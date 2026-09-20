Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Haaland ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 5) Erling Haaland cuối cùng cũng lên tiếng để ấn định chiến thắng cho Man City trước Sunderland.
Premier League | 20h, 20/9 | Etihad
Điểm
Donnarumma 6.8
Nunes 6.3
Dias 5.3
Guehi 7.2
Gvardiol 7.4
Anderson 7.4
Enzo Fernandez 7.9
Ndiaye 7.5
Semenyo 9.3
Cherki 8.2
Haaland 7.5
Điểm
Roefs 4.2
Meunier 7.4
Ballard 5.9
Mukiele 5.4
Danso 4.1
Methalie 5.0
Xhaka 6.6
Le Fee 7.9
Sadiki 6.0
Angulo 7.5
Brobbey 9.7
Thay người
Doku 6.1
O'Reilly
Thay người
Fofana 6.7
Isidor 6.1
Trai Hume 6.2
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Sunderland giao bóng.
6’
CHỆCH CỘT DỌC!
Pha phản công rất tốt của Sunderland. Le Fee thoát xuống bên cánh phải, trong khi Angulo di chuyển vào trung lộ để đón đường chuyền. Tuy nhiên, Nunes kịp đưa chân can thiệp, làm giảm lực của bóng trước khi cầu thủ Sunderland dứt điểm chệch khung thành.
7’
SUNDERLAND LẠI GÂY SÓNG GIÓ!
Mukiele tung cú dứt điểm sau đường căng ngược thuận lợi vào đúng vị trí của anh, nhưng Guehi có pha chặn bóng xuất sắc khiến bóng đi hết đường biên ngang. Một số cầu thủ Sunderland cho rằng bóng đã chạm tay, nhưng tình huống không có nhiều cơ sở, và quả phạt góc sau đó cũng không tạo ra nguy hiểm.
9’
SIÊU PHẨM!!! 1-0 CHO MAN CITY
Enzo Fernandez thực sự tinh quái, nhưng cũng vô cùng đẹp mắt. Anh thực hiện quả đá phạt bên cánh phải khu vực cấm địa, ngẩng đầu quan sát trước khi tung cú sút. Sau đó, Fernandez khéo léo đưa bóng vượt qua đầu thủ môn Roefs, rồi cuộn vào góc trong khung thành.
Cú đá có độ xoáy và độ rơi hoàn hảo - rất đúng phong cách Fernandez khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City.
12’
VÀO!!! 1-1 CHO SUNDERLAND
Le Fee tung đường chuyền tuyệt đẹp xuyên qua hàng thủ Man City, tìm đến đà băng xuống của Brobbey. Tiền đạo Sunderland cũng chọn thời điểm di chuyển hoàn hảo. Trước mặt Brobbey giờ chỉ còn thủ môn Donnarumma, và chân sút của Sunderland dễ dàng đưa bóng vào lưới. Một bàn thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì Sunderland đã thể hiện.
17’
CẢN PHÁ!
Thủ môn Roefs bắt gọn cú dứt điểm được thực hiện từ bên cánh trái.
21’
NGUY HIỂM!
Man City bắt đầu gia tăng sức ép. Cherki thực hiện đường tạt bóng xuyên qua khu vực cấm địa, nơi Ndiaye đang chờ sẵn ở phía bên kia. Tuy nhiên, bóng đi vượt qua cầu thủ này, khiến các CĐV Sunderland thở phào nhẹ nhõm.
25’
Thế trận giằng co
Man City bắt đầu kiểm soát bóng theo đúng phong cách quen thuộc. Tuy nhiên, sau những gì Sunderland thể hiện trong 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà chắc chắn sẽ không đánh giá thấp khả năng phản công của đối thủ.
28’
VỌT XÀ!
Haaland được Ndiaye treo bóng tìm đến ở cột xa, nhưng pha dứt điểm với chân cao của anh đưa bóng đi vọt xà.
29’
VÀO!!! 2-1 CHO MAN CITY
Sunderland mắc sai lầm khi cố gắng triển khai bóng từ hàng thủ trước sức ép dữ dội của Man City. Một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm, với Haaland và Semenyo cùng tham gia vào pha phối hợp. Nhưng Cherki mới là người xử lý xuất sắc khi tìm được khoảng trống giữa lúc các cầu thủ áo sọc đỏ trắng áp sát. Anh tung cú sút chìm, đánh bại thủ môn Roefs.
33’
VÀO!!! 2-2 CHO SUNDERLAND
Meunier được Le Fee tìm thấy bằng một đường chuyền đầy tinh tế, trước khi hậu vệ người Bỉ căng ngang dọn cỗ cho Brobbey đệm bóng vào lưới trống. VAR vào cuộc kiểm tra việt vị và xác định bàn chân của Dias đã giữ Meunier ở vị trí không việt vị.
42’
Man City dồn ép
Man City một lần nữa kiểm soát bóng tốt hơn trong nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng trước khi hiệp một khép lại.
43’
VÀO!!! 3-2 CHO MAN CITY
Guehi có pha xử lý xuất sắc để giữ bóng lại trong vòng vây áp sát của đối phương, trước khi bóng tìm đến chân Semenyo. Tiền đạo người Ghana lập tức tung cú sút chìm căng như búa bổ, đánh bại thủ môn Roefs.
VAR kiểm tra nhanh khả năng Guehi để bóng chạm tay, nhưng tình huống này nhanh chóng được xác định không có vấn đề.
45’
HAALAND BỎ LỠ KHÓ TIN!!!
Man City lại tổ chức tấn công với tốc độ chóng mặt, và Ndiaye không ích kỷ căng ngang cho đồng đội. Hàng thủ Sunderland hoàn toàn rối loạn, còn thủ môn Roefs không kịp trở lại vị trí, nhưng anh cũng không cần phải làm vậy khi Haaland dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.
45’
Bù giờ
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45+5’
SUÝT CÓ THÊM BÀN GỠ HÒA!
Brobbey tung cú dứt điểm nhanh khá bất ngờ, nhưng cú sút có quỹ đạo bổng của anh bị thủ môn Donnarumma bay người đẩy bóng qua xà. Danso tung cú dứt điểm từ quả phạt góc sau đó, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn.
HẾT HIỆP 1!
45 phút đầu hỗn loạn tại Etihad đã khép lại với việc Manchester City dẫn Sunderland 3-2, sau hai lần để đối thủ san bằng cách biệt.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Man City giao bóng.
48’
VỌT XÀ!
Sunderland khởi đầu hiệp hai đầy khích lệ. Sadiki dẫn bóng vào sát đỉnh vòng cấm rồi quyết định ưu tiên sức mạnh thay vì độ chính xác, khiến cú sút của anh đi thẳng lên khán đài.
52’
SUÝT NỮA!
Ndiaye suýt thoát xuống bên cánh phải sau khi không bị ai theo kèm, nhưng thủ môn Roefs đã băng ra bắt bóng trước khi cầu thủ chạy cánh của Man City có thể tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, do tốc độ quá nhanh, Ndiaye đã va mạnh vào thủ môn Sunderland. Dù vậy, Roefs nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu.
57’
VÀO!!! 4-2 CHO MAN CITY
Cherki thực hiện đường chuyền xuyên tuyến ở khu vực giữa sân, nhưng cả hai trung vệ Sunderland đều không thể ngăn bóng lăn xuyên qua khoảng trống giữa họ. Haaland và Semenyo cùng băng xuống. Chính Haaland đã chủ động nhường bóng để đồng đội chạy tới đón rồi dứt điểm tung lưới Sunderland.
59’
HAT-TRICK!!! 3-4 CHO SUNDERLAND
Brobbey trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick tại Premier League cho Sunderland kể từ Jermaine Defoe vào năm 2016. Mọi thứ dường như lại trở về đúng quỹ đạo. Xhaka ngẩng đầu quan sát rồi tung đường chuyền tìm Angulo đang băng vào vòng cấm.
Đường căng ngang của Angulo đi xuyên qua mặt khung thành và Brobbey xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick. Trận đấu thực sự quá hấp dẫn!
64’
ĐI CHỆCH CỘT!
Enzo Fernandez thực hiện thêm một quả phạt góc cho Man City và Dias bật cao đánh đầu tốt, nhưng bóng đi chệch khung thành.
66’
VỌT XÀ!
Man City phối hợp rất đẹp mắt quanh khu vực vòng cấm Sunderland khi Semenyo được tìm thấy ở cột dọc bên trái. Anh nhả bóng trở lại cho Cherki, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng thẳng lên khán đài.
70’
CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!!
Thủ môn Donnarumma băng ra bên trái để cố gắng ngăn chặn một cơ hội của Sunderland, nhưng Dias lại vô tình chích bóng về phía khung thành Man City. Tuy nhiên, pha chạy về cứu thua của Dias thực sự xuất sắc. Anh lập tức lao về và kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, qua đó cứu Man City và chính mình khỏi một bàn thua khó tin.
71’
HỖN LOẠN!
Sunderland tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm và một lần nữa, hàng thủ Man City tỏ ra lúng túng. Các cầu thủ Sunderland cho rằng bóng đã chạm tay, nhưng thực tế cú dứt điểm của đội khách lại trúng vào vùng bụng của Gvardiol.
79’
PHẠT ĐỀN?
Các CĐV Man City đang yêu cầu một quả penalty khi Semenyo và Methalie tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho rằng có lỗi. Đừng quên rằng hậu vệ Sunderland đã phải nhận thẻ vàng từ khá sớm.
81’
HAALAND!!! 5-3 CHO MAN CITY
Đường chuyền của Doku dành cho Gvardiol bên cánh trái không bị bất kỳ cầu thủ Sunderland nào cản phá. Sau đó, Gvardiol căng ngang để Haaland dứt điểm ở cột xa, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. VAR vào cuộc kiểm tra và xác định Gvardiol không việt vị.
90’
CỘT DỌC!!!
Sunderland suýt có thêm một bàn thắng. Mukiele xoay trở để tìm khoảng trống, nhưng cú dứt điểm sau đó bị thủ môn Donnarumma đẩy bóng ra. Bóng tìm đến Ballard, nhưng cú sút của anh lại dội cột dọc rồi đi hết đường biên ngang.
90’
Bù giờ
Trận đấu có 5 phút bù giờ.
90+4’
SUÝT NỮA!
Sunderland liên tiếp tạo ra những cơ hội nhưng các pha dứt điểm đều đi thẳng vào vị trí của thủ môn Donnarumma. Mới nhất là cú đánh đầu của Fofana.
HẾT GIỜ!
Một trận đấu điên rồ theo nghĩa tích cực nhất! Sunderland đã chiến đấu với tất cả những gì họ có, với cú hat-trick của Brobbey, nhưng Man City vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tấn công.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City thăng hoa, Haaland vào guồng
Man City thăng hoa, Haaland vào guồng
Man City bước vào vòng 5 với thành tích hoàn hảo, giành 12 điểm sau 4 trận Premier League và chỉ thủng lưới 2 bàn. Đội quân của Enzo Maresca còn toàn thắng cả 6 trận trên mọi đấu trường, mới nhất là màn đánh bại MU 1-0 tại Old Trafford dù phải chơi thiếu người từ phút 23.
Haaland tiếp tục là mũi nhọn đáng sợ nhất với 4 bàn sau 4 vòng, trong khi Cherki đóng góp 2 bàn và 2 kiến tạo. Với phong độ cao cùng lợi thế Etihad, Man City có nhiều cơ sở để duy trì sức ép lên đối thủ.
Sunderland đối diện bài toán thể lực
Sunderland vừa tạo dấu ấn bằng chiến thắng 1-0 trước AZ Alkmaar tại Europa League. Tuy nhiên, họ chỉ có khoảng ba ngày hồi phục trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Etihad. Tại Premier League, “Mèo đen” mới giành 4 điểm sau 4 vòng và ghi vỏn vẹn 3 bàn.
Khó khăn càng lớn khi Sunderland thiếu Reinildo Mandava vì án treo giò, còn Habib Diarra và Romaine Mundle chấn thương. Đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động phòng ngự thấp, nhưng việc chống đỡ Haaland cùng khả năng sáng tạo của Cherki trong suốt 90 phút là thử thách không nhỏ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2026 12:16 PM (GMT+7)