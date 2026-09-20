Hoàng Sao dọn bàn đẳng cấp hạ “tia chớp” Phần Lan, cơ thủ trẻ VN vào tứ kết thế giới

🎱Hoàng Sao thắng “tia chớp” Phần Lan

Ở lượt trận ra quân nội dung đơn nam giải vô địch thế giới 10 bi 2026 (WPA Men's 10-Ball World Championship) vào tối ngày 19/9, Dương Quốc Hoàng có chiến thắng thuyết phục trước Arseni Sevastyanov.

Hoàng Sao thắng ấn tượng ở trận ra quân

Cơ thủ người Phần Lan được biết đến với biệt danh “Tia chớp” nhờ lối đánh tốc độ. Sevastyanov từng gây chú ý khi đánh bại siêu sao Jayson Shaw ở bán kết Philippines Open 2025, đồng thời có những màn trình diễn đáng chú ý tại các giải quốc tế trong năm 2026. Tuy nhiên, trước một Hoàng Sao đang có phong độ cao, “Tia chớp” đã không thể tạo bất ngờ.

Cơ thủ Việt Nam nhập cuộc cực kỳ ấn tượng với những tình huống dọn bàn liên tiếp, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với các tỷ số 4-0 và 4-2. Chiến thắng này giúp Hoàng Sao giành quyền thi đấu ở nhánh thắng, mở ra cơ hội tiến sâu tại giải đấu quy tụ nhiều tay cơ hàng đầu thế giới. Trước đó không lâu, Hoàng Sao cùng Dương Yến Vi cũng đã giành quyền đi tiếp tại nội dung đôi nam nữ Box Billiards Mixed Doubles Open 2026.

Không chỉ Hoàng Sao, các cơ thủ Việt Nam khác cũng có màn khởi đầu thuận lợi. Lường Đức Thiện vượt qua vòng 1 nhánh thắng mà không cần thi đấu khi đối thủ Ameer Ali bất ngờ rút lui vào phút cuối. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn cũng giành chiến thắng trước tay cơ người Australia James Georgiadis sau loạt sút penalty để tiếp tục hành trình tại giải.

WPA Men's 10-Ball World Championship 2026 là lần thứ hai liên tiếp giải đấu được tổ chức tại TP.HCM. Giải có tổng quỹ thưởng lên tới 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 80.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng).

⚡ Cơ thủ trẻ Việt Nam vào tứ kết thế giới

Ở giải carom 3 băng trẻ thế giới 2026 đang diễn ra tại Pháp, Đinh Trọng Văn cũng để lại dấu ấn với thành tích lọt vào tứ kết.

Quyết Chiến là một trong các đại diện của Việt Nam tại World Championship 2026

Tại vòng đấu trước đó, Trọng Văn đánh bại Burkan Kivanc Yildirim (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 40-29 sau 47 lượt cơ. Cơ thủ Việt Nam từng có thời điểm bị dẫn 14-20 nhưng nhanh chóng xoay chuyển thế trận bằng một series 7 điểm, qua đó tạo cú bứt phá để giành chiến thắng.

Đáng tiếc, hành trình của Trọng Văn khép lại ở tứ kết sau thất bại 29-40 trước Marco Monrales (Tây Ban Nha) sau 20 lượt cơ. Hai cơ thủ thi đấu khá cân bằng trong hiệp đầu, trước khi Marco Monrales tạo khác biệt bằng series 9 điểm ở hiệp 2. Tay cơ Tây Ban Nha duy trì thế dẫn điểm và giành chiến thắng chung cuộc.

Sau khi khép lại nội dung trẻ, World Championship 2026 tiếp tục với nội dung nam, nơi quy tụ dàn hảo thủ hàng đầu thế giới. Việt Nam góp mặt với những tên tuổi đáng chú ý như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực và Châu Hồng Thái.