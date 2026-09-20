Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Haaland ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

SIÊU PHẨM!!! 1-0 CHO MAN CITY

Enzo Fernandez thực sự tinh quái, nhưng cũng vô cùng đẹp mắt. Anh thực hiện quả đá phạt bên cánh phải khu vực cấm địa, ngẩng đầu quan sát trước khi tung cú sút. Sau đó, Fernandez khéo léo đưa bóng vượt qua đầu thủ môn Roefs, rồi cuộn vào góc trong khung thành.

Cú đá có độ xoáy và độ rơi hoàn hảo - rất đúng phong cách Fernandez khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City.