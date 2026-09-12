Quyết Chiến và Phương Vinh ngược dòng khó tin, vẫn nhận trái đắng tại “World Cup bi-a VN”

🏆 👑 Nguyễn Thị Bích Trâm và Bùi Xuân Vàng trở thành nhà vô địch

Tâm điểm của ngày thi đấu 11/9 tại giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 là 2 lượt trận chung kết ở nội dung carom 3 băng nữ và pool nữ diễn ra vào buổi chiều.

Nguyễn Thị Bích Trâm vô địch carom 3 băng nữ, chạy đà hoàn hảo cho World Championship

Tại trận chung kết carom 3 băng nữ là màn so tài giữa đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh và Nguyễn Thị Bích Trâm. Dù bị đánh giá thấp hơn, Bích Trâm đã xuất sắc giành chiến thắng với cách biệt 30-14 để lên ngôi vô địch.

Kết quả này giúp Nguyễn Thị Bích Trâm nhập cúp cùng 15 triệu đồng tiền thưởng. Cô cũng nhận được thêm giải thưởng “Best Game” trị giá 1 triệu đồng. Với ngôi á quân, Yến Sinh nhận nhận 6 triệu đồng. Đây cũng là 2 cơ thủ sẽ lập tức lên đường tham dự World Championship 2026 tại Pháp diễn ra từ ngày 15-17/9. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Nguyễn Tú Trinh và Lương Thị Thơm nhận 3 triệu đồng. Lương Thị Thơm nhận thêm giải Series Xuất Sắc trị giá 1 triệu đồng.

Bùi Xuân Vàng là nhà vô địch pool nữ

Trong khi đó ở nội dung pool nữ, Bùi Xuân Vàng tiếp tục chứng tỏ vị thế cơ thủ số 1 Việt Nam khi thắng kịch tính Nguyễn Bích Trâm sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch. Bùi Xuân Vàng nhận cúp cùng 20 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Nguyễn Bích Trâm nhận 8 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Trần Tú Trân và Dương Yến Vi nhận 3 triệu đồng. Các cơ thủ top 8 nhận 1 triệu đồng.

❌ 😵‍💫 Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, sau đó vẫn bị loại

Cũng trong ngày 11/9, nội dung carom 3 băng nam diễn ra 2 lượt trận vòng 1/8 và tứ kết. Ở vòng 1/8 diễn ra vào buổi sáng, 2 cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tạo nên những màn ngược dòng gây “sốt”.

Ngược dòng ngoạn mục, Bao Phương Vinh vẫn bị loại ở vòng tiếp theo

Cụ thể, Bao Phương Vinh đã bị Nguyễn Thanh Tùng dẫn 20-0 sau khi đối thủ của anh nhập cuộc ngoạn mục bằng cú đề pa ghi 20 điểm, đưa trận đấu vào giải lao chỉ sau đúng 1 đường cơ. Dù vậy trong hiệp 2, Bao Phương Vinh với đẳng cấp của mình đã thắng ngược 40-30, trong đó có cú đánh 12 điểm.

Tương tự, Quyết Chiến bị Cao Phan Triết Luận dẫn khá xa sau khi Triết Luận sớm có một series 19 điểm. Sau đó, nhà cựu vô địch thế giới đã thi đấu xuất sắc để thắng ngược 40-36 trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

4 cơ thủ vào bán kết carom 3 băng nam

Tuy nhiên ở lượt trận tứ kết vào chiều cùng ngày, cả Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đều dừng bước. Bao Phương Vinh để thua Nguyễn Nhất Hòa với cách biệt 38-40 sau 27 lượt cơ còn Quyết Chiến thua 30-40 sau 17 lượt cơ trước người đàn em Chiêm Hồng Thái. Ở nội dung pool nam, 4 cơ thủ vào bán kết lần lượt là Hồ Sở Phát, Nguyễn Hoàng Minh Tài, Lim Leng và Nguyễn Trường Quốc.

Trong ngày thi đấu 12/9, Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 2 lượt trận bán kết (lúc 10h) và chung kết (14h) ở 2 nội dung của nam.

4 ứng viên vô địch ở nội dung pool nam

Ở bán kết carom 3 băng nam, Chiêm Hồng Thái gặp Nguyễn Nhất Hoà còn Nguyễn Văn Tùng Em so tài Nguyễn Như Lê. Ở bán kết pool nam, Hồ Sở Phát đối đầu Nguyễn Hoàng Minh Tài còn Lim Leng gặp Nguyễn Trường Quốc.