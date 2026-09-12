Nguyễn Như Lê ngược dòng trước “thợ săn tiền thưởng”, lần đầu vô địch “World Cup bi-a VN”

🏆 Nguyễn Như Lê lần đầu vô địch HBSF Tour

Chiều ngày 12/9, giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với lượt trận chung kết ở 2 nội dung carom 3 băng nam và pool nam.

Nguyễn Như Lê ngược dòng kịch tính, có lần đầu vô địch HBSF Tour

Ở chung kết carom 3 băng nam, Nguyễn Nhất Hòa và Nguyễn Như Lê đã xuất sắc vượt qua những ứng viên hàng đầu của giải để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trước đó trong lượt trận bán kết diễn ra sáng cùng ngày, Nhất Hòa thắng 50-44 sau 33 lượt cơ trước Chiêm Hồng Thái còn Nguyễn Như Lê vượt qua Nguyễn Văn Tùng Em cũng với tỉ số 50-44 sau 47 lượt cơ.

Bước vào trận chung kết, Nhất Hòa nhập cuộc tốt hơn. Tay cơ có biệt danh “thợ săn tiền thưởng” dẫn 13-5 trước khi tạo cách biệt 27-21 sau hiệp đầu. Sau nhiều nỗ lực bám đuổi, Như Lê vượt lên dẫn ngược lại 31-28 trước khi Nhất Hòa cân bằng cách biệt 34-34. Ở thời điểm cuối trận, Như Lê thi đấu bùng nổ, có đường cơ 10 điểm để giành chiến thắng 50-37 sau 27 lượt cơ. Đây cũng là lần đầu tiên, Như Lê lên ngôi vô địch tại hệ thống HBSF Tour.

Chiêm Hồng Thái (áo đen) và Nguyễn Thanh Tùng lần lượt nhận giải Best Game và Series Xuất Sắc

Với chức vô địch, Nguyễn Như Lê nhận cúp và 70 triệu đồng tiền thưởng. Nguyễn Nhất Hòa với vị trí Á quân nhận 30 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Văn Tùng Em, mỗi người nhận 10 triệu đồng. Hai Giải thưởng Best Game và Series Xuất Sắc lần lượt thuộc về Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Thanh Tùng, mỗi cơ thủ nhận 5 triệu đồng. Các cơ thủ top 8 và top 16 nhận lần lượt 5 triệu đồng và 2 triệu đồng.

🏅 Nguyễn Hoàng Minh Tài ngược dòng vô địch pool nam

Ở trận chung kết nội dung pool nam diễn ra cùng giờ, hai cơ thủ Lim Leng và Nguyễn Hoàng Minh Tài cống hiến một trận đấu kịch tính không kém. Lim Leng thắng 4-2 ở set đầu. Minh Tài thắng lại set 2 với cách biệt 4-1 để cân bằng thế trận. Bước vào hiệp phụ, đẳng cấp của nhà cựu vô địch quốc gia lên tiếng giúp Minh Tài thắng 2-0.

Nguyễn Hoàng Minh Tài vô địch pool nam

Màn ngược dòng này giúp Nguyễn Hoàng Minh Tài có lần thứ 3 vô địch tại hệ thống HBSF Tour, nhận cúp cùng 60 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Lim Leng nhận 30 triệu đồng. Cơ thủ kỳ cựu Lim Leng cũng để lại dấu ấn với 3 tour đấu liên tiếp vào chung kết. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Nguyễn Trường Quốc và Hồ Sở Phát nhận 10 triệu đồng. Các cơ thủ top 8 nhận được 3 triệu đồng.

Như vậy, sau 6 ngày tranh tài hấp dẫn và nhiều bất ngờ, Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải đấu là sân chơi chuyên nghiệp, chất lượng cho các cơ thủ Việt Nam ở nhiều nội dung, nhiều độ tuổi khi được thi đấu cọ xát, nâng cao chuyên môn và phát triển tài năng.

Các cơ thủ xuất sắc nhất giải chụp ảnh cùng ban tổ chức và các nhà tài trợ

HBSF Final Tour 2026, chặng đấu tổng kết mùa giải cũng là chặng hấp dẫn nhất trong năm của hệ thống HBSF Tour dự kiến diễn ra từ ngày 16-20/12 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).