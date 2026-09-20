Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

Premier League | 20h, 20/9 | Vitality Bournemouth 0 - 1 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Bournemouth vs Liverpool Liverpool Điểm Petrovic 6.5 Smith 6.2 Hill 7.5 Silva 7.8 Truffert 6.6 Scott 7.3 Adams 7.0 Rayan 6.7 Christie 6.0 Tavernier 6.3 Evanilson 6.4 Điểm Alisson 7.7 Araujo 7.4 Jacquet 7.6 Van Dijk 7.7 Kerkez 7.0 Szoboszlai 7.3 Mac Allister 7.9 Barcola 6.2 Wirtz 7.1 Gakpo 7.5 Isak 7.6 Thay người Jebbison 6.2 Cook 6.5 Brooks 6.7 Gannon Doak 6.1 Toth 6.2 Thay người Nyoni 6.4 Munoz 6.7 Koumas 6.1 Gravenberch 6.1 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth Liverpool Sút khung thành 9 (2) 12 (3) Thời gian kiểm soát bóng 46% 54% Phạm lỗi 11 13 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 2 Phạt góc 3 3 Cứu thua 2 2 57' Alexander Isak Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Liverpool giao bóng. 3’ Chủ nhà lên bóng! Pha lên bóng tốc độ bên cánh phải của Bournemouth, nhưng không gây được khó khăn với hàng thủ Liverpool. 8’ Đá phạt nguy hiểm! Florian Wirtz đi bóng tốt, khiến hậu vệ của Bournemouth phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa đội nhà. 10’ KHÔNG VÀO!!! Dominik Szoboszlai thực hiện quả đá phạt đưa quỹ đạo trái bóng đi cực kỳ khó lường. Tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành Bournemouth. 15’ Barcola nỗ lực đi bóng Bradley Barcola nỗ lực thoát khỏi sự truy cản của đối phương, nhưng một cầu thủ phòng ngự đã kịp thời phá bóng. 17’ CỨU THUA ẤN TƯỢNG! Evanilson nhận đường chọc khe tinh tế trong vòng cấm và đối mặt thủ môn Alisson. Cú dứt điểm hướng về góc thấp bên trái nhưng thiếu lực, tạo điều kiện để Alisson cản phá, cứu thua cho Liverpool. 23’ Trận đấu tạm gián đoạn Trận đấu bị gián đoạn do Cody Gakpo phạm lỗi trong pha tranh chấp bóng. Cầu thủ này không có bất kỳ phản ứng hay phàn nàn nào, bởi anh hiểu rõ mình đã phạm lỗi. 28’ Liverpool lên bóng chủ động Milos Kerkez tạt bóng vào vòng cấm Bournemouth, nhưng hàng thủ đối phương đã kịp thời phá bóng, giải nguy cho đội nhà. 29’ Barcola hoạt động thiếu hiệu quả Bradley Barcola rơi vào thế việt vị rõ ràng sau khi nhận đường chuyền vào phía sau hàng thủ, và trọng tài biên lập tức phất cờ. 34’ TIẾP TỤC CỨU THUA! Bradley Barcola nhận bóng ở sát mép vòng cấm, chỉnh bóng rồi tung cú dứt điểm. Bóng đi về góc thấp bên phải nhưng Djordje Petrovic đã phản xạ kịp thời, giữ nguyên tỷ số. 35’ VẪN KHÔNG VÀO!!! Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách khá xa. Bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. Thủ môn đối phương đã gặp may trong tình huống này. 41’ Isak dứt điểm bất thành! Alexander Isak nhận được bóng bật ra ở sát mép vòng cấm và lập tức tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, pha kết thúc thiếu chính xác và đưa bóng vọt xà. 44’ Bournemouth phòng ngự chắc chắn! Ronald Araujo thực hiện đường chuyền bổng rất tốt vào vòng cấm, nhưng hàng thủ đối phương đã kịp thời cắt bóng. 45+1’ Hiệp 1 kết thúc Hai đội hòa nhau 0-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Bournemouth giao bóng. 52’ LIVERPOOL THOÁT THUA! Ryan Christie nỗ lực với tới bóng bật ra trong vòng cấm rồi tung cú vô-lê rất nhanh, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải. 56’ Hàng thủ Liverpool vất vả chống đỡ Ryan Christie nhận bóng, vượt qua một cầu thủ đối phương rồi tung cú dứt điểm từ khoảng cách trung bình. Tuy nhiên, bóng đi chệch khá xa cột dọc bên phải. 57’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BOURNEMOUTH 0-1 LIVERPOOL Alexander Isak đá bồi cận thành vào lưới trống sau khi cú sút trước đó bị một hậu vệ đối phương cản lại. Liverpool vượt lên dẫn 1-0. 61’ Thẻ vàng cho Isak Tiền đạo chủ lực của Liverpool vừa phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp quyết liệt. 65’ Hàng thủ Liverpool chơi tập trung James Hill thực hiện quả tạt rất đẹp vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Liverpool đã kịp thời phá bóng giải nguy. 71’ Isak dứt điểm bất thành Alexander Isak nỗ lực đột phá một mình nhưng bị cầu thủ đối phương ngăn chặn, không thể tạo ra cơ hội. Trọng tài thổi còi và Liverpool được hưởng quả phạt góc. 75’ Hai đội liên tiếp thay đổi nhân sự HLV Iraola của Liverpool và Rose Marco bên phía Bournemouth liên tiếp thay đổi nhân sự, với mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Liverpool đang nỗ lực bảo vệ thành quả, còn Bournemouth dốc toàn lực tấn công để gỡ hòa. 80’ Thẻ vàng! Antonio Silva nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi ngăn cản đối phương. Trọng tài Michael Oliver không gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. 86’ Bournemouth thực sự gặp khó David Brooks thực hiện quả tạt bổng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ đối phương dễ dàng hóa giải và cắt bóng thành công. 89’ Phạm lỗi! Adrien Truffert vào bóng hơi quá quyết liệt và trọng tài Michael Oliver lập tức thổi phạt. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 4 phút. 90+5’ Trận đấu kết thúc Liverpool giành chiến thắng trước Bournemouth với tỷ số 1-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Scott, Adams, Rayan, Christie, Tavernier, Evanilson Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Đội hình thi đấu của Liverpool

Kluivert và Szoboszlai là những cái tên đáng chú ý

Justin Kluivert đang đạt phong độ cao khi ghi bàn trong 2 trận gần nhất của Bournemouth. Đáng chú ý, trong 9 trận mà anh lập công gần đây, tiền đạo này có tới 7 lần ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Ở phía bên kia, Dominik Szoboszlai cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau siêu phẩm ở trận đấu giữa tuần. Bàn thắng đó là pha lập công thứ 7 trong 10 bàn gần nhất của tiền vệ người Hungary cho CLB và đội tuyển quốc gia được ghi sau giờ nghỉ.

Đáng chú ý, Szoboszlai từng ghi bàn trong chính cuộc đối đầu này mùa trước. Với phong độ hiện tại của hai đội, màn so tài giữa Bournemouth và Liverpool có thể tiếp tục được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân đang có phong độ cao.

Bournemouth tìm lại niềm vui chiến thắng

Một chuyến trở lại đối đầu đội bóng cũ Bournemouth chắc chắn là trận đấu mà HLV Andoni Iraola đã đánh dấu trên lịch, khi cả hai đội đều xem đây là cơ hội để tạo bước ngoặt cho mùa giải Premier League.

Bournemouth vừa nhận cú hích quan trọng khi đánh bại Real Sociedad 2-1 hôm thứ Năm, qua đó có chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự một trận đấu châu Âu. Kết quả này đến sau màn khởi đầu không thắng tại Premier League với 3 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Bournemouth đều đánh mất lợi thế dẫn bàn ở cả 4 trận đấu đó.

Tính trong năm 2026, Bournemouth đã hòa tới 13/23 trận Premier League, bên cạnh 8 chiến thắng và 2 thất bại. Đây là tỷ lệ hòa cao nhất mà một đội bóng từng đạt được trong một năm tại lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh.

Dẫu vậy, thành tích này cũng cho thấy Bournemouth cực kỳ khó bị đánh bại, đặc biệt trên sân nhà. Họ chưa thua bất kỳ trận nào trên mọi đấu trường tại Vitality Stadium kể từ trận đấu đầu tiên của năm, với 4 chiến thắng và 8 trận hòa.

Liverpool duy trì mạch bất bại

Liverpool hành quân xuống bờ biển phía nam với mục tiêu bảo vệ thành tích bất bại từ đầu mùa, gồm 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Giữa tuần qua, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đánh bại Tottenham 3-1 tại EFL Cup.

Cả 3 trận hòa của Liverpool đều diễn ra ở Premier League, mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước Fulham tuần trước. Trong lịch sử, Liverpool chỉ một lần khác trải qua thành tích hòa 4 trong 5 vòng đấu đầu tiên của một mùa giải.

Việc giữ sạch lưới trong 2 trận Premier League gần nhất cho thấy Liverpool đang dần cải thiện khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, thành tích sân khách vẫn là điểm khiến đội bóng này phải lưu tâm khi chỉ thắng 2 trong 9 chuyến xa nhà gần nhất, bên cạnh 1 trận hòa và 6 thất bại.

Lịch sử đối đầu nghiêng mạnh về Liverpool

Liverpool chỉ thua 3 trong tổng số 22 lần đối đầu Bournemouth kể từ đầu thế kỷ XXI, với 18 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, cả 3 thất bại đó đều diễn ra tại Vitality Stadium.

Đáng chú ý, Bournemouth từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại Liverpool 3-2 ngay trên sân nhà ở trận đấu tương ứng mùa giải trước. Vì thế, sân Vitality vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đội khách.

Bournemouth tìm chiến thắng đầu tiên

Bournemouth bước vào trận đấu sau chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad trong tại Europa League. Đây là cú hích cần thiết cho đội bóng sau khởi đầu chưa như ý ở Ngoại hạng Anh (NHA) với 3 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Bournemouth đều để mất lợi thế dẫn bàn trong những trận đấu này.

Dù vậy, Bournemouth vẫn cho thấy họ rất khó bị đánh bại, đặc biệt trên sân nhà. Đội bóng bất bại trên sân nhà ở mọi đấu trường kể từ trận đầu tiên của năm 2026, với 4 chiến thắng và 8 trận hòa.

Liverpool duy trì mạch bất bại

Liverpool hành quân đến Vitality Stadium với thành tích bất bại từ đầu mùa gồm 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Cả 3 trận hòa đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh, mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước Fulham.

Hàng thủ Liverpool đang có dấu hiệu tích cực khi giữ sạch lưới trong 2 trận gần nhất tại NHA. Tuy nhiên, thành tích sân khách vẫn là vấn đề đáng lưu tâm khi họ chỉ thắng 2 trong 9 chuyến xa nhà gần nhất, bên cạnh 1 trận hòa và 6 thất bại.