Bao Phương Vinh lần đầu vô địch HBSF Tour, tự tin chinh phục bi-a World Cup

🏆 Bao Phương Vinh lần đầu vô địch HBSF Tour, hướng tới World Cup

Ở lượt trận chung kết nội dung carom 3 băng nam giải Billiards HBSF Tour 3 Cúp MIN Table năm 2025 diễn ra chiều ngày 4/10 tại TP.HCM, Bao Phương Vinh vượt qua Nguyễn Trần Thanh Tự để lên ngôi vô địch.

Bao Phương Vinh có lần đầu đăng quang tại HBSF Tour danh giá

Đây là trận đấu mà nhà cựu vô địch World Championship đã nhập cuộc tốt với hai series 7 điểm để dẫn 28-20 sau hiệp đầu. Mặc dù chịu nhiều áp lực trước sự bám đuổi của Thanh Tự, Phương Vinh vẫn giữ vững lợi thế để thắng chung cuộc 50-42 sau 34 lượt cơ.

Trước đó ở bán kết, Bao Phương Vinh làm nên màn ngược dòng đầy cảm xúc, thắng 50-49 trước Nguyễn Nhất Hòa dù đã bị dẫn 43-49. Nhất Hòa cũng chính là tay cơ đã loại Trần Quyết Chiến tại tứ kết. Phải nói thêm, đây là lần đầu tiên Bao Phương Vinh đăng quang tại HBSF Tour danh giá.

Nguyễn Như Lê (giữa) và Lê Văn Thái nhận giải Series xuất sắc và Best Game

Trần Quyết Chiến và 3 cơ thủ còn lại trong top 8

Chiến tích này được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho Bao Phương Vinh trước khi lên đường sang Bỉ tham dự chặng World Cup diễn ra từ ngày 6-12/10 tới đây. Nói về mục tiêu của mình, Phương Vinh nói: “Tôi đang rất tự tin để hướng tới mục tiêu chinh phục vô địch World Cup tại Bỉ sắp tới. Danh hiệu World Cup là điều mà tôi còn thiếu và tôi luôn khao khát để có được nó”.

🎉 Lão làng bi-a pool Lim Leng vô địch sau 12 năm

Ở lượt trận cùng giờ, cơ thủ kỳ cựu Lim Leng đã tạo nên thế trận lấn lướt, dẫn trước 6-2 sau hiệp 1 trước khi thắng chung cuộc 11-8 trước Ngô Hồng Thắng để lên ngôi vô địch pool 9 bi nam.

Cơ thủ kỳ cựu Lim Leng vô địch sau 12 năm

Lim Leng là HLV tuyển pool TP.HCM. Anh từng 2 lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên đã chuyển sang công tác huấn luyện suốt nhiều năm nay. Đây là chức vô địch của anh sau 12 năm, kể từ chức vô địch quốc gia 2013. Một kết quả bất ngờ với người hâm mộ.

4 tay cơ lọt vào top 8 pool 9 bi nam

Chức vô địch carom 3 băng nữ thuộc về Nguyễn Đức Yến Sinh với chiến thắng 30-12 sau 24 lượt cơ trước Lương Thị Thơm. Trong khi đó, Bùi Xuân Vàng thắng áp đảo 7-3 trước Lê Hồng Nhung để vô địch pool 9 bi nữ.

🌟 Giải thưởng chung cuộc

Nội dung carom 3 băng nam, Bao Phương Vinh vô địch nhận 50 triệu đồng. Á quân Nguyễn Trần Thanh Tự nhận 20 triệu đồng. Nguyễn Nhất Hòa và Đào Văn Ly đồng hạng Ba nhận 10 triệu đồng. Nguyễn Như Lê nhận giải thưởng “Series xuất sắc” với đường cơ 20 điểm còn Lê Văn Thái nhận giải “Best Game” với hiệu suất 3,182 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 5 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ thủ top 8 và 16 nhận lần lượt 5 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Trao giải nội dung carom 3 băng nữ với chức vô địch thuộc về Nguyễn Đức Yến Sinh

Nội dung carom 3 băng nữ, Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch nhận 10 triệu đồng. Á quân Lương Thị Thơm nhận 5 triệu đồng. Đồng hạng Ba Nguyễn Thị Thu và Hứa Thảo Huyền nhận 2 triệu đồng. Giải thưởng “Series xuất sắc” thuộc về Nguyễn Thị Thu Hiền với series 8 điểm và “Best game” thuộc về Nguyễn Đức Yến Sinh với hiệu suất 1,250 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

Tại nội dung pool 9 bi nam, Lim Leng vô địch nhận 50 triệu đồng. Á quân Ngô Hồng Thắng nhận 20 triệu đồng. Nguyễn Trường Quốc và Nguyễn Anh Tuấn đồng hạng Ba nhận 10 triệu đồng. Các cơ thủ top 8 và top 16 nhận lần lượt 3 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Yến Sinh và Nguyễn Thị Thu Hiền nhận giải Best Game và Series xuất sắc

Cuối cùng tại nội dung pool 9 bi nữ, cơ thủ vô địch Bùi Xuân Vàng nhận 10 triệu đồng. Á quân Lê Hồng Nhung nhận 5 triệu đồng. Đồng hạng Ba Trần Tú Trân và Dương Gia Linh nhận 2 triệu đồng. Các cơ thủ top 8 nhận 1 triệu đông.

🏅 Ý nghĩa giải đấu

Giải billiards HBSF Tour 3 Cúp MIN Table năm 2025 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 04/10 tại Trung tâm Dịch vụ TDTT (215C Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh). Giải đấu quy tụ hơn 300 cơ thủ tranh tài ở 4 nội dung bao gồm pool 9 bi nam, pool 9 bi nữ, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ.

Bùi Xuân Vàng vô địch pool 9 bi nữ

HBSF Tour là giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) tổ chức, được ví von là “World Cup của bi-a Việt Nam” gây ấn tượng với sự chuyên nghiệp, quy tụ dàn cơ thủ nam, nữ tốt nhất Việt Nam ở cả nội dung carom 3 băng và pool cùng một số khách mời quốc tế.

HBSF Tour 3 cũng chặng cuối cùng trong năm để các cơ thủ tìm kiếm những suất cuối tham dự tour chung kết tổng (final) của HBSF vào cuối năm tổ chức vào tháng 12, bên cạnh đó là cọ xát cho một số giải đấu quan trọng sắp tới như World Cup hay World Championship.