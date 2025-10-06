Người đẹp võ thuật thi tài bi-a, đại chiến cùng dàn mỹ nữ tại HBSF Tour

Không chỉ gây chú ý với dàn hảo thủ hàng đầu Việt Nam, giải đấu HBSF Tour 3 Cúp MIN Table 2025 được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) diễn ra từ ngày 29/9 đến 4/10 vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm khi có sự tham dự của đông đảo cơ thủ nữ xinh đẹp.

Với việc tổ chức song song 4 nội dung, trong đó 2 nội dung dành cho nữ là carom 3 băng và pool 9 bi nữ, HBSF Tour 3 năm 2025 đã thu hút rất đông các “bóng hồng” tài năng và xinh đẹp khắp cả nước về tranh tài.

Ở nội dung carom 3 băng nữ, gương mặt mới Hà Thanh Trúc gây bất ngờ. Cơ thủ sinh năm 2005 ngay lần đầu tham dự giải đã có 2 chiến thắng trước 2 người đàn chị là Đỗ Phạm Thị Ngọc Mỹ Duyên và Trần Nữ Thùy Trâm để lọt vào top 16 của giải.

Đáng chú ý, Thanh Trúc chỉ mới tiếp xúc với Billiards chưa đầy một năm. Nữ cơ thủ quê Hưng Yên trước đó là VĐV ở bộ môn kickboxing nhưng đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Thanh Trúc cho biết hiện tại, ngoài thời gian làm việc ở lĩnh vực thẩm mỹ, cô dành khoảng 2-3 buổi trong tuần để tập bi-a. Cô cho biết sẽ tham dự nhiều giải đấu hơn trong thời gian tới để tích lũy kinh nghiệm cho mình.

Hot girl làng pool Trần Ngọc Thảo Nguyên có một giải đấu đáng nhớ khi lọt vào top 16 sau nhiều chiến thắng kịch tính.

Dù để thua ở trận ra quân và rơi xuống nhánh thua, Thảo Nguyên thắng 6-0 trước Trần Mộng Nghi trước khi vượt qua Bảo Ngọc Tường Vân với tỉ số 6-4 trong lượt trận play-off. Đáng tiếc sau đó, Thảo Nguyên dừng bước trước Lê Hồng Nhung, tay cơ giành ngôi á quân của giải.

Được phát hiện từ hệ thống giải sinh viên, hot girl bi-a mới 20 tuổi Bảo Ngọc Tường Vân cũng là gương mặt gây ấn tượng mạnh khi thắng nghẹt thở 6-5 trước đối thủ từng từng giành HCĐ quốc gia Đỗ Ngọc Hân ngay ở trận ra quân.

Đáng tiếc ở 2 lượt trận sau đó, Tường Vân đã để thua kịch tính với cùng tỉ số 4-6 trước Lê Hồng Nhung và Trần Ngọc Thảo Nguyên. Dù vậy, với màn trình diễn của mình, Tường Vân nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn và được đánh giá sẽ là tài năng sáng của pool nữ trong thời gian tới.

Nhà đương kim vô địch cúp quốc gia 2025 Hứa Thảo Huyền tiếp tục chứng tỏ mình đang là ngôi sao mới nổi của làng carom 3 băng nữ khi kết thúc giải đấu với vị trí top 4 chung cuộc.

Học trò 26 tuổi của Bao Phương Vinh chỉ để thua trước nhà vô địch Nguyễn Đức Yến Sinh ở bán kết sau những màn thể hiện rất ấn tượng.

Nguyễn Đức Yến Sinh chắc chắn là nữ cơ thủ xuất sắc nhất giải (cùng với Bùi Xuân Vàng) khi vượt qua những đối thủ nặng ký để lên ngôi vô địch nội dung carom 3 băng nữ.

Với những màn trình diễn nổi bật, các nữ cơ thủ hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn ở tour đấu chung kết (HBSF Final) dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).