Siêu sao bi-a Jayson Shaw nổi nóng, bỏ đi gần 1 giờ khi đấu Hoàng Sao

Trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) và Jayson Shaw diễn ra từ ngày 14 đến 19/9 tại Đà Nẵng, theo thể thức chạm 120 ván thắng. Mỗi ngày, hai cơ thủ thi đấu chạm 30 ván và người đầu tiên cán mốc 120 ván sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Jayson Shaw có màn tranh luận gay gắt với trọng tài

Đáng chú ý, ngày thi đấu thứ 3 vào tối 16/9 đã xảy ra một tình huống khiến cộng đồng pool Việt Nam xôn xao. Khi tỷ số đang là 72-75, trọng tài có trao đổi với Jayson Shaw về những cú phá của cơ thủ người Scotland. Theo nhận định của trọng tài, một số cú phá của Shaw có lực chưa phù hợp với quy định đã thống nhất trước đó.

Jayson Shaw tỏ ra không đồng tình và tranh luận khá gay gắt với trọng tài. Sau màn trao đổi căng thẳng, nhà vô địch Hanoi Open Pool Championship 2023 bất ngờ rời khỏi khu vực thi đấu, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Dương Quốc Hoàng ngồi chờ trong một khoảng thời gian khá lâu. Tuy nhiên, khi đối thủ chưa trở lại, Hoàng Sao sau đó cũng rời ghế, khiến bầu không khí của trận showmatch càng trở nên căng thẳng. Gần 1 giờ sau, Jayson Shaw mới trở lại. Trận đấu được tiếp tục sau khi ban tổ chức và các bên thống nhất lại quy định liên quan đến cú phá.

Siêu sao này sau đó đã bỏ đi gần 1 giờ đồng hồ

Ngày thi đấu thứ 3 cuối cùng vẫn được hoàn tất, nhưng sự cố này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn bi-a. Nhiều khán giả đặc biệt chú ý đến màn tranh luận giữa một trong những ngôi sao pool hàng đầu thế giới với trọng tài ngay giữa trận đấu.

🤔 Jayson Shaw là ai?

Jayson Shaw là một trong những cơ thủ pool nổi tiếng của Scotland và thế giới. Anh từng vô địch U.S. Open Pool Championship 2017 và Hanoi Open Pool Championship 2023, đồng thời có nhiều thành tích nổi bật tại Mosconi Cup cùng đội tuyển châu Âu.

Shaw từng giành danh hiệu MVP Mosconi Cup vào các năm 2020, 2021 và 2024. Cơ thủ Scotland cũng từng đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội tuyển châu Âu và trở thành người vừa làm đội trưởng, vừa giành MVP tại giải đấu danh giá này.