Nữ cơ thủ VN thắng hot girl bi-a Hàn Quốc, tái lập kỳ tích lịch sử tại giải thế giới

🔥 Tái ngộ đối thủ quen thuộc

Khuya ngày 16/9, Nguyễn Đức Yến Sinh bước vào trận tứ kết giải Billiards carom 3 băng nữ vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Pháp. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Heo Chae Won, nữ cơ thủ đáng gờm đến từ Hàn Quốc.

Heo Chae Won tái ngộ Yến Sinh tại tứ kết giải vô địch thế giới

Đây là cái tên không xa lạ với Yến Sinh. Hồi tháng 5 tại TP.HCM, chính Heo Chae Won là đối thủ bị Yến Sinh đánh bại trong trận chung kết, qua đó giúp cô trở thành nữ cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch châu Á.

Trước đó ở vòng 1/8 diễn ra chiều cùng ngày, Yến Sinh cũng có chiến thắng thuyết phục 30-14 trước Steffi Tram. Hai đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Bích Trâm đều dừng bước.

💥 Yến Sinh thắng hot girl bi-a Hàn Quốc

Bước vào tứ kết, Yến Sinh khởi đầu tốt và sớm vượt lên dẫn 3-1. Heo Chae Won đáp trả bằng series 4 điểm để dẫn ngược 5-3. Thế trận sau đó diễn ra giằng co. Yến Sinh thi đấu ổn định, liên tiếp ghi điểm để tái lập lợi thế 11-8 trước khi bước vào giờ nghỉ với khoảng cách 15-10.

Yến Sinh tiếp tục giành chiến thắng để vào bán kết

Sang hiệp 2, Heo Chae Won nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo ra màn lội ngược dòng. Nữ cơ thủ Hàn Quốc có một số tình huống thiếu may mắn khi các đường bi thường xuyên bị va chạm.

Tận dụng tốt cơ hội, Yến Sinh duy trì sự chắc chắn và kết thúc trận đấu với chiến thắng 30-20 sau 40 lượt cơ, qua đó giành quyền vào bán kết.

🚀 Tái lập kỳ tích lịch sử của billiards nữ Việt Nam

Chiến thắng trước Heo Chae Won giúp Yến Sinh chắc chắn có ít nhất huy chương đồng thế giới. Đây cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử carom 3 băng nữ Việt Nam. Trước Yến Sinh, Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Thị Liên từng lọt vào vòng đấu này. Việc góp mặt ở bán kết giúp Yến Sinh tiếp tục ghi dấu ấn trong một năm 2026 đặc biệt.

Yến Sinh đứng trước cơ hội lập cột mốc mới cho bi-a nước nhà

Trong năm nay, nữ cơ thủ Việt Nam đã giành chức vô địch quốc gia và trở thành nữ cơ thủ đầu tiên của Việt Nam lên ngôi tại giải vô địch carom 3 băng châu Á.

Tại bán kết giải thế giới, Yến Sinh sẽ đối đầu Karakasli Guzin Mujde (Thổ Nhĩ Kỳ) vào lúc 16h ngày 17/9. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 21h cùng ngày. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Yến Sinh sẽ đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc mới cho carom 3 băng nữ Việt Nam trên đấu trường thế giới.