giải đấu đáng nhớ nhất thế giới”.

🎱 Bệ phóng cho thế hệ trẻ

Song song với giải chính, Hanoi Junior Open cũng sẽ được tổ chức, nơi 64 cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi tranh tài với tổng giải thưởng 10.000 USD. Đây là cơ hội quý giá cho các tài năng trẻ Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cơ thủ chuyên nghiệp.

Bà Emily nhấn mạnh: “Giải Junior giống như bệ phóng cho các tài năng trẻ. Từ đây, nhiều cơ thủ Đông Nam Á có thể vươn ra thế giới. Hanoi Open đang thực sự trở thành cái nôi ươm mầm cho thế hệ kế tiếp”.

🏆 Giải bi-a uy tín giúp Việt Nam từng bước hội nhập môn chơi toàn cầu

Kể từ lần đầu tổ chức năm 2023, Hanoi Open Pool Championship đã trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Trang tin uy tín Kozoom từng ví sự kiện này là “cuộc cách mạng của billiards Việt Nam”.

Năm 2024, giải đấu đạt hơn 3 tỷ lượt tiếp cận truyền thông, với trận chung kết giữa Ko Pin Yi và Johann Chua lập kỷ lục 140.000 lượt xem trực tiếp, cho thấy sức hút khổng lồ của môn thể thao trí tuệ này.

Giờ đây, Hanoi Open trở thành giải đấu mang tính uy tín, nơi giúp cơ thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tới đẳng cấp thế giới.

Jayson Shaw, cơ thủ Anh đang giữ hạng 11 thế giới, từng vô địch US Open 2017 đã có mặt tại Hà Nội

David Alcaide, hạng 12 thế giới, người Tây Ban Nha đang tập luyện tại Hà Nội

Fedor Gorst, số 1 thế giới, người Mỹ gốc Nga dĩ nhiên là đối thủ không ai muốn gặp sớm