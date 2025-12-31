Giải bi-a có thể thức lạ nhất Việt Nam, Quyết Chiến & đồng đội sáng cửa vô địch
(Tin thể thao, tin bi-a) Những diễn biến bất ngờ giúp Trần Quyết Chiến và đồng đội sáng cửa vô địch giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025.
🌟 Quyết Chiến và đồng đội nắm lợi thế
Trong ngày thi đấu áp chót 30/12, giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều bất ngờ.
Quyết Chiến và đồng đội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch
Team Million, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã để thua trắng 0-4 trước Team World Vision ở lượt trận sớm nhất trong ngày. Một màn thể hiện quá ấn tượng của tập thể Team World Vision với Thanh Tạo, Tân Huyên, Hoàn Tất, Thủy Tiên và tay cơ trẻ Minh Trí.
Cú sảy chân của Team Million càng tai hại khi ở lượt trận sau đó, đối thủ đang xếp nhì bảng là Team Thế Giới Billiards đã tận dụng tốt cơ hội bằng chiến thắng 4-1 trước Team VEDC. Trần Mạnh Hùng làm rất tốt ở cả hai set đôi nam (với Văn Thái) và đôi nam nữ (với Yến Sinh), trước khi đội trưởng Trần Quyết Chiến vượt qua Đào Văn Ly ở set đơn nam còn Nguyễn Thị Liên thắng 9-5 trước Phùng Kiện Tường. Kết quả này giúp Team Thế Giới Billiards vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Ở 2 lượt trận còn lại, Team Tường Thành có chiến thắng kịch tính 4-3 sau 7 set căng thẳng trước Team Bilavi còn Team 9scoreboard thắng 4-1 trước Team NIZ.
⚔️ “Chung kết” giữa Team Thế Giới Billiards và Team Million
Sau những bất ngờ của ngày thi đấu áp chót, Team Thế Giới Billiards đã vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với Team Million. Đáng chú ý, hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch sẽ có màn đối đầu nhau ở ngày thi đấu cuối cùng của giải (31/12).
BXH sau ngày thi đấu áp chót
Nếu Quyết Chiến và đồng đội giành chiến thắng hoặc để thua với cách biệt 3-4 sau 7 set, Team Thế Giới Billiards sẽ đăng quang. Ngược lại, Nguyễn Trần Thanh Tự và đồng đội bắt buộc phải thắng với cách biệt 4-1 hoặc 4-2 để có trọn vẹn 3 điểm mới thể lên ngôi vô địch.
Trong khi đó ở 3 lượt trận còn lại cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn khi có đến 5 đội đều có khả năng cạnh tranh vị trí cao bởi khoảng cách điểm là rất nhỏ.
4 lượt trận ở ngày thi đấu quyết định: Team 9scoreboard so tài Team World Vision (9h). Team Bilavi gặp Team NIZ (12h). Team Thế Giới Billiards gặp Team Million (15h). Team Tường Thành đối đầu Team VEDC (18h).
Giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 diễn ra từ ngày 25-31/12 tại CLB TOP Billiards (Phường An Phú Đông, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên, carom 3 băng nước nhà có một giải đấu thi đấu theo thể thức Team League (đấu đội) độc đáo.
Có 8 đội tranh tài, trong đó quy tụ những cơ thủ chuyên nghiệp, nữ và trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay tranh chấp tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận về 120 triệu đồng.
VBTL áp dụng 7 nội dung thi đấu, mỗi nội dung là 1 set độc lập. Gồm: Set 1 song tô nam (chạm 12 điểm). Set 2 đơn nam (chạm 15 điểm). Set 3 song tô nam nữ (chạm 9 điểm). Set 4 đơn nam U22 (chạm 12 điểm). Set 5 đơn nữ (chạm 9 điểm). Set 6 đơn nam (chạm 12 điểm). Tiếp sức 6 người (relay, chạm 10 điểm). Về tính điểm, nếu đội thắng với cách biệt 4-0, 4-1 hoặc 4-2 sẽ được 3 điểm. Thắng 4-3 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.
