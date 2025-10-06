Người đàn ông bỏ lái xe tải sau khi hạ siêu sao 4 lần vô địch thế giới

Câu chuyện cổ tích đã xảy ra ngay trên bàn bi-a ở British Open 2025. Anthony McGill, tay cơ Scotland tưởng chừng phải rẽ hướng sang nghề lái xe tải để mưu sinh, bất ngờ đánh bại huyền thoại John Higgins, người từng 4 lần vô địch thế giới để giành vé vào chung kết.

Anthony McGill (ảnh cao nhất) đánh bại cơ thủ 4 lần vô địch thế giới John Higgins (bên phải)

🚚 Từ nguy cơ thất nghiệp đến cú sốc lớn nhất giải

Chỉ mới vài tháng trước, Anthony McGill ngậm ngùi thừa nhận anh đã nghĩ đến viễn cảnh phải “lái lorry” (xe tải) kiếm sống, khi thứ hạng thế giới tụt dốc không phanh xuống tận vị trí 57. “Tôi đã nghĩ rằng sang năm chắc mình sẽ ngồi sau vô-lăng thay vì cầm cơ bi-a”, McGill tâm sự.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc cần bản lĩnh nhất, anh đã vùng dậy. Trước đồng hương và cũng là tượng đài John Higgins, McGill thi đấu rực lửa để hạ đối thủ 6-3 ở bán kết. Một chiến thắng mở ra trận chung kết đầu tiên sau 8 năm, và cứu lấy sự nghiệp tưởng chừng đã khép lại của anh.

🏆 Chiến thắng của niềm tin, bản lĩnh

Trận đấu với Higgins được xem là “ngã rẽ của cả đời người” đối với McGill. Trong khi huyền thoại 50 tuổi Higgins nuôi mộng trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất lịch sử, thì người đàn em vùng lên, tận dụng tối đa những pha bỏ lỡ “khó tha thứ” của đối thủ để khép lại trận đấu trong sự bùng nổ của khán giả.

Higgins thừa nhận: “Anthony đã đánh bi-a quá xuất sắc, đúng như những gì chúng ta từng biết. Tôi có những cơ hội nhưng đã bỏ lỡ, và cậu ấy trừng phạt rất gọn gàng”.

📈 Thất bại ở chung kết nhưng đã có bước ngoặt sự nghiệp

Chiến thắng này giúp McGill trở lại top 50 thế giới và mở ra cơ hội đoạt danh hiệu danh giá nhất sự nghiệp. Đối thủ cuối cùng của anh là Shaun Murphy, cựu vô địch thế giới đã loại đương kim vương Mark Selby ở bán kết.

Tuy nhiên ở trận chung kết hôm 28/9 tại Anh, ngôi sao có gương mặt "búng ra sữa" Murphy đã chơi xuất sắc để hạ McGill với tỷ số 10-7, qua đó giành chiếc cúp danh giá với phần thưởng 100.000 bảng. Trở thành á quân, người đàn ông Scotland, McGill nhận về 45.000 bảng. Phần thưởng này giúp anh lấy lại sự tự tin và không còn nghĩ về công việc lái xe tải nữa.