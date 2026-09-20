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ASIAD 2026

Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc - Việt Nam: Nỗ lực trong set quyết định (Kết thúc)

Sự kiện: Asiad 2026 Bóng chuyền Việt Nam

(Tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026) Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Trung Quốc để nuôi hy vọng ngược dòng trong set 3 nhưng bất thành.

     

Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc - Việt Nam: Nỗ lực trong set quyết định (Kết thúc) - 1
Set 1 Set 2 Set 3
Bóng chuyền nữ Trung Quốc 25(0) 25(0) 25(0)
Bóng chuyền nữ Việt Nam 16(0) 16(0) 11(0)
Trực tiếp bóng chuyền nữ Trung Quốc - Việt Nam: Nỗ lực trong set quyết định (Kết thúc) - 1
SET 1
3-3
ĐT Việt Nam gỡ hoà

Ánh Thảo tấn công và sau đó Bích Thủy là người ghi điểm. ĐT Việt Nam có khởi đầu vô cùng suôn sẻ khi liên tiếp rượt đuổi tỷ số với ĐT Trung Quốc.

9-7
ĐT Việt Nam nỗ lực bám đuổi

Như Anh di chuyển chiến thuật trước khi ghi điểm thành công. ĐT Trung Quốc bắt đầu "nóng máy" và tạo ra cách biệt về điểm số, dù vậy các cô gái ĐT Việt Nam vẫn chiến đấu rất kiên cường.

16-11
ĐT Trung Quốc gia tăng khoảng cách điểm số

Wang Ao Qian có pha di chuyển và dứt điểm khiến các cô gái ĐT Việt Nam không thể phòng thủ. 

22-13
ĐT Trung Quốc tiến gần chiến thắng

Thanh Thúy đánh bóng ra ngoài. Càng về cuối set, các cô gái ĐT Trung Quốc càng chơi hay và khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

25-16
ĐT Trung Quốc thắng set 1

Trà My phát bóng hỏng. Bất chấp những nỗ lực rút ngắn cách biệt, ĐT Việt Nam vẫn không thể ngăn ĐT Trung Quốc tiến tới chiến thắng 25-16 ở set đấu đầu tiên.

SET 2
4-2
ĐT Trung Quốc nhập cuộc khí thế

Bích Thủy, Trà My không thể ghi điểm thành công sau tình huống bắt bước 1 lỗi của ĐT Trung Quốc. Đội bạn phản công và ghi điểm ngay sau đó. 

8-5
ĐT Việt Nam nỗ lực rượt đuổi điểm số

Quỳnh Hương đánh bóng bạt tay chắn cầu thủ Trung Quốc rồi bay về cuối sân. 

16-7
ĐT Trung Quốc liên tiếp ghi điểm

Trong khi ĐT Việt Nam chỉ có thêm 2 điểm, ĐT Trung Quốc đã tận dụng triệt để sai lầm từ Thanh Thuý và đồng dội để ghi tới 8 điểm, qua đó tạo nên cách biệt tương đối lớn.

23-14
ĐT Trung Quốc vượt trội

Thêm một chuỗi ghi điểm liên tiếp của các cô gái Trung Quốc khiến ĐT Việt Nam không thể chống đỡ. 

25-16
ĐT Trung Quốc thắng set 2

Lưu Thị Huệ phát bóng hỏng, ĐT Trung Quốc thắng set 2 cũng với tỷ số 25-16.

SET 3
4-3
ĐT Việt Nam khởi sắc

Trà My dứt điểm rất mạnh khiến đội bạn không thể phòng ngự. ĐT Việt Nam khởi đầu set 3 đầy quyết tâm.

9-5
ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của đối thủ

Zhang Zixuan đánh bóng không qua lưới, điểm cho ĐT Việt Nam. 

16-9
ĐT Việt Nam tiếp tục ghi điểm

Wu Meng Jie phát bóng ra ngoài. Điểm cho ĐT Việt Nam. 

23-10
ĐT Trung Quốc tiến gần chiến thắng

ĐT Việt Nam phòng thủ không tốt và không có cơ hội phản công, đội bạn tận dụng tốt để ghi điểm. 

25-11
ĐT Trung Quốc thắng set 3, trận đấu kết thúc

Quỳnh Hương đánh bóng không qua được tay chắn đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về ĐT Trung Quốc (tỷ số các set: 25-16, 25-16, 25-11).

Thử thách cực đại

Trình độ giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc tỏ ra quá chênh lệch. Điều đó được minh chứng bằng thành tích đối đầu giữa đôi bên. Cụ thể, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thua trong cả 9 lần chạm trán đối thủ này. 

Trung Quốc còn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ASIAD. Chính vì vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận tới với tinh thần thi đấu tốt nhất có thể, từ đấy mới có thể gây khó dễ cho các cô gái Trung Quốc. 

Kết quả bóng chuyền nữ ĐT Việt Nam - Hàn Quốc: Rượt đuổi hấp dẫn, vuột mất ngôi đầu (ASIAD)
Kết quả bóng chuyền nữ ĐT Việt Nam - Hàn Quốc: Rượt đuổi hấp dẫn, vuột mất ngôi đầu (ASIAD)

(Tin thể thao - Tin Bóng chuyền) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng vẫn để vuột ngôi đầu vào tay Hàn Quốc.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 04:50 AM (GMT+7)
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