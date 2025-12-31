Giải bi-a có thể thức lạ nhất Việt Nam, Quyết Chiến & đồng đội sáng cửa vô địch

🌟 Quyết Chiến và đồng đội nắm lợi thế

Trong ngày thi đấu áp chót 30/12, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều bất ngờ.

Quyết Chiến và đồng đội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch

Team Million, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã để thua trắng 0-4 trước Team World Vision ở lượt trận sớm nhất trong ngày. Một màn thể hiện quá ấn tượng của tập thể Team World Vision với Thanh Tạo, Tân Huyên, Hoàn Tất, Thủy Tiên và tay cơ trẻ Minh Trí.

Cú sảy chân của Team Million càng tai hại khi ở lượt trận sau đó, đối thủ đang xếp nhì bảng là Team Thế Giới Billiards đã tận dụng tốt cơ hội bằng chiến thắng 4-1 trước Team VEDC. Trần Mạnh Hùng làm rất tốt ở cả hai set đôi nam (với Văn Thái) và đôi nam nữ (với Yến Sinh), trước khi đội trưởng Trần Quyết Chiến vượt qua Đào Văn Ly ở set đơn nam còn Nguyễn Thị Liên thắng 9-5 trước Phùng Kiện Tường. Kết quả này giúp Team Thế Giới Billiards vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở 2 lượt trận còn lại, Team Tường Thành có chiến thắng kịch tính 4-3 sau 7 set căng thẳng trước Team Bilavi còn Team 9scoreboard thắng 4-1 trước Team NIZ.

⚔️ “Chung kết” giữa Team Thế Giới Billiards và Team Million

Sau những bất ngờ của ngày thi đấu áp chót, Team Thế Giới Billiards đã vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với Team Million. Đáng chú ý, hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch sẽ có màn đối đầu nhau ở ngày thi đấu cuối cùng của giải (31/12).

BXH sau ngày thi đấu áp chót

Nếu Quyết Chiến và đồng đội giành chiến thắng hoặc để thua với cách biệt 3-4 sau 7 set, Team Thế Giới Billiards sẽ đăng quang. Ngược lại, Nguyễn Trần Thanh Tự và đồng đội bắt buộc phải thắng với cách biệt 4-1 hoặc 4-2 để có trọn vẹn 3 điểm mới thể lên ngôi vô địch.

Trong khi đó ở 3 lượt trận còn lại cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn khi có đến 5 đội đều có khả năng cạnh tranh vị trí cao bởi khoảng cách điểm là rất nhỏ.

4 lượt trận ở ngày thi đấu quyết định: Team 9scoreboard so tài Team World Vision (9h). Team Bilavi gặp Team NIZ (12h). Team Thế Giới Billiards gặp Team Million (15h). Team Tường Thành đối đầu Team VEDC (18h).