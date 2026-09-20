MU đánh giá các ứng viên thay Carrick: Eddie Howe hay Conte được ưu tiên?

Carrick sớm đối mặt sức ép

Việc bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức của MU chưa diễn ra như kỳ vọng. Sau quãng thời gian tạm quyền thành công mùa trước, khi giúp đội bóng trở lại Champions League, chiến lược gia 45 tuổi được trao cơ hội dẫn dắt lâu dài.

Chiếc ghế của HLV Carrick bắt đầu lung lay

Tuy nhiên, MU khởi đầu mùa giải mới đầy bất ổn. Họ thua Hull City ở vòng mở màn Premier League, sau đó đánh bại Ipswich Town nhưng không thắng thêm trận nào tại giải đấu. “Quỷ đỏ” hòa Everton trên sân khách rồi nhận thất bại gây tranh cãi trước Man City ở derby Manchester.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi MU để Brighton ngược dòng thắng 3-2 dù từng dẫn trước 2 bàn tại vòng 3 League Cup hôm giữa tuần.

Carrick thừa nhận ông đang chịu sức ép sau trận thua Brighton. Nếu thành tích không sớm được cải thiện mà trước mắt là trận đấu với Fulham (22h30 ngày 20/9 - giờ Hà Nội), chiếc ghế của nhà cầm quân người Anh có nguy cơ lung lay.

Eddie Howe là phương án đáng chú ý

Nếu MU chia tay Carrick, Eddie Howe có thể trở thành lựa chọn phù hợp. Nhà cầm quân 48 tuổi hiện chưa có việc sau khi rời Newcastle hồi mùa hè. Theo tiết lộ của tờ Daily Express, Howe là ứng viên số 1, sau đó mới đến những cái tên như Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel hay Gareth Southgate…

Howe được đánh giá cao ở khả năng thích ứng, phát triển cầu thủ và quản lý phòng thay đồ. Trong thời gian dẫn dắt Newcastle, ông giúp nhiều cầu thủ tiến bộ rõ rệt và đưa đội bóng giành danh hiệu đầu tiên sau 70 năm.

Trước đó, thành tích của Howe tại Bournemouth cũng cho thấy khả năng xây dựng đội bóng vượt kỳ vọng. Ông từng đưa Bournemouth từ giải hạng Nhất lên Premier League và duy trì vị thế của CLB trong nhiều mùa giải.

Howe, Conte và Tuchel nằm trong tầm ngắm của MU

Lợi thế lớn: không mất phí đền bù

Một số ý kiến cho rằng Howe chưa từng dẫn dắt một đội bóng có quy mô và áp lực lớn như MU. Tuy nhiên, ông từng có thời gian học hỏi Diego Simeone tại Atletico Madrid, qua đó có trải nghiệm về môi trường bóng đá đỉnh cao và áp lực thành tích.

Đáng chú ý, Howe hiện là HLV tự do. Nếu lựa chọn ông, MU sẽ không phải trả phí đền bù cho CLB chủ quản. Đây có thể là yếu tố phù hợp với định hướng kiểm soát chi phí của ban lãnh đạo đội bóng.

Tương lai của Carrick vẫn phụ thuộc vào những kết quả sắp tới. Nhưng nếu MU quyết định thay đổi giữa mùa, Howe là một trong những cái tên có thể được cân nhắc cho chiếc ghế tại Old Trafford.